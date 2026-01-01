Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Pöttyök, overálok és mokaszinok: 2026 trendjei már most bemutatkoznak – Videó

Getty Images North America - Jeremy Moeller
divat trend 2026
Nagy Kata
2026.01.01.
A divatházak már rég bemutatták az idei szezonra szánt kollekcióikat, így ezek alapján biztos kézzel választhatjuk ki 2026 trendjeit, amit minden it girl visel majd!

Bár még meglehetősen távolinak tűnik a tavasz, mi már lélekben 2026 trendjeire hangolódunk. Lesz itt minden: pöttyök, natúr színek, különleges sziluettek és egy jó adag fantázia, amit most igazán szabadjára engedtek a divattervezők!  

2026 trendje, a buborékszoknya egy modellen a kifutón
2026 trendjei közül a legizgalmasabb a maxi buborékszoknya lesz. 
Forrás:  Getty Images

2026 trendjei: a nagy divat-előrejelzés

Hivatalosan is elérkezett 2026 és vele együtt lassan de biztosan megérkeznek azok az új trendek is, amik az egész gardróbunkat más megvilágításba helyezik. 

Az idei év a kreativitás, a játékosság és az időtlen nőiesség jegyében fog telni: visszanyúlunk a klasszikus ruhadarabokhoz, de új, friss köntösben viseljük majd őket, ezért egyszerre keltenek majd nosztalgikus és modern hatást. 

Ha már most árgus szemekkel görgeted az Instagram-feededet új divatinspirációk után kutatva, ne keresgélj tovább, mutatjuk, miket érdemes beszerezned a következő szezonra! 

1. Pöttyök

Bár a pöttyök sosem mentek ki igazán a divatból, egy időre felváltották őket az állatmintás darabok, így most újult erővel térnek vissza. Legyen szó az apróbb verziókról, vagy az egészen gigantikus foltokról, 2026-ban mindegyik típus trendi lesz! 

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 26: Candela Pelizza wears a black oversized blazer over a white polka-dot slit dress with lace trim, styled with strappy heels, black sunglasses, and a blue clutch outside Sportmax show during the Milan Fashion Week Menswear Spring/Summer 2026 on September 26, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
A pöttyök idén klasszikus formában térnek vissza. 
Forrás: Getty Images Europe

2. Mokaszinok

A mokaszinok sem újdonságok már, bár eddig bevalljuk, hogy még csak barátkoztunk a gondolatukkal. Idén nyáron azonban mindent ellepnek majd: férfiak és nők egyaránt viselik majd ezeket a megosztó lábbeliket, amik remek kiegészítői a lezser utcai stílusnak. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 05: (L–R) Benthe Liem wears a beige zip-up jacket with a white shirt, pleated mini skirt, white socks, and black loafers, carrying a black and beige handbag, and Hollie Mercedes wears a pastel printed coat over a beige ribbed top and midi skirt, white socks, and black woven shoes, carrying a beige handbag outside Lacoste show during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 05, 2025 in Paris, France. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
A mokaszinok idén elengedhetetlen darabjai lesznek az it girl-gardróbnak. 
Forrás: Getty Images Europe

3. Fehér

Mint minden évben, a Pantone most is kihirdette az év színét, ami a Cloud Dancer névre hallgat és mi leginkább fehérként tudnánk jellemezni. Nos, az tuti, hogy legalább egy ilyen színű darab már most megtalálható a gardróbodban, ahogy az is, hogy nem fog gondot okozni a kombinálása sem. 

4. Overál 

Igazi újdonságként a munkaruhaszerű overálok is bekúsztak a trendek közé: bár elsőre úgy tűnhetnek, mintha a kukásautó mellől ugrottál volna le, valójában meglehetősen jól kihasználható, praktikus darabok, amik frissességet és modernséget csempésznek a gardróbodba. 

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 26: A model walks the runway at the Bottega Veneta fashion show during the Milan Womenswear Spring/Summer 2026 on September 26, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Estrop/Getty Images)
Az overálok idén munkaruha-stílusban térnek vissza. 
Forrás:  Getty Images

5. Maxi buborék 

Bár már 2025-öt is meghódították a buborékszoknyák, idén újra visszatérnek, most azonban maxi verzióban! A végeredmény egy hangsúlyos, különleges sziluett, ami önbizalmat és merészséget sugall. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 04: A model walks the runway during the Balenciaga Ready to Wear Spring/Summer 2026 fashion show as part of the Paris Fashion Week on October 4, 2025 in Paris, France. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
A buborékszoknya különleges megjelenést kölcsönöz. 
Forrás:  Getty Images

2026-os trend-előrejelzés

2026-ban visszatérünk a klasszikus ruhadarabokhoz: menőnek számítanak majd a mokaszinok és a pöttyös ruhadarabok egyaránt. Az év színének választott fehér is nagy hangsúlyt kap majd, de a tavalyi év trendje, a buborékszoknya is visszatér majd egy új, modern külsőben, ahogy az overálok is tarolni fognak. 

@life.hu_official

5 trend ami uralni fogja 2026-ot Bemutatjuk a legfrissebb trendeket, amiket az It girl-ök 2026-ban viselnek majd. #life #divat #divat2026 #trend

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

