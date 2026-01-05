Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ninjának készült, portásként dolgozott: 10 titok, amit nem tudtál az 51 éves Bradley Cooperről

Hollywood színész Bradley Cooper
Mi a közös David Lynch-ben, Gigi Hadidban és a ninjákban? A válasz számodra is egyértelmű lesz, miután elolvastad azokat az érdekességeket, amiket összegyűjtöttünk Bradley Cooperről.

Szinte hihetetlen, hogy repül az idő. Elhiszed, hogy a sármos amerikai színész, Bradley Cooper éppen ma ünnepli az 51. születésnapját? Eme jeles alkalomból mi sem maradtunk tétlenek, és összeszedtünk pár érdekes tényt róla a gyerekkorától egészen mostanáig.

Bradley Cooper hollywoodi színész
Bradley Cooper színész mosolyától nincs, aki ne olvadna el.
Forrás: Getty Images Europe/Carlos Alvarez

10 tény a születésnapos Bradley Cooperről

  • Nem fogod kitalálni, hogy a színész fiatalkorában milyen életpályát akart követni!
  • Tudod például, hogy milyen szenvedélybetegséggel küzdött, vagy azt, hogy mi volt az első tévés szerepe?
  • Izgalmas és meglepő tényeket hoztunk el mindenki kedvencéről.  

A legtöbben a Másnaposokban ismertük meg, és Bradley Cooper Lady Gaga oldalán, a zeneiparról szóló Csillag születikben nyújtott fergeteges alakításával bizonyította, hogy igazi tehetség. Ez is jól bizonyítja, hogy milyen sokoldalú színész, hiszen karrierjében épp úgy megtaláljuk a romantikus vígjátékokat, mint a drámaibb alkotásokat, de mindben ott az az átható szempár, az a kacér mosoly, amiért méltán tekinthetjük őt Hollywood egyik szívtiprójának. A ma 51 éves színész azonban sosem volt az a tipikus szépfiú, és távol áll tőle a csapodárság is, amit jól mutat kapcsolata a nála húsz évvel fiatalabb szupermodellel, Gigi Hadiddal.

Bradley Cooper Lady Gaga Oscar gála
Bradley Cooper Lady Gaga oldalán, miután együtt elénekelték a Csillag születik egyik dalát az Oscar-gálán.
Forrás: Getty Images North America/Kevin Winter

Korábban már összeszedtük a legjelentősebb Bradley Cooper-filmeket, most pedig elhoztunk tíz olyan tényt a sztárról, amiről talán még te sem hallottál.

1. Édesanyja annyira odavolt Bradley Cooper hajáért, hogy gyerekként nem is vágatta le. Emiatt azonban az emberek gyakran kislánynak nézték, amin a színész ma már csak mosolyog.

2. A ma már nők millióinak szívét elrabló színész eredetileg katonai akadémiára készült, majd Japánba akart költözni, hogy ninja legyen. 

3. A színészi pályára egy David Lynch-film inspirálta, méghozzá Az elefántember, amelyet édesapja mutatott meg neki. Izgalmas tény, hogy 2014-ben Bradley Cooper eljátszhatta Joseph Merricket a történet Broadway-feldolgozásában. Alakításáért Tony-díjra jelölték.

4. Kevesen tudják, hogy Bradley Cooper folyékonyan beszél franciául, sőt, hat hónapot töltött cserediákként Franciaországban.

5. Bradley Cooper, miközben New Yorkban tanult színészetet, portásként dolgozott.

Bradley Cooper színész szemeiért egy világ rajong
Bradley Cooper átható kék szemei már csak Gigi Hadid szupermodellért csillognak.
Forrás: WireImage/Mike Warsland

6. A színész televíziós debütálására 1999-ben került sor, méghozzá a Szex és New York című sorozatban Sarah Jessica Parker oldalán.

7. Bradley Cooper több sorozatban és filmben is feltűnt, de a sztársághoz vezető út a 2009-es Másnaposokkal nyílt meg számára.

8. Számtalan díjat és jelölést tudhat a magáénak, de van egy, amire talán nem annyira büszke. Sandra Bullock oldalán ugyanis az Ő a megoldás című vígjátékkal elnyerte az Arany Málna-díjat a legrosszabb páros kategóriában.

9. Hosszú ideig voltak alkoholproblémái, de Bradley Cooper 2004-ben végleg szakított ezzel a romboló szenvedélyével, azóta egyetlen kortyot sem ivott.

10. Bradley Cooper és Jennifer Lawrence négy filmben is szerepelt együtt – Napos oldal, Amerikai botrány, Joy, az élet csodája, Serena – a köztük lévő kémia pedig vitathatatlan volt. Ők azonban egyetlen egyszer sem adtak alapot a pletykáknak, miszerint több lenne köztük. A színész szerint ennek egyszerű oka van, sosem akarták kockára tenni a barátságukat egy futó románc miatt.

