2026 a különleges és extravagáns eljegyzési gyűrűk éve lesz — Elhoztuk a TikTok legnépszerűbb dizájnjait

A TikTokon és az Instagramon elindult egy trend, amelyben a különleges ízléssel rendelkező divatdiktátor csajok a legegyedibb eljegyzési gyűrűket vadásszák le a tervezők kollekcióiból. A trend lényege, hogy olyan gyűrűt találjanak, amellyel soha nem találkoznának viszont a való életben, eltér a megszokottól és méltó a neves alkalomra. Íme 2026 eljegyzési gyűrű trendje!

2026-ban a különleges, eddig még nem látott eljegyzési gyűrű dizájnok lesznek a divatosak.

Forrás: brandonhurtadosandler/instagram

2026 legkülönlegesebb eljegyzési gyűrűi

A tökéletes eljegyzési gyűrű szinte minden nő álma, hiszen ez a különleges ékszer azt szimbolizálja, hogy mennyire ismer a párod. A legtöbben már megálmodtuk az eljegyzésünket, de 2026 ékszertrendjei ezeket a terveket teljesen felülírhatják. Bár a klasszikus eljegyzési gyűrűk örökre divatosak maradnak, mostanra a tervezők és a nők is megunták megszokott formákat. Az új évben a különleges, nem mindennapi ékszerek kerülnek előtérbe, egyre több színes és futurisztikus dizájnt fogunk látni. A TikTokon stylistok és stílusikonok készítettek videosorozatokat olyan különleges eljegyzési gyűrűkről, amelyek a nem mindennapi csajoknak szólnak. Ezek a videók több milliós nézettséggel és lementésszámmal rendelkezik, ami szintén azt mutatja, hogy rengeteg nő vágyik a megszokottól eltérő stílusra. A színek, az egyedi csiszolású kövek és az érdekes kialakítású metálok elképesztő népszerűségnek örvednek.

A legkiemelkedőbb gyűrűdizájnok

2026-ban népszerű lesz a rózsaszín, a sárga és a fekete gyémánt, illetve a smaragd is nagy kedvenc lesz. Ha épp azon gondolkodsz, hogy milyen legyen az eljegyzési gyűrű, akkor jó, ha tudod, hogy az arany eljegyzési gyűrűknél a köves, csillogós dizájnok kerülnek előtérbe, míg az ezüst eljegyzési gyűrűknél az art deco stílusú csiszolás és díszítés a befutó. A gyűrű kidolgozásában a csavart, nyitott és modern megoldások lesznek népszerűek. Ezekben a gyűrűkben a vintage és a futurisztikus stílus keveredését láthatjuk, és pontosan ettől lesz extravagáns egy 2026-os eljegyzési gyűrű. 2026 menyasszonyi és esküvői ékszerei olyan lányoknak készültek, akik imádják a divatot, a stílust és az esztétikát. Kevesen emlékeznek rá, de a divatvilág egyik legikonikusabb filmes karaktere, Carrie Bradshow kezét is egy fekete gyémánt gyűrűvel kérte meg a szerelme, Mr. Big, aki pont azért választotta a megosztó követ, mert az olyan egyedi, mint Carrie.