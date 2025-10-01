Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda Malvin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
TikTok

Termék nélkül: egy taktika, amivel heti 2 centimétert is nőhet a hajad

Shutterstock - New Africa
TikTok rapunzel hajnövesztés
Hajdú Viktória
2025.10.01.
Hajmosás, sampon, vitamin? Felejtsd el! A TikTok szerint elég csak fejjel lefelé lógni pár percig, és a hajad turbó üzemmódba kapcsol.

Ha valaha rákerestél a „hogyan nőjön gyorsabban a hajam” kulcsszóra, akkor már tudod, hogy az internet tele van csodaszerekkel, varázssamponokkal és vitaminokkal, amelyek állítólag hétfőről keddre Rapunzellé változtatnak. De most a TikTok népe előállt egy újabb zseniálisan egyszerű módszerrel, amihez nem kell más, csak a gravitáció. És a nyakad, na meg az ujjaid.

Hosszú hajú lány, ollóval a kezében
Hosszú hajú lány, ollóval a kezében 
Forrás: Shutterstock

Fordított hajnövesztés: a TikTok-módszer, amellyel gyorsabban nőhet a hajad

A trükk lényege, hogy feküdj hanyatt vagy hajolj előre, és masszírozd a fejbőrödet minimum 5 percen át. Ezt ismételd minden egyes nap, és a videók szerint akár heti két centivel is hosszabb lehet a hajad. A módszert „inverz hajnövesztésnek” hívják, és állítólag azért működik, mert a vérkeringést serkenti a fejbőrben – ez pedig oxigént és tápanyagokat juttat a hajhagymákhoz.

Miért pont fejjel lefelé?

Nos, a tudomány itt még kissé szkeptikus. Az biztos, hogy a fejbőr masszírozása tényleg serkenti a vérkeringést, és ettől a hajhagymák valamivel aktívabbak lehetnek. A fejjel lefelé lógás pedig extra „löketet” adhat, hiszen így több vér áramlik a fejedbe. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy hét alatt elérheted a derékig érő hajat, de a TikTok népe imádja az egyszerű, olcsó és kipróbálható hackeket, így nem csoda, hogy ez is virálissá vált.

A @bellamower által posztolt videó több százezer megtekintést gyűjtött, és a kommentelők közül sokan esküsznek rá, hogy tényleg működik. Egyesek fotókkal mutatják a „heti 2 cm-es növekedést”, mások arról számolnak be, hogy hajuk erősebb és dúsabb lett. Persze mindig akadnak szkeptikusok, akik szerint a látványos különbséget inkább a hajmosás, a hajformázás vagy épp egy okosan választott szög magyarázza.

@bellamower Hope youre all having a great week!! #inversionmethod #hairgrowthmethod #hairgrowthjourney #hairtok #hairgrowth ♬ original sound - Bella

Veszélytelen vagy sem?

Ha kipróbálnád, alapvetően nem sok kockázata van, hacsak nem túlzod el a fejjel lefelé lógást. Ha hajlamos vagy szédülni, alacsony a vérnyomásod vagy bármilyen keringési gondod van, akkor érdemes inkább az ülve előrehajlós verziót választani. A fejbőrmasszázs önmagában viszont kifejezetten jótékony hatású lehet, mert ellazít, csökkenti a feszültséget és fokozhatja a hajhagymák aktivitását.

Tényleg 2 centi hetente?

Na itt jön a bökkenő. Az átlagos hajnövekedés havi 1-1,5 centi, tehát a heti 2 centi inkább tündérmesének tűnik. Ha a matematika nem csal, ez évente közel egy méter haj lenne – ami még Rapunzelnek is sok. Az viszont tény, hogy a masszírozás és a jobb keringés segíthet a haj egészségén, így hosszabb távon a hajad valóban erősebbnek és fényesebbnek tűnhet.

Szoboszlai Dominik elment végre fodrászhoz, de nem az történt, amit vártunk

Szoboszlai Dominik újra a figyelem középpontjába került – ezúttal azonban nem különleges tehetsége, hanem a külseje miatt. A Liverpool sztárjának hónapok óta hosszú a haja, és ez megosztja a rajongókat, egyesek szerint jól áll neki a rockerstílus, mások viszont ápolatlannak tartják, és úgy vélik, szakállal együtt inkább ősemberes hatást kelt.

Katalin hercegné és Vilmos herceg kirúgott a hámból: olyan vad volt a buli, hogy a szomszédok sem tudtak aludni

Vilmos herceg és Katalin hercegné a hétvégén nem mindennapi társasági eseményen vettek részt: James Matthews, Pippa Middleton férje 50. születésnapját ünnepelték egy fényűző partin.

Vaják 4: "Öreg, olcsó Geralt" a képernyőn – Liam Hemsworth először tűnik fel előzetesben

Henry Cavill távozása után Liam Hemsworth vette kézbe az ezüstkardot, de a közönség ítélete már most villámcsapásként sújtott le rá. Milyen az igazi Vaják?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu