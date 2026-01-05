Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő Simon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szórakozás

Romantika, akció és sok-sok szenvedély: ezeket a sorozatpremierek jönnek 2026-ban

arhiv -
szórakozás sorozat Netflix
Nagy Kata
2026.01.05.
Ha a 2026-os év első részét a kanapéhoz ragadva szeretnéd tölteni, a streaming-szolgáltatók valósággal elkényeztetnek majd! Olyan sorozatpremier-dömpinggel árasztanak el bennünket ugyanis, amit szó szerint öröm lesz nézni!

A következő év olyan sorozatpremiereket hoz el nekünk, amitől minden vérbeli binge-watcher szíve gyorsabban kezd el verni: nagy visszatérésekben, izgalmas kalandokben és lángoló szenvedélyben sem lesz hiány, csak győzzük szabadidővel és popcornnal! 

Netflix kezdőlapja megnyitva rajta a sorozatpremierekkel
2026 is bővelkedni fog sorozatpremierekben. 
Forrás: 123RF

2026 nagy sorozatpremierei 

  • Ez az év sem hagy minket néznivaló nélkül: számos sorozatpremierrel készülnek számunkra a streaming-szolgáltatók!
  • Többek között a közönségsiker Ginny és Georgia és A Bridgerton család is új évaddal tér vissza. 
  • Ha viszont egy kis akcióra vágysz, az Outer Banks, az Éjjeli ügynök és a Berlin is új kalandokkal vár 2026-ban! 

2026-os sorozatpremierek a Netflixen 

Az idei év tele lesz olyan folytatásokkal, amiknek legtöbbjét már évek óta várjuk: sztorik, amik az utolsó rész után teljes döbbenetben hagytak lógva bennünket és szerelmi bonyodalmak, amiknek elképzelni sem tudjuk a végkifejletét.

A streaming-szolgáltatók már készenlétben állnak, mi pedig számoljuk vissza a napokat, hogy mikor lubickolhatunk végre a jól ismert karakterek drámáiban és rághatjuk tövig a körmünket az izgalmasabbnál izgalmasabb jelenetektől. 

Lássuk, mire számíthatunk idén! 

A Bridgerton család

A Bridgerton család is visszatér. 
Forrás: arhiv

A Bridgerton család negyedik évadának első részeit január 29-től, a második etapot pedig február 26-tól láthatod a Netflix kínálatában. Az új évadban Benedict Bridgerton történetét követhetjük nyomon: a férfi egy álarcosbálon megpillant egy rejtélyes nőt, akibe természetesen első pillantásra beleszeret. A sztori viszont minden bizonnyal nem lesz ennyire egyszerű és a sorozattól megszokott módon tartalmaz majd csavarokat, árulásokat és drámákat. 

Ginny és Georgia 

Ginny és Georgia kalandjaiban újra elmerülhetünk. 
Forrás: arhiv

Végre felvehetjük a fonalat a kedvenc anya-lánya párosunknál is: reményeink szerint hosszú várakozás után végre kiderül, hogy ki Georgia gyermekének apja és a nő múltjába is minden eddiginél hosszabb betekintést kapunk. Ginnytől pedig minden bizonnyal megkapjuk azt a szerelmi drámát, ami annyira izgalmassá teszi a sorozatot. Bár hivatalos premierdátum még nincs, várhatóan az év 2. felében kerül bemutatásra az új évad. 

Outer Banks

AZ Outer Banks ismét rengeteg izgalmat tartogat a számunkra. 
Forrás: arhiv

A kedvenc tinikről szóló kalandfilmünknek sincs még hivatalos premierdátuma, de az tuti, hogy idén már érkezik az új évad! John B, Sarah és a többiek visszatérnek, hogy újabb kincs, újabb veszélyek és még nagyobb szerelmi hullámvasút várjon rájuk. Az 5. évadtól pedig azt reméljük, hogy megint elveszítjük az időérzékünket és csak azt vesszük észre: hajnal van, de még mindig nézzük.

Berlin 

Berlin kalandjai is folytatódnak. 
Forrás: arhiv

A Nagy pénzrablás spinoff-sorozata is új évadot kap idén, bár a folytatásról még egyelőre csak annyit tudunk, hogy Sevillaban fog játszódni. Talán ennyi elég is, hiszen úgyis tudjuk: Berlin ismét kitervel majd valami furfangosat, hogy mindannyiunkat ámulatba ejtsen. 

Éjjeli ügynök

A kedvenc ügynökünk sem unatkozik idén. 
Forrás: arhiv

A Netflix akciósorozata is a harmadik évadjához érkezett, az új részek pedig állítólag még veszélyesebbek és még izgalmasabbak lesznek, mint az eddigiek. Részünkről pedig ha ismét gyönyörködhetünk az FBI-ügynök Peter Sutherlandben, az már rossz nem lehet!

@life.hu_official

Sorozatpremierek, amiket alig várunk idén Bemutatjuk a legizgalmasabb folytatásokat, amik 2026-ban a Netflixen landolnak! #life #sorozat #Netflix #ABridgertonCsalád #ÉjjeliÜgynök #OuterBanks #Berlin #GinnyésGeorgia

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ha érdekelnek még a sorozatok, ezek a cikkek is tetszhetnek: 

Golden Globe 2026: ez a két film kapta a legtöbb jelölést

Nyilvánosságra hozták a 2026-os Golden Globe-jelöléseket, és már most látszik, mely alkotások lesznek az idei díjátadók főszereplői.

Eufória 3. évad – Időugrás, házasság és új arcok: minden, amit az új évadról tudni kell

A sorozat következő szériája merőben új fejezetet nyithat meg előttünk. De vajon hozzák-e majd a jól megszokott hatást a készítők?

Már nem kell sokat aludni és jön a Percy Jackson és az olimposziak 2. évada

Görög mitológia, dögös félistenek, tengeri szörnyek, aranygyapjú és egy megmentendő tábor – ha ezek még eddig hiányoztak az életedből, készülj: a második évad ígéretesebb, mint valaha. Jön a Percy Jackson és az olimposziak 2. évada.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu