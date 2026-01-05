Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Keratosis pilaris, avagy ideje megszabadulni a „csirkebőrtől"

Bőrprobléma kreatosis pilaris nő kézfején
bőrprobléma hidratáló krém szőrtüszőgyulladás kezelési lehetőség
Jónás Ágnes
2026.01.05.
A bőrödön megjelenő piros pöttyök miatt inkább elrejtenéd a karod és a lábad? Lehetséges, hogy keratosis pilaris-szal állsz szemben, ami csirkebőr és eperbőr néven is ismert. Csak figyelj, mert most eláruljuk, hogyan enyhíthető ez az esztétikailag zavaró, de nem fertőző bőrjelenség.

Gyakori bőrjelenség, mégis kevés szó esik róla. Talán azért, mert nem fáj, „csak” látszik – pont ez az, ami lelkileg a leginkább megviseli azt, aki keratosis pilaris-szal él. Nem kell, hogy a makacs piros pöttyök határozzák meg, miként érzed magad a bőrödben. Megfelelő odafigyeléssel és tudatos bőrápolással sokat javíthatsz a bőröd állapotán. Olyan tuti termékeket mutatuk, amiket bármikor bevethetsz. Jóllehet, a keratosis pilaris nem egyik napról a másikra tűnik el, a következetes ápolás meghozza az eredményét, lépésről lépésre visszanyerheted az önbizalmadat, és végül ujjatlan, szexi felsőkben hódíthatsz. 

keratosis pilaris a felkaron
Kiknél alakul ki a  keratosis pilaris és mit tehetünk ellene?
Forrás:  123rf.com

Keratosis pilaris – Mi az a „csirkebőr”, és mit tehetünk ellene?

  • A keratosis pilaris – közismert nevén csirkebőr vagy eperbőr – meglehetősen gyakori bőrjelenség, de nem fertőző.
  • Apró, érdes tapintású piros dudorok formájában jelenik meg, leggyakrabban a felkaron, a combon, a fenéken, ritkábban az arcon. Szerencsére nem fájdalmas, viszont aki csirkebőrrel él, annak csökkenhet az önbizalma.
  • Mit tehetünk ellene? Milyen krémekkel vagy kozmetikai kezelésekkel vehetjük fel a harcot ellene?

Azok a gonosz kis dudorok – Hogyan alakulhat ki a keratosis pilaris?

A „csirkebőr” hátterében a keratin nevű fehérje túlzott felhalmozódása áll. A keratin a bőr, a haj és a körmök egyik alapvető építőeleme, de ha túl sok van belőle a szervezetben, akkor eltömítheti a szőrtüszőket. Ennek hatására alakulnak ki a piros-rózsaszínes, barna vagy épp fehér színű kemény kis dudorok. Ezek egyáltalán nem fájdalmasak, még tapintásra sem, de az érintett területeken a bőr általában száraz, viszketős, főleg hideg időben. 

A legfontosabb szabály: semmiképpen ne piszkáld, ne nyomkodd, mert csak nehezen gyógyuló sebeket szerzel magadnak. 

Kiknél alakul ki leggyakrabban a csirkebőr?

A csirkebőr „célközönsége” egyértelműen a fiatal korosztály: a csecsemőktől kezdve a kamaszokon át a fiatal felnőttekig bárki bőrfelületén megjelenhet, különösen a világos bőrűeknél. A húszas-harmincas évekre általában magától elmúlik és teljesen meg is szűnik. Kialakulására hajlamosító tényező lehet a száraz vagy a vízhiányos bőr, a farkasvakságért is felelős A-vitaminhiány, valamint a genetikai háttér, de azokat is fenyegetheti, akiknek bőre ekcémára, allergiára hajlamos, vagy akik cukorbetegséggel, pajzsmirigy-alulműködéssel élnek. 

Mivel a keratosis pilaris viszket, mint az ekcéma, és bár nem fájdalmas, némileg hasonlít a pikkelysömörre, laikusként nehéz felállítani a diagnózist – érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

Hogyan védekezhetsz eperbőr ellen? 

A tejsav, glikolsav vagy szalicilsav segíthetnek eltávolítani az elhalt hámsejteket és megelőzni a szőrtüszők eltömődését, csínján kell azonban bánni velük, mert túlzott hámlást okozhatnak. 

