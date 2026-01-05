Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nyisd ki anyukád szekrényét, mert az It girl csajok kedvenc kiegészítője a boleró lett

Getty Images Europe - Hanna Lassen
stílus Boleró divattrend
A téli divat titka a kiegészítőkben és a rétegezésben rejlik. A hideg közeledtével visszatért a retró hangulatú női boleró, és a világ stílusikonjai már viselik is. Nézd meg, hogyan hordhatod a mai modern divatban!

A rövid kabátok és a bolerók aranykorukat élik az idei téli divatban. Tökéletesek melegebb, rétegezettebb outfitek megalkotásához, és izgalmat visznek a megjelenésedbe. A retro kiegészítőnek is nevezhető ruhadarabot évekig nem láthattuk, de idén újra reflektorfénybe kerül. Itt az ideje, hogy összeállítsd a téli kapszulagardróbodat, aminek kötelező darabja kell legyen egy boleró!

A divat örök: nő különleges boleróban
Újra divat a boleró, mutatjuk, hogyan viseld stílusosan. 
Forrás: Getty Images Europe

A női boleró újra divatos

Az idei téli divat visszahozta a vintage ruhadarabot, a női bolerót. A rövid kabátszerű darab lényege, hogy hosszú ujjakat és plusz réteget visznek minden összeállításba. Különböző tervezések vannak, egyes szabásokban vannak nyakkivágások, mások csak ujjakkal operálnak. A trendet most minden stílusikon, influenszer viseli, és elképesztően kreatív alapanyagnak bizonyul. Viselheted sportos, elegáns és vagány stílusban is. 

Nézd meg, hogyan viselik a világ divatdiktátorai!

elegáns boleró
Gombos, nyakkivágásos elegáns boleró. 
Forrás: Getty Images Europe

Fent egy díszmandzsettás, elegáns öltönyanyagú bolerót láthatsz, amin finom, 3D-s, virágsziromra hasonlító elemek vannak. A nyakkivágásnál két gomb segít a felvételben, így a szabás testre simuló, szoros nyakú megjelenést ad. A bolerót egyszerű alapdarabokkal párosították: fehér pólóval és egy elegáns nadrággal, illetve színben passzoló, kék balerina cipővel. Tökéletes látszik, hogy ez a különleges ruha a legunalmasabb darabjainkat is izgalmassá varázsolja. 

Fekete, kötött boleró
Fekete kötött boleró alkalmi ruhával. 
Forrás: Getty Images Europe

A bolerók tökéletes kiegészítő elemi lehetnek egy nyitott, pánt nélküli vagy kivágott alkalmi ruhának. Itt a finom szatén anyaghoz egy vastag, díszhorgolású, kötött bolerót választottak. A két stílus ellentéte izgalmas végeredményt adott, amitől csak sikkesebb lett az outfit

fehér kasmír boleró
Hétköznapi összeállítás, fehér kasmír boleróval. 
Forrás: Getty Images North America

A hétköznapokban hordott kedvenc farmerjeinkkel, blúzainkkal vagy ruháinkkal is jól tud mutatni. Válassz egy semleges színű bolerót, így a legtöbb ruhádhoz fel tudod majd venni. Kereshetsz buggyos, széles ujjú, de testre simuló fazont is. 

Szőrme boleró
Szőrme bolerószett divatőrülteknek
Forrás: Getty Images Europe

Ha drámaiságra vágysz, válassz egy szőrme bolerót. Divatos, meleg, téli és elképesztően egyedi. Klasszikus fehér inggel párosítva tökéletes lehet az irodai divatban és ünnepekre egyaránt. Idén a burgundi és a vörös színek kiemelt szerepet kapnak a téli divatban, így érdemes ezekben az árnyalatokban gondolkoznod. 

Kesztyűujjas boleró
Kesztyűujjas boleró minimalista szettben. 
Forrás: Getty Images Europe

A futurisztikus, extravagáns divatirányzat a bolerókat sem kerülte el. Itt egy alternatív stílusú, kesztyűujjas, fekete darabot láthatsz egy visszafogott, minimalista szerelésben. Egy ilyen szabás tökéletes lehet ha sok feketét, szürkét vagy fehéret viselsz. Ideális rétegező eleme lehet a hétköznapi darabjaidnak. 

Boleró minden stílushoz?

Ami egyszer ikonikus volt, az is marad, még ha néha egy kicsit háttérbe is szorul. A boleró is újra velünk van, de új köntösben hódít. Ahogy láthattad, bármilyen stílushoz, outfithez illik, ha a megfelelő darabot választod ezt a drámai vintage ruhadarabot.

Ha nem csak a boleró érdekel, hanem minden, ami divat, a következő három cikk is tetszeni fog:

A gardróbod egy szőrmekabátért könyörög — Meghallottuk a sóhajait, és már mutatjuk is a szezon legjobb bundáit

Érkezik a hideg idő, és az igazi divatikonok már tudják, mit fognak viselni. A szőrmekabátok elsöprő kedveltséggel térnek vissza a téli divatba. Összeállításunkban megtalálod a legjobb darabokat, amelyekkel te is trendteremtő lehetsz!

Sikkterápia: ezeket az outfiteket már ne viseld idén

Ruhadarabok és teljes outfitek, amelyeket száműztek a divatból.

Laza elegancia: így viseld 2025-ben a szaggatott farmert

Így viselek a stílusikonok a szaggatott farmer!

 

