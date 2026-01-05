Ninjának készült, portásként dolgozott: 10 titok, amit nem tudtál az 51 éves Bradley Cooperről

Szinte hihetetlen, hogy repül az idő. Elhiszed, hogy a sármos amerikai színész, Bradley Cooper éppen ma ünnepli az 51. születésnapját? Eme jeles alkalomból mi sem maradtunk tétlenek, és összeszedtünk pár érdekes tényt róla a gyerekkorától egészen mostanáig.

Bradley Cooper színész mosolyától nincs, aki ne olvadna el.

10 tény a születésnapos Bradley Cooperről Nem fogod kitalálni, hogy a színész fiatalkorában milyen életpályát akart követni!

Tudod például, hogy milyen szenvedélybetegséggel küzdött, vagy azt, hogy mi volt az első tévés szerepe?

Izgalmas és meglepő tényeket hoztunk el mindenki kedvencéről.

A legtöbben a Másnaposokban ismertük meg, és Bradley Cooper Lady Gaga oldalán, a zeneiparról szóló Csillag születikben nyújtott fergeteges alakításával bizonyította, hogy igazi tehetség. Ez is jól bizonyítja, hogy milyen sokoldalú színész, hiszen karrierjében épp úgy megtaláljuk a romantikus vígjátékokat, mint a drámaibb alkotásokat, de mindben ott az az átható szempár, az a kacér mosoly, amiért méltán tekinthetjük őt Hollywood egyik szívtiprójának. A ma 51 éves színész azonban sosem volt az a tipikus szépfiú, és távol áll tőle a csapodárság is, amit jól mutat kapcsolata a nála húsz évvel fiatalabb szupermodellel, Gigi Hadiddal.

Bradley Cooper Lady Gaga oldalán, miután együtt elénekelték a Csillag születik egyik dalát az Oscar-gálán.

Korábban már összeszedtük a legjelentősebb Bradley Cooper-filmeket, most pedig elhoztunk tíz olyan tényt a sztárról, amiről talán még te sem hallottál.

1. Édesanyja annyira odavolt Bradley Cooper hajáért, hogy gyerekként nem is vágatta le. Emiatt azonban az emberek gyakran kislánynak nézték, amin a színész ma már csak mosolyog.

2. A ma már nők millióinak szívét elrabló színész eredetileg katonai akadémiára készült, majd Japánba akart költözni, hogy ninja legyen.

3. A színészi pályára egy David Lynch-film inspirálta, méghozzá Az elefántember, amelyet édesapja mutatott meg neki. Izgalmas tény, hogy 2014-ben Bradley Cooper eljátszhatta Joseph Merricket a történet Broadway-feldolgozásában. Alakításáért Tony-díjra jelölték.

4. Kevesen tudják, hogy Bradley Cooper folyékonyan beszél franciául, sőt, hat hónapot töltött cserediákként Franciaországban.