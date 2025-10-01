Most érkezett: Meghan Markle apja csapdába esett a Fülöp-szigeteki földrengés során

Megrázó hírekről számolt be Meghan Markle féltestvére Samantha Markle: a nő szerint a 81 éves édesapjuk Thomas Markle csapdába esett a Fülöp-szigeteki földrengés során. A sussexi hercegné elidegenedett édesapja az év elején költözött a Fülöp-szigetekre, és azóta Meghan másik féltestvére Tom Markle Jr. gondoskodott róla. Most a családfő nehéz helyzetbe került a kedd esti 6,9-es erősségű földrengés miatt: Meghan Markle apja ugyanis az egészségügyi állapota miatt nem tudja elhagyni az otthonát.

Meghan Markle apja nehéz helyzetbe került a Fülöp-szigeteki földrengés miatt

Meghan Markle apja nem tudta elhagyni az otthonát a földrengések közben

A Mirror arról írt, hogy az idősebb Thomas egy toronyház felső emeletén lakik egyedül, és csapdába esett a földrengés közben. Erről Samantha a Twitter fiókjában számolt be részletesen:

Az apám egy épület 19. emeletén ragadt a földrengés miatt, és mivel nem tud járni, csapdába esett. Szeretném kifejezni a hálát, hogy sokan aggódtatok érte, de egyelőre nincsen gond. Jelenleg terveket készítünk, hogy minél hamarabb kimenthessük őt a toronyházból. Egyelőre biztonságban van, azt mondják, hogy nem lesznek komolyabb utórengések. Mindent megfogok tenni, hogy a jövőben ne kerülhessen ilyen helyzetben. Isten áldjon mindenkit és vigyázzatok magatokra!

- zárta sorait az aggódó lány.

