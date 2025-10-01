Most érkezett: Meghan Markle apja csapdába esett a Fülöp-szigeteki földrengés során

Megrázó hírekről számolt be Meghan Markle féltestvére Samantha Markle: a nő szerint a 81 éves édesapjuk Thomas Markle csapdába esett a Fülöp-szigeteki földrengés során. A sussexi hercegné elidegenedett édesapja az év elején költözött a Fülöp-szigetekre, és azóta Meghan másik féltestvére Tom Markle Jr. gondoskodott róla. Most a családfő nehéz helyzetbe került a kedd esti 6,9-es erősségű földrengés miatt: Meghan Markle apja ugyanis az egészségügyi állapota miatt nem tudja elhagyni az otthonát.
A Mirror arról írt, hogy az idősebb Thomas egy toronyház felső emeletén lakik egyedül, és csapdába esett a földrengés közben. Erről Samantha a Twitter fiókjában számolt be részletesen:
Az apám egy épület 19. emeletén ragadt a földrengés miatt, és mivel nem tud járni, csapdába esett. Szeretném kifejezni a hálát, hogy sokan aggódtatok érte, de egyelőre nincsen gond. Jelenleg terveket készítünk, hogy minél hamarabb kimenthessük őt a toronyházból. Egyelőre biztonságban van, azt mondják, hogy nem lesznek komolyabb utórengések. Mindent megfogok tenni, hogy a jövőben ne kerülhessen ilyen helyzetben. Isten áldjon mindenkit és vigyázzatok magatokra!
- zárta sorait az aggódó lány.
Thomas Markle az elmúlt 10 évben két szívrohamot kapott, és egy szélütése is volt, ezért úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul és a trópusi szigetekre költözik. Az elmúlt hónapokban a rendezőnek rohamosan romlott az állapota, és már csak bottal, vagy kerekesszékkel képes közlekedni. Bár korábban jó viszonyt ápolt Meghan-nel, 2018 óta egyáltalán nem beszélnek egymással. Harry herceg ráadásul soha nem is találkozott az apósával, csupán egyetlen egyszer beszéltek egymással telefonon, amikor a sussexi herceg a férfi áldását kérte a lánya eljegyzése előtt. Most sem tudni, hogy Meghan tervezi-e, hogy segítsen az elidegenedett apjának.
