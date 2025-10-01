Termék nélkül: egy taktika, amivel heti 2 centimétert is nőhet a hajad

Ha valaha rákerestél a „hogyan nőjön gyorsabban a hajam” kulcsszóra, akkor már tudod, hogy az internet tele van csodaszerekkel, varázssamponokkal és vitaminokkal, amelyek állítólag hétfőről keddre Rapunzellé változtatnak. De most a TikTok népe előállt egy újabb zseniálisan egyszerű módszerrel, amihez nem kell más, csak a gravitáció. És a nyakad, na meg az ujjaid.
A trükk lényege, hogy feküdj hanyatt vagy hajolj előre, és masszírozd a fejbőrödet minimum 5 percen át. Ezt ismételd minden egyes nap, és a videók szerint akár heti két centivel is hosszabb lehet a hajad. A módszert „inverz hajnövesztésnek” hívják, és állítólag azért működik, mert a vérkeringést serkenti a fejbőrben – ez pedig oxigént és tápanyagokat juttat a hajhagymákhoz.
Nos, a tudomány itt még kissé szkeptikus. Az biztos, hogy a fejbőr masszírozása tényleg serkenti a vérkeringést, és ettől a hajhagymák valamivel aktívabbak lehetnek. A fejjel lefelé lógás pedig extra „löketet” adhat, hiszen így több vér áramlik a fejedbe. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy hét alatt elérheted a derékig érő hajat, de a TikTok népe imádja az egyszerű, olcsó és kipróbálható hackeket, így nem csoda, hogy ez is virálissá vált.
A @bellamower által posztolt videó több százezer megtekintést gyűjtött, és a kommentelők közül sokan esküsznek rá, hogy tényleg működik. Egyesek fotókkal mutatják a „heti 2 cm-es növekedést”, mások arról számolnak be, hogy hajuk erősebb és dúsabb lett. Persze mindig akadnak szkeptikusok, akik szerint a látványos különbséget inkább a hajmosás, a hajformázás vagy épp egy okosan választott szög magyarázza.
Ha kipróbálnád, alapvetően nem sok kockázata van, hacsak nem túlzod el a fejjel lefelé lógást. Ha hajlamos vagy szédülni, alacsony a vérnyomásod vagy bármilyen keringési gondod van, akkor érdemes inkább az ülve előrehajlós verziót választani. A fejbőrmasszázs önmagában viszont kifejezetten jótékony hatású lehet, mert ellazít, csökkenti a feszültséget és fokozhatja a hajhagymák aktivitását.
Na itt jön a bökkenő. Az átlagos hajnövekedés havi 1-1,5 centi, tehát a heti 2 centi inkább tündérmesének tűnik. Ha a matematika nem csal, ez évente közel egy méter haj lenne – ami még Rapunzelnek is sok. Az viszont tény, hogy a masszírozás és a jobb keringés segíthet a haj egészségén, így hosszabb távon a hajad valóban erősebbnek és fényesebbnek tűnhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.