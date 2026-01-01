Pöttyök, overálok és mokaszinok: 2026 trendjei már most bemutatkoznak – Videó

Bár még meglehetősen távolinak tűnik a tavasz, mi már lélekben 2026 trendjeire hangolódunk. Lesz itt minden: pöttyök, natúr színek, különleges sziluettek és egy jó adag fantázia, amit most igazán szabadjára engedtek a divattervezők!
2026 trendjei: a nagy divat-előrejelzés
Hivatalosan is elérkezett 2026 és vele együtt lassan de biztosan megérkeznek azok az új trendek is, amik az egész gardróbunkat más megvilágításba helyezik.
Az idei év a kreativitás, a játékosság és az időtlen nőiesség jegyében fog telni: visszanyúlunk a klasszikus ruhadarabokhoz, de új, friss köntösben viseljük majd őket, ezért egyszerre keltenek majd nosztalgikus és modern hatást.
Ha már most árgus szemekkel görgeted az Instagram-feededet új divatinspirációk után kutatva, ne keresgélj tovább, mutatjuk, miket érdemes beszerezned a következő szezonra!
1. Pöttyök
Bár a pöttyök sosem mentek ki igazán a divatból, egy időre felváltották őket az állatmintás darabok, így most újult erővel térnek vissza. Legyen szó az apróbb verziókról, vagy az egészen gigantikus foltokról, 2026-ban mindegyik típus trendi lesz!
2. Mokaszinok
A mokaszinok sem újdonságok már, bár eddig bevalljuk, hogy még csak barátkoztunk a gondolatukkal. Idén nyáron azonban mindent ellepnek majd: férfiak és nők egyaránt viselik majd ezeket a megosztó lábbeliket, amik remek kiegészítői a lezser utcai stílusnak.
3. Fehér
Mint minden évben, a Pantone most is kihirdette az év színét, ami a Cloud Dancer névre hallgat és mi leginkább fehérként tudnánk jellemezni. Nos, az tuti, hogy legalább egy ilyen színű darab már most megtalálható a gardróbodban, ahogy az is, hogy nem fog gondot okozni a kombinálása sem.
4. Overál
Igazi újdonságként a munkaruhaszerű overálok is bekúsztak a trendek közé: bár elsőre úgy tűnhetnek, mintha a kukásautó mellől ugrottál volna le, valójában meglehetősen jól kihasználható, praktikus darabok, amik frissességet és modernséget csempésznek a gardróbodba.
5. Maxi buborék
Bár már 2025-öt is meghódították a buborékszoknyák, idén újra visszatérnek, most azonban maxi verzióban! A végeredmény egy hangsúlyos, különleges sziluett, ami önbizalmat és merészséget sugall.
2026-os trend-előrejelzés
2026-ban visszatérünk a klasszikus ruhadarabokhoz: menőnek számítanak majd a mokaszinok és a pöttyös ruhadarabok egyaránt. Az év színének választott fehér is nagy hangsúlyt kap majd, de a tavalyi év trendje, a buborékszoknya is visszatér majd egy új, modern külsőben, ahogy az overálok is tarolni fognak.
Ha szeretnél még friss trendekről olvasni, ezek a cikkek is érdekelhetnek: