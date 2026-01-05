Romantika, akció és sok-sok szenvedély: ezeket a sorozatpremierek jönnek 2026-ban

A következő év olyan sorozatpremiereket hoz el nekünk, amitől minden vérbeli binge-watcher szíve gyorsabban kezd el verni: nagy visszatérésekben, izgalmas kalandokben és lángoló szenvedélyben sem lesz hiány, csak győzzük szabadidővel és popcornnal!
2026 nagy sorozatpremierei
- Ez az év sem hagy minket néznivaló nélkül: számos sorozatpremierrel készülnek számunkra a streaming-szolgáltatók!
- Többek között a közönségsiker Ginny és Georgia és A Bridgerton család is új évaddal tér vissza.
- Ha viszont egy kis akcióra vágysz, az Outer Banks, az Éjjeli ügynök és a Berlin is új kalandokkal vár 2026-ban!
2026-os sorozatpremierek a Netflixen
Az idei év tele lesz olyan folytatásokkal, amiknek legtöbbjét már évek óta várjuk: sztorik, amik az utolsó rész után teljes döbbenetben hagytak lógva bennünket és szerelmi bonyodalmak, amiknek elképzelni sem tudjuk a végkifejletét.
A streaming-szolgáltatók már készenlétben állnak, mi pedig számoljuk vissza a napokat, hogy mikor lubickolhatunk végre a jól ismert karakterek drámáiban és rághatjuk tövig a körmünket az izgalmasabbnál izgalmasabb jelenetektől.
Lássuk, mire számíthatunk idén!
A Bridgerton család
A Bridgerton család negyedik évadának első részeit január 29-től, a második etapot pedig február 26-tól láthatod a Netflix kínálatában. Az új évadban Benedict Bridgerton történetét követhetjük nyomon: a férfi egy álarcosbálon megpillant egy rejtélyes nőt, akibe természetesen első pillantásra beleszeret. A sztori viszont minden bizonnyal nem lesz ennyire egyszerű és a sorozattól megszokott módon tartalmaz majd csavarokat, árulásokat és drámákat.
Ginny és Georgia
Végre felvehetjük a fonalat a kedvenc anya-lánya párosunknál is: reményeink szerint hosszú várakozás után végre kiderül, hogy ki Georgia gyermekének apja és a nő múltjába is minden eddiginél hosszabb betekintést kapunk. Ginnytől pedig minden bizonnyal megkapjuk azt a szerelmi drámát, ami annyira izgalmassá teszi a sorozatot. Bár hivatalos premierdátum még nincs, várhatóan az év 2. felében kerül bemutatásra az új évad.
Outer Banks
A kedvenc tinikről szóló kalandfilmünknek sincs még hivatalos premierdátuma, de az tuti, hogy idén már érkezik az új évad! John B, Sarah és a többiek visszatérnek, hogy újabb kincs, újabb veszélyek és még nagyobb szerelmi hullámvasút várjon rájuk. Az 5. évadtól pedig azt reméljük, hogy megint elveszítjük az időérzékünket és csak azt vesszük észre: hajnal van, de még mindig nézzük.
Berlin
A Nagy pénzrablás spinoff-sorozata is új évadot kap idén, bár a folytatásról még egyelőre csak annyit tudunk, hogy Sevillaban fog játszódni. Talán ennyi elég is, hiszen úgyis tudjuk: Berlin ismét kitervel majd valami furfangosat, hogy mindannyiunkat ámulatba ejtsen.
Éjjeli ügynök
A Netflix akciósorozata is a harmadik évadjához érkezett, az új részek pedig állítólag még veszélyesebbek és még izgalmasabbak lesznek, mint az eddigiek. Részünkről pedig ha ismét gyönyörködhetünk az FBI-ügynök Peter Sutherlandben, az már rossz nem lehet!
