Óriási veszteség a világnak: váratlanul meghalt Jane Goodall

Gyászba borult a világ: életének 91. életévében elhunyt Jane Goodall világhírű antropológus és etológus. A kutató Kaliforniában tartott előadásokat, aktív volt, halálhíre mindenkit megdöbbentett. Jane Goodall a hírek szerint természetes halált halt. Az ENSZ békenagykövete és a csimpánzok legnagyobb védelmezője hatalmas űrt hagy maga után.

91 évesen elhunyt Jane Goodall

Forrás: Getty Images North America

Jane Goodall a csimpánzok tanulmányozásával lett világhírű

Jane Goodall a kelet-afrikai csimpánzokat tanulmányozta, ezzel pedig alapjaiban változtatta meg az emberszabású majmokról alkotott tudományos nézeteket. A kutató a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban élt együtt a majmokkal, ő fedezte fel, hogy az emberszabásúak képesek lehetnek eszközhasználatra és társas kapcsolatokra. Jane élete nagy részét a természetvédelemnek, a környezetvédelemnek és az állatok jogainak védelmének szentelte. Néhány évvel ezelőtt hazánkba is elátogatott, több előadást is tartott a munkájáról és a felfedezéseiről.

Jane Goodall halálát a hivatalos Facebook-oldalán erősítették meg:

A Jane Goodall Intézet szerda reggel megrendülten értesült róla, hogy Jane Goodall, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója elhunyt.

- olvasható a bejegyzésben.