Semmiképp ne tedd, ha kreatosis pilaris jelent meg a testeden

  • Bármennyire is csábító a forró fürdő vagy a 10 perces meleg zuhany, inkább közepes hőmérsékletű vízben lazíts, a túl meleg víz ugyanis csak belobbantja az eperbőrt, akárcsak a szőrtelenítés. Sajnos a borotválás, az epilátorok és a gyantázás fokozzák az irritációt, vagyis jobb, ha kihagyod a piros pöttyös területeket. Azoknak, akik kreatosis pilaris-szal élnek, a legkíméletesebb a diódalézeres szőrtelenítés. 
  • Ne tetováltass! A kreatosis pilarisos területre egyébként sem lesz olyan tetoválóművész, aki bármit is varr, és ez így van jól, ne erőltesd!
  • Ne dolgozz száraz levegőjű helyiségben. Amennyiben a szoba levegője túlzottan száraz a téli időszakban, használj (helyesen!) párásító készüléket, hogy elejét vedd a bőrviszketésnek. Az optimális beltéri páratartalom fenntartása ugyanis lehetővé teszi, hogy a bőr elegendő nedvességet kössön meg a védőfunkció fenntartásához anélkül, hogy túlságosan kiszáradna.

Új év, új bőrápolási rutin az eperbőr ellen 

Elsősorban olyan testápolókat használj, amelyek nem keltenek ragacsos érzést, inkább nyugtatják a bőröd védőrétegét. Keresd az urea, a panthenol, a ceramid, a hialuronsav és a glicerin tartalmú krémeket, és alkalmazd minden fürdés után.

A retinol a bőrápolás nagyágyúja, éppen ezért a legsikeresebben a retinolt vagy retinoidszármazékokat tartalmazó készítmények hatnak – ezeket erősen ajánlott fényvédőkkel kombinálni. Össze is gyűjtöttünk néhányat a legjobb termékekből, hogy neked ne kelljen keresgélned. 

A leghatásosabb keratosis pilaris elleni krémek

A keratosis pilaris megfelelő bőrápolással, rendszeres hidratálással sikeresen kezelhető, enyhíthető. 

CeraVe tisztító és puhító gél

Tisztító és puhító gél, könnyen habzó formuláját kifejezetten a száraz bőr igényeihez fejlesztették ki. Kíméletesen hámlaszt, tisztítja és védi a bőrt a szalicilsavnak, a niacinamidnak és a ceramidoknak köszönhetően. 

Puhító gép, CeraVe keratosis pilaris ellen is
CeraVe gél normál, száraz bőrre és keratosis pilaris kezelésére 7090 Ft 
Forrás: notino.hu 

La Roche-Posay Lipikar Lait Urea 

A La Roche-Posay Lipikar Lait Urea 10% testápoló megakadályozza a durva hámlás, az irritáció kialakulását. 48 órán át véd a szárazság ellen, keratosis pilaris esetén is. 

Keratosis pilaris elleni gyors segítség, La Roche Posay krém
La Roche Posay 9 710 Ft
Forrás: notino.hu

Neutrogena Intense Repair

Nagyon száraz és érdes bőrre kifejlesztett norvég formulájú testápoló, mely könnyen beszívódik, nem okoz zsíros érzést vagy kipattogást. Úgy hat a bőrre, akár egy nyugtató tapasz. 

Neutrogena Intense Repair viszkető bőrre is
Neutrogena Intense Repair 1 859 Ft
Forrás:  dm.hu

Paula's Choice krémkeverék

Három peptidből, növényi kivonatokból és C-vitaminból álló prémium krémkeverék, amely segít, hogy a bőr fiatalosabbnak tűnjön és láthatóan javítja a bőrelszíneződést, hatékony pigmentfoltok és keratosis pilaris ellen is. 

Paula's Choice krémkeverék keratosis pilaris ellen retinollal
Paula's Choice krémkeverék 26 000 Ft 
Forrás: paulaschoice.com

Kiehl’s bőrmegújító retinol mikrodózis 

Erőteljes dózisú retinolszérum, mely finomítja a bőr textúráját és feszesíti a bőrt. Sikeresen veszi fel a harcot a diszkomforttal, amit a bőrpír, az eperbőr, a szárazság és a hámlás okoznak.

Kiehl's bőrmegújító krém
Kiehl's bőrmegújító krém 17 563 Ft / 30 ml
Forrás: douglas.hu

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

