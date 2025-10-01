Termék nélkül: egy taktika, amivel heti 2 centimétert is nőhet a hajad

Ha valaha rákerestél a „hogyan nőjön gyorsabban a hajam” kulcsszóra, akkor már tudod, hogy az internet tele van csodaszerekkel, varázssamponokkal és vitaminokkal, amelyek állítólag hétfőről keddre Rapunzellé változtatnak. De most a TikTok népe előállt egy újabb zseniálisan egyszerű módszerrel, amihez nem kell más, csak a gravitáció. És a nyakad, na meg az ujjaid.

Hosszú hajú lány, ollóval a kezében

Forrás: Shutterstock

Fordított hajnövesztés: a TikTok-módszer, amellyel gyorsabban nőhet a hajad

A trükk lényege, hogy feküdj hanyatt vagy hajolj előre, és masszírozd a fejbőrödet minimum 5 percen át. Ezt ismételd minden egyes nap, és a videók szerint akár heti két centivel is hosszabb lehet a hajad. A módszert „inverz hajnövesztésnek” hívják, és állítólag azért működik, mert a vérkeringést serkenti a fejbőrben – ez pedig oxigént és tápanyagokat juttat a hajhagymákhoz.

Miért pont fejjel lefelé?

Nos, a tudomány itt még kissé szkeptikus. Az biztos, hogy a fejbőr masszírozása tényleg serkenti a vérkeringést, és ettől a hajhagymák valamivel aktívabbak lehetnek. A fejjel lefelé lógás pedig extra „löketet” adhat, hiszen így több vér áramlik a fejedbe. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy hét alatt elérheted a derékig érő hajat, de a TikTok népe imádja az egyszerű, olcsó és kipróbálható hackeket, így nem csoda, hogy ez is virálissá vált.

A @bellamower által posztolt videó több százezer megtekintést gyűjtött, és a kommentelők közül sokan esküsznek rá, hogy tényleg működik. Egyesek fotókkal mutatják a „heti 2 cm-es növekedést”, mások arról számolnak be, hogy hajuk erősebb és dúsabb lett. Persze mindig akadnak szkeptikusok, akik szerint a látványos különbséget inkább a hajmosás, a hajformázás vagy épp egy okosan választott szög magyarázza.

Veszélytelen vagy sem?

Ha kipróbálnád, alapvetően nem sok kockázata van, hacsak nem túlzod el a fejjel lefelé lógást. Ha hajlamos vagy szédülni, alacsony a vérnyomásod vagy bármilyen keringési gondod van, akkor érdemes inkább az ülve előrehajlós verziót választani. A fejbőrmasszázs önmagában viszont kifejezetten jótékony hatású lehet, mert ellazít, csökkenti a feszültséget és fokozhatja a hajhagymák aktivitását.