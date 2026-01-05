Nyisd ki anyukád szekrényét, mert az It girl csajok kedvenc kiegészítője a boleró lett

A rövid kabátok és a bolerók aranykorukat élik az idei téli divatban. Tökéletesek melegebb, rétegezettebb outfitek megalkotásához, és izgalmat visznek a megjelenésedbe. A retro kiegészítőnek is nevezhető ruhadarabot évekig nem láthattuk, de idén újra reflektorfénybe kerül. Itt az ideje, hogy összeállítsd a téli kapszulagardróbodat, aminek kötelező darabja kell legyen egy boleró!

Újra divat a boleró, mutatjuk, hogyan viseld stílusosan.

Forrás: Getty Images Europe

A női boleró újra divatos

Az idei téli divat visszahozta a vintage ruhadarabot, a női bolerót. A rövid kabátszerű darab lényege, hogy hosszú ujjakat és plusz réteget visznek minden összeállításba. Különböző tervezések vannak, egyes szabásokban vannak nyakkivágások, mások csak ujjakkal operálnak. A trendet most minden stílusikon, influenszer viseli, és elképesztően kreatív alapanyagnak bizonyul. Viselheted sportos, elegáns és vagány stílusban is.

Nézd meg, hogyan viselik a világ divatdiktátorai!

Gombos, nyakkivágásos elegáns boleró.

Forrás: Getty Images Europe

Fent egy díszmandzsettás, elegáns öltönyanyagú bolerót láthatsz, amin finom, 3D-s, virágsziromra hasonlító elemek vannak. A nyakkivágásnál két gomb segít a felvételben, így a szabás testre simuló, szoros nyakú megjelenést ad. A bolerót egyszerű alapdarabokkal párosították: fehér pólóval és egy elegáns nadrággal, illetve színben passzoló, kék balerina cipővel. Tökéletes látszik, hogy ez a különleges ruha a legunalmasabb darabjainkat is izgalmassá varázsolja.

Fekete kötött boleró alkalmi ruhával.

Forrás: Getty Images Europe

A bolerók tökéletes kiegészítő elemi lehetnek egy nyitott, pánt nélküli vagy kivágott alkalmi ruhának. Itt a finom szatén anyaghoz egy vastag, díszhorgolású, kötött bolerót választottak. A két stílus ellentéte izgalmas végeredményt adott, amitől csak sikkesebb lett az outfit.

Hétköznapi összeállítás, fehér kasmír boleróval.

Forrás: Getty Images North America

A hétköznapokban hordott kedvenc farmerjeinkkel, blúzainkkal vagy ruháinkkal is jól tud mutatni. Válassz egy semleges színű bolerót, így a legtöbb ruhádhoz fel tudod majd venni. Kereshetsz buggyos, széles ujjú, de testre simuló fazont is.

Szőrme bolerószett divatőrülteknek

Forrás: Getty Images Europe

Ha drámaiságra vágysz, válassz egy szőrme bolerót. Divatos, meleg, téli és elképesztően egyedi. Klasszikus fehér inggel párosítva tökéletes lehet az irodai divatban és ünnepekre egyaránt. Idén a burgundi és a vörös színek kiemelt szerepet kapnak a téli divatban, így érdemes ezekben az árnyalatokban gondolkoznod.