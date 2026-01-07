Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
5 dolog, amit azonnal tegyél az autódba, mert a fagyban életmentő lehet

Pópity Balázs
2026.01.07.
Elég nagy cidri van odakint, ami a technikának sem tesz jót. Ha nem akarsz jégkockává változni, ezt az öt dolgot még ma tedd be a kocsidba, amely a téli túlélőkészleted része lesz.

Reggel még csak egy ártatlan, csillogó jégvirág volt a szélvédőn, este meg már az út szélén dideregsz, miközben az autómentőt hívogatod? Senki sem úgy indul el otthonról, hogy „na, ma jól ott fogok ragadni a hófúvásban”. Ha nem akarsz a hipotermia és egy masszív idegösszeomlás határán egyensúlyozni, amíg megérkezik a segítség, jobb, ha felkészülsz a legrosszabbra és összeállítasz egy téli túlélőkészletet.

Azonnal tedd be a kocsidba ezt a téli túlélőkészletet, mert megmenthetik az életed:

  • Kockás pléd
  • Macskaalom
  • Powerbank
  • Nasi
  • Zseblámpa

Téltábornok nem válogat az eszközökben, és a lerobbant kocsid sem fog elnézést kérni, amiért arcodra fagyott a gondosan elkészített smink. Murphy bácsi óta tudjuk, hogy ami el tud romlani, az el is romlik, ez pedig ekkora zimankóban hatványozottan igaz és ilyenkor elakadni is könnyebb. Ha nem akarsz jégkockává változni, míg megérkeznek az autómentők, ezt az öt dolgot ne felejts ki a kocsidból!

Téli túlélőkészlet autóba: 5 életmentő dolog, amit semmiképp se hagyj ki a kocsidból

Amikor ott ülsz a mínusz tízben a volán mögött a leállósávban, hirtelen nem a lóerő fog érdekelni, hanem az, hogy érzed-e még a végtagjaidat. Íme a lista, amitől nem leszel ugyan jégkirálynő, de legalább nem fagysz oda az aszfalthoz.

1. A nagymama kockás plédje

Amikor a motor leáll, az autód fűtésének is búcsút mondhatsz. Lehet, hogy cikinek tűnik egy régi, bolyhos pokróc vagy hálózsák a csomagtartóban, de hidd el: amikor két órája vársz a sötétben, az a pléd lesz a legjobb barátod. Persze nem a minta a lényeg, hanem a melegség, hiszen lehet akár új és állatmintás is, csak akkor nem lesz miről nosztalgiázni. Jól fog jönni a takaró kiadós ölelése a semmi közepén.

2. Macskaalom: nem csak Cirmi kiváltsága

Nem, nem ment el a eszünk: a macskaalom a te titkos fegyvered a jégpáncél ellen. Ha a kerekek kipörögnek a tükörjégen, csak szórj egy kis almot a gumi alá. Sokkal elegánsabb megoldás, mintha bőgázon pörgetnéd a gumit, amíg el nem füstöl az ékszíjad, majd a kétségbeeséstől sírva fakadnál nem a kormányra borulva. Olcsó, praktikus, és csak egy dologra kell figyelni: ne a csomósodót válaszd, mert az a latyakban undorító péppé válik.

3. Tatalék powerbank: nehogy a 2%-os aksitól kapj pánikrohamot

Vészhelyzetben a mobilod az egyetlen mentőöved. A hidegben az akkumulátorok drámaian gyorsan megadják magukat, ezért egy teljesen feltöltött power banknak és egy töltőkábel az alapfelszerelés részének kell lennie. Nincs annál nagyobb tragédia, mint amikor épp diktálnád a koordinátáidat a diszpécsernek, és a telefonod néma sötétségbe borul.

4. Vészhelyzeti nasi, hogy még a legkétségbeejtőbb helyzetben is békében maradj önmagaddal

Éhesen egyszerűen képtelenség jó döntéseket hozni, fázni viszont sokkal könnyebb üres gyomorral. A testednek sok-sok kalóriára van szüksége, hogy hőt tudjon termelni, szóval felejtsd el a diétát. Dobj be pár fehérjeszeletet a kesztyűtartóba, csokit vagy mogyorót, vagyis olyasmit, ami nem romlik meg és nem fagy kőkeménnyé. Ha órákat kell dekkolnod, ezek nemcsak a testedet fűtik majd, de a lelkedre is jó hatással lesznek.

5. Egy masszív zseblámpa, hogy legyen világosság

A telefonod vakuja arra talán jó, hogy megtaláld a rúzst a táskád mélyén, de arra nem, hogy kereket cserélj vagy jelezz az országúton. Egy rendes, erős fényű elemlámpa (és tartalék elem!) kötelező darab és életmentő. Nemcsak azért, hogy lásd, hova lépsz a latyakban, hanem hogy a többi autós is lásson téged.

Perzse vannak még egyéb trükkök is, amiket be lehet vetni. Biztonságos vezetést és jó utat kívánunk!

