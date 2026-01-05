Meghalt Dudás Miki (Dudás Miklós) magyar kajakos, válogatott sprinter, médiaszemélyiség, aki a 2010-es évek elején került a reflektorfénybe: világbajnoki és Európa-bajnoki érmeket szerzett, a 2012-es londoni olimpián pedig K–1 200 méteren döntőt evezett, és az élmezőnyben végzett – adta hírül elsőként a Borsonline.

Dudás Miki csak 34 éves volt

Forrás: Instagram

2016-ban doppingügy miatt eltiltották, 34 hónapig nem versenyezhetett. Ezt követően még visszatért az élsportba, visszaküzdötte magát a válogatbe, de 2021 januárjában bejelentette visszavonulását.

Az utóbbi években egyre többször jelent meg a médiában, a bulvárban: magánéletével kapcsolatban gyakran szerepelt különböző cikkekben, és tévés műsorokban is láthattuk. Több évig tartó viharos kapcsolat után tavaly szakítottak Szigligeti Ivettel, nem sokkal azután, hogy beköltöztek új otthonukba. Bár eleinte úgy tűnt, hogy rendezni tudják kapcsolatukat, lapértesülések szerint Ivett a nyáron ismét albérletet keresett magának és a gyerekeikenk. Akkor Dudás Miki így fogalmazott a Borsnak:



Valóban mozgalmas évek vannak mögöttünk. Történt minden ezalatt a 11 év alatt, szakítás, elköltözés, bántások, de a két közös gyermekünkről mindig együtt gondoskodtunk. Még a legnagyobb balhék közt is mindkettőnk számára Narci és Miló volt a legfontosabb, miattuk mindig félre tudtuk tenni a kettőnk közti feszültséget. Mert ők a legfontosabbak, történjék bármi is köztünk. De szerencsére minden rendben köztünk, együtt élünk. Mert ez nem, vagyis ez sem változott közöttünk, hogy mindig mindent meg tudunk beszélni.

Miki tavaly februárban veszítette el szeretett édesapját. Dudás Istvánt egy budapesti benzinkúton támadta meg hat bokszoló. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett, öt hónapig volt kómában.

Dudás Miki jó ideje nem adott hírt magáról

Dudás Miki már régen nem posztolt a közösségi mádiában, az Instagramra utoljára 4 hónapja tölött fel egy fotót, amin kisfiával szerepel. A halál okáról egyelőre nem tudni semmit, cikkünket frissítjük.