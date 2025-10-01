Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda Malvin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Óriási veszteség a világnak: váratlanul meghalt Jane Goodall

gyász jane goodall Jane Goodall Intézet kutató
Life.hu
2025.10.01.
Elhunyt a világ elsőszámú csimpánzkutatója. Jane Goodall 91 éves volt.

Gyászba borult a világ: életének 91. életévében elhunyt Jane Goodall világhírű antropológus és etológus. A kutató Kaliforniában tartott előadásokat, aktív volt, halálhíre mindenkit megdöbbentett. Jane Goodall a hírek szerint természetes halált halt. Az ENSZ békenagykövete és a csimpánzok legnagyobb védelmezője hatalmas űrt hagy maga után.

91 évesen elhunyt Jane Goodall
91 évesen elhunyt Jane Goodall
Forrás: Getty Images North America

Jane Goodall a csimpánzok tanulmányozásával lett világhírű

Jane Goodall a kelet-afrikai csimpánzokat tanulmányozta, ezzel pedig alapjaiban változtatta meg az emberszabású majmokról alkotott tudományos nézeteket. A kutató a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban élt együtt a majmokkal, ő fedezte fel, hogy az emberszabásúak képesek lehetnek eszközhasználatra és társas kapcsolatokra. Jane élete nagy részét a természetvédelemnek, a környezetvédelemnek és az állatok jogainak védelmének szentelte. Néhány évvel ezelőtt hazánkba is elátogatott, több előadást is tartott a munkájáról és a felfedezéseiről.

Jane Goodall halálát a hivatalos Facebook-oldalán erősítették meg:

A Jane Goodall Intézet szerda reggel megrendülten értesült róla, hogy Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója elhunyt. 

- olvasható a bejegyzésben.

Hazánkba látogat Jane Goodall, a világhírű kutató

Májusban érkezik Budapestre.

Jane Goodall megkapta a világ egyik legnagyobb pénzjutalommal járó elismerését

Olyanoknak ítélik oda, akiknek pályafutásában ötvöződik a tudomány és spiritualitás.

Tudnak a méhek focizni? Brit tudósok megállapították… De kik ők és milyen agyament kutatásokat végeztek?

Áltudományos kutatások csekély gyakorlati haszonnal, hajmeresztő kísérletek teával és keksszel. A brit tudósok legendája bejárta az internetet, eredményeiken jókat derülünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu