A hó illata: ezekkel a parfümökkel a bőrödön idézheted meg a téli csodavilágot

Shutterstock - STEKLO
2026.01.07.
Fehérbe borult az ország és bár a havazás sok fennakadást is okoz, nem kell, hogy csak a rosszat lássuk csak meg benne. Talán elsőre nem gondolnánk, de a szépségápolás területén a hó igazi inspiráció lehet. Mutatjuk, milyen téli parfümöt válassz, ha a hó „illatát" szeretnéd leutánozni.

Te is imádod, amikor a frissen lehullott hó ropog a talpad alatt, a mindent eltakaró hóréteg pedig takaróként vonja be a tájat? Akkor a te tökéletes téli parfümöd a hó ihlette illatok lesznek. Ugyanis igen, létezik hóillatú parfüm. Természetesen nem a hópelyhek vannak üvegbe zárva, de ha ezekből magadra fújsz, akkor garantáltan megidézed a téli, havas csodavilágot. 

hófedte táj, aminek az illatát idézik ezek a téli parfümök
A friss, talpunk alatt ropogó hó illatát idézik ezek a téli parfümök. 
Forrás: Shutterstock

Hóillatú téli parfümök: ha a hóesésben te akarsz lenni a plusz esszencia 

Nehéz leírni vagy megfogalmazni, mégis mindannyian tudjuk, hogy milyen az. Ezzel nem vagyunk egyedül és cseppet sem olyan elrugaszkodott dolog a hó illatát keresni, mint az elsőre tűnhet. 

Johan Lundström, a Monell Center for Chemical Senses „szagkutatója” ugyanis 2022-ben a The Washington Postnak elmagyarázta, hogy a hópelyhek illékony vegyületeket gyűjtenek össze a környezetükből, ahogy hullanak. Idővel a hó egyre többet nyel el ezekből a finom illatokból, így fokozódik a szaga.

De hogyan lehet ezt az illatot bezárni egy üveg parfümbe? Úgy, hogy egy parfüm nem feltétlenül a konkrét illatot hozza, hanem az érzéseket, amiket akkor érzünk, ami arra emlékeztet minket. Az orrunk ugyanis az egyetlen érzékszervünk, ami kapcsolódik az agyalapi mirigyhez, így a pillanat tört része alatt képes érzéseket előhívni egy-egy illat. Ha a tökéletes hóillatú téli parfümöt keressük,  érdemes azt kutatni, ami ugyanazokat az érzéseket kelti bennünk, mint a hólepte utcákon sétálni egy csendes este.

the beautiful bride uses perfume in the morning
Ha ezeket a parfümöket fújod magadra, a bőrödön kel életre a havas táj. 
Forrás: Shutterstock

5 legjobb hóillatú parfüm:

  1.  Issey Miyake – L’Eau d’Issey – A víz és a frissesség megtestesítője.
  2.  Moncler pour femme – Ez a virágos-fás-pézsmás illat olasz bergamott, púderes jegyek, vaníliavirág, arab jázmin, vanília, borostyánkő, cédrus és szantálfa jegyeit foglalja magában. Egy igazi puha, púderes vanília, ami valóban hidegben nyílik ki igazán. 
  3. Byredo Blanche – Ez az illat a makulátlan tisztaságot idézi, mint a frissen lehullott hólepel vagy egy ropogós, tiszta lepedő. Illatjegyek: rózsabors, rózsa, aldehidek, narancsfa virág, ