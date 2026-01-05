Keratosis pilaris, avagy ideje megszabadulni a „csirkebőrtől"

Gyakori bőrjelenség, mégis kevés szó esik róla. Talán azért, mert nem fáj, „csak” látszik – pont ez az, ami lelkileg a leginkább megviseli azt, aki keratosis pilaris-szal él. Nem kell, hogy a makacs piros pöttyök határozzák meg, miként érzed magad a bőrödben. Megfelelő odafigyeléssel és tudatos bőrápolással sokat javíthatsz a bőröd állapotán. Olyan tuti termékeket mutatuk, amiket bármikor bevethetsz. Jóllehet, a keratosis pilaris nem egyik napról a másikra tűnik el, a következetes ápolás meghozza az eredményét, lépésről lépésre visszanyerheted az önbizalmadat, és végül ujjatlan, szexi felsőkben hódíthatsz.

Kiknél alakul ki a keratosis pilaris és mit tehetünk ellene?

A keratosis pilaris – közismert nevén csirkebőr vagy eperbőr – meglehetősen gyakori bőrjelenség, de nem fertőző.

Apró, érdes tapintású piros dudorok formájában jelenik meg, leggyakrabban a felkaron, a combon, a fenéken, ritkábban az arcon. Szerencsére nem fájdalmas, viszont aki csirkebőrrel él, annak csökkenhet az önbizalma.

Mit tehetünk ellene? Milyen krémekkel vagy kozmetikai kezelésekkel vehetjük fel a harcot ellene?

Azok a gonosz kis dudorok – Hogyan alakulhat ki a keratosis pilaris?

A „csirkebőr” hátterében a keratin nevű fehérje túlzott felhalmozódása áll. A keratin a bőr, a haj és a körmök egyik alapvető építőeleme, de ha túl sok van belőle a szervezetben, akkor eltömítheti a szőrtüszőket. Ennek hatására alakulnak ki a piros-rózsaszínes, barna vagy épp fehér színű kemény kis dudorok. Ezek egyáltalán nem fájdalmasak, még tapintásra sem, de az érintett területeken a bőr általában száraz, viszketős, főleg hideg időben.

A legfontosabb szabály: semmiképpen ne piszkáld, ne nyomkodd, mert csak nehezen gyógyuló sebeket szerzel magadnak.

Kiknél alakul ki leggyakrabban a csirkebőr?

A csirkebőr „célközönsége” egyértelműen a fiatal korosztály: a csecsemőktől kezdve a kamaszokon át a fiatal felnőttekig bárki bőrfelületén megjelenhet, különösen a világos bőrűeknél. A húszas-harmincas évekre általában magától elmúlik és teljesen meg is szűnik. Kialakulására hajlamosító tényező lehet a száraz vagy a vízhiányos bőr, a farkasvakságért is felelős A-vitaminhiány, valamint a genetikai háttér, de azokat is fenyegetheti, akiknek bőre ekcémára, allergiára hajlamos, vagy akik cukorbetegséggel, pajzsmirigy-alulműködéssel élnek.

Mivel a keratosis pilaris viszket, mint az ekcéma, és bár nem fájdalmas, némileg hasonlít a pikkelysömörre, laikusként nehéz felállítani a diagnózist – érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

Hogyan védekezhetsz eperbőr ellen?

A tejsav, glikolsav vagy szalicilsav segíthetnek eltávolítani az elhalt hámsejteket és megelőzni a szőrtüszők eltömődését, csínján kell azonban bánni velük, mert túlzott hámlást okozhatnak.