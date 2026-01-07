5 dolog, amit azonnal tegyél az autódba, mert a fagyban életmentő lehet

Reggel még csak egy ártatlan, csillogó jégvirág volt a szélvédőn, este meg már az út szélén dideregsz, miközben az autómentőt hívogatod? Senki sem úgy indul el otthonról, hogy „na, ma jól ott fogok ragadni a hófúvásban”. Ha nem akarsz a hipotermia és egy masszív idegösszeomlás határán egyensúlyozni, amíg megérkezik a segítség, jobb, ha felkészülsz a legrosszabbra és összeállítasz egy téli túlélőkészletet.

Bármikor megtörténhet ebben a hidegben, hogy lerobban az autód, ilyenkor jön jól a téli túlélőkészlet.

Téltábornok nem válogat az eszközökben, és a lerobbant kocsid sem fog elnézést kérni, amiért arcodra fagyott a gondosan elkészített smink. Murphy bácsi óta tudjuk, hogy ami el tud romlani, az el is romlik, ez pedig ekkora zimankóban hatványozottan igaz és ilyenkor elakadni is könnyebb. Ha nem akarsz jégkockává változni, míg megérkeznek az autómentők, ezt az öt dolgot ne felejts ki a kocsidból!

Téli túlélőkészlet autóba: 5 életmentő dolog, amit semmiképp se hagyj ki a kocsidból

Amikor ott ülsz a mínusz tízben a volán mögött a leállósávban, hirtelen nem a lóerő fog érdekelni, hanem az, hogy érzed-e még a végtagjaidat. Íme a lista, amitől nem leszel ugyan jégkirálynő, de legalább nem fagysz oda az aszfalthoz.

1. A nagymama kockás plédje

Amikor a motor leáll, az autód fűtésének is búcsút mondhatsz. Lehet, hogy cikinek tűnik egy régi, bolyhos pokróc vagy hálózsák a csomagtartóban, de hidd el: amikor két órája vársz a sötétben, az a pléd lesz a legjobb barátod. Persze nem a minta a lényeg, hanem a melegség, hiszen lehet akár új és állatmintás is, csak akkor nem lesz miről nosztalgiázni. Jól fog jönni a takaró kiadós ölelése a semmi közepén.

2. Macskaalom: nem csak Cirmi kiváltsága

Nem, nem ment el a eszünk: a macskaalom a te titkos fegyvered a jégpáncél ellen. Ha a kerekek kipörögnek a tükörjégen, csak szórj egy kis almot a gumi alá. Sokkal elegánsabb megoldás, mintha bőgázon pörgetnéd a gumit, amíg el nem füstöl az ékszíjad, majd a kétségbeeséstől sírva fakadnál nem a kormányra borulva. Olcsó, praktikus, és csak egy dologra kell figyelni: ne a csomósodót válaszd, mert az a latyakban undorító péppé válik.