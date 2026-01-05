Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Harry herceg üzent az apjának: örülne, ha Károly király találkozna az unokáival Amerikában

Komáromi Bence
2026.01.05.
Sajtóhírek szerint néhány hónap múlva Amerikába látogat a brit uralkodó. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Károly király újra találkozhasson a fiával, Harry herceggel és az unokáival.

Már fél év eltelt azóta, hogy utoljára találkozott egymással Károly király és a kisebbik fia, Harry herceg. A családtagok szeptemberben a Clarence House-ban találkoztak egymással, majd egy rövid, de tartalmas beszélgetést folytattak egy-egy tea mellett. Akkor úgy tűnt, hogy megtört a jég köztük és végre a békülés útjára lépnek. Most újabb jó hírekkel szolgálhatunk a családegyesítésről: egyre nagyobb az esély rá, hogy Károly király újra találkozhasson a két unokájával, Archie-val és Lilibettel.

Harry herceg gyermekei évek óta nem találkoztak a nagyapjukkal

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Lilibet és Archie utoljára 2022-ben, II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségén találkoztak a nagyapjukkal. Károly király unokái azóta az amerikai Montecitóban élnek a szüleikkel és egyáltalán nem járnak haza Angliába. Ennek egyszerű az oka, Harry herceg tavaly kijelentette, hogy addig nem hajlandó a családjával együtt hazalátogatni, amíg a belügyminisztérium nem biztosítja a biztonságukat. Most azonban kiderült, hogy a brit uralkodó 8 év után Amerikába látogat, ez pedig esélyt teremt rá, hogy ellátogasson Kaliforniába.

A Mirror számára most a herceg egyik jó barátja megerősítette, hogy Harry jelezte az apjának, hogy szívesen látnák őt az új otthonukban.

„Harry világossá tette az apja számára, hogy örülne neki, ha meglátogatná őket. Tudja, hogy jelenleg feszült a viszonyuk, azonban többször is kijelentette, hogy reméli, hogy az apja szorosabb kapcsolatot ápolhat az unokáival a jövőben" - idézte a forrását a lap.

Amerikába utazik Károly király: unokáival is találkozhat a brit uralkodó

A brit uralkodó Amerikába készül. Károly király tervezett látogatása újra reflektorfénybe helyezi a brit uralkodó és Harry herceg feszült kapcsolatát.

Károly király kemény feltételekkel fogadná vissza Harry herceget

Károly királyt különösen aggasztja, hogy unokái, Archie és Lilibet ritkán találkoznak vele, és fél, hogy elszakadnak a családi örökségtől.

Negatív csúcs: Meghan Markle lett 2025 legelutasítottabb híressége

Idén is megszavazták az internetezők, hogy kit kedvelnek a legkevésbé a celebvilágból. Idén Meghan Markle végzett az első helyen.

 

