Pöttyök, overálok és mokaszinok: 2026 trendjei már most bemutatkoznak – Videó

Bár még meglehetősen távolinak tűnik a tavasz, mi már lélekben 2026 trendjeire hangolódunk. Lesz itt minden: pöttyök, natúr színek, különleges sziluettek és egy jó adag fantázia, amit most igazán szabadjára engedtek a divattervezők!

2026 trendjei közül a legizgalmasabb a maxi buborékszoknya lesz.

2026 trendjei: a nagy divat-előrejelzés

Hivatalosan is elérkezett 2026 és vele együtt lassan de biztosan megérkeznek azok az új trendek is, amik az egész gardróbunkat más megvilágításba helyezik.

Az idei év a kreativitás, a játékosság és az időtlen nőiesség jegyében fog telni: visszanyúlunk a klasszikus ruhadarabokhoz, de új, friss köntösben viseljük majd őket, ezért egyszerre keltenek majd nosztalgikus és modern hatást.

Ha már most árgus szemekkel görgeted az Instagram-feededet új divatinspirációk után kutatva, ne keresgélj tovább, mutatjuk, miket érdemes beszerezned a következő szezonra!

1. Pöttyök

Bár a pöttyök sosem mentek ki igazán a divatból, egy időre felváltották őket az állatmintás darabok, így most újult erővel térnek vissza. Legyen szó az apróbb verziókról, vagy az egészen gigantikus foltokról, 2026-ban mindegyik típus trendi lesz!

A pöttyök idén klasszikus formában térnek vissza.

2. Mokaszinok

A mokaszinok sem újdonságok már, bár eddig bevalljuk, hogy még csak barátkoztunk a gondolatukkal. Idén nyáron azonban mindent ellepnek majd: férfiak és nők egyaránt viselik majd ezeket a megosztó lábbeliket, amik remek kiegészítői a lezser utcai stílusnak.

A mokaszinok idén elengedhetetlen darabjai lesznek az it girl-gardróbnak.

3. Fehér

Mint minden évben, a Pantone most is kihirdette az év színét, ami a Cloud Dancer névre hallgat és mi leginkább fehérként tudnánk jellemezni. Nos, az tuti, hogy legalább egy ilyen színű darab már most megtalálható a gardróbodban, ahogy az is, hogy nem fog gondot okozni a kombinálása sem.

4. Overál

Igazi újdonságként a munkaruhaszerű overálok is bekúsztak a trendek közé: bár elsőre úgy tűnhetnek, mintha a kukásautó mellől ugrottál volna le, valójában meglehetősen jól kihasználható, praktikus darabok, amik frissességet és modernséget csempésznek a gardróbodba.

Az overálok idén munkaruha-stílusban térnek vissza.

5. Maxi buborék

Bár már 2025-öt is meghódították a buborékszoknyák, idén újra visszatérnek, most azonban maxi verzióban! A végeredmény egy hangsúlyos, különleges sziluett, ami önbizalmat és merészséget sugall.