Romantika, akció és sok-sok szenvedély: ezeket a sorozatpremierek jönnek 2026-ban

A következő év olyan sorozatpremiereket hoz el nekünk, amitől minden vérbeli binge-watcher szíve gyorsabban kezd el verni: nagy visszatérésekben, izgalmas kalandokben és lángoló szenvedélyben sem lesz hiány, csak győzzük szabadidővel és popcornnal!

2026 is bővelkedni fog sorozatpremierekben.

Forrás: 123RF

2026 nagy sorozatpremierei Ez az év sem hagy minket néznivaló nélkül: számos sorozatpremierrel készülnek számunkra a streaming-szolgáltatók!

Többek között a közönségsiker Ginny és Georgia és A Bridgerton család is új évaddal tér vissza.

Ha viszont egy kis akcióra vágysz, az Outer Banks, az Éjjeli ügynök és a Berlin is új kalandokkal vár 2026-ban!

2026-os sorozatpremierek a Netflixen

Az idei év tele lesz olyan folytatásokkal, amiknek legtöbbjét már évek óta várjuk: sztorik, amik az utolsó rész után teljes döbbenetben hagytak lógva bennünket és szerelmi bonyodalmak, amiknek elképzelni sem tudjuk a végkifejletét.

A streaming-szolgáltatók már készenlétben állnak, mi pedig számoljuk vissza a napokat, hogy mikor lubickolhatunk végre a jól ismert karakterek drámáiban és rághatjuk tövig a körmünket az izgalmasabbnál izgalmasabb jelenetektől.

Lássuk, mire számíthatunk idén!

A Bridgerton család

A Bridgerton család is visszatér.

Forrás: arhiv

A Bridgerton család negyedik évadának első részeit január 29-től, a második etapot pedig február 26-tól láthatod a Netflix kínálatában. Az új évadban Benedict Bridgerton történetét követhetjük nyomon: a férfi egy álarcosbálon megpillant egy rejtélyes nőt, akibe természetesen első pillantásra beleszeret. A sztori viszont minden bizonnyal nem lesz ennyire egyszerű és a sorozattól megszokott módon tartalmaz majd csavarokat, árulásokat és drámákat.

Ginny és Georgia

Ginny és Georgia kalandjaiban újra elmerülhetünk.

Forrás: arhiv

Végre felvehetjük a fonalat a kedvenc anya-lánya párosunknál is: reményeink szerint hosszú várakozás után végre kiderül, hogy ki Georgia gyermekének apja és a nő múltjába is minden eddiginél hosszabb betekintést kapunk. Ginnytől pedig minden bizonnyal megkapjuk azt a szerelmi drámát, ami annyira izgalmassá teszi a sorozatot. Bár hivatalos premierdátum még nincs, várhatóan az év 2. felében kerül bemutatásra az új évad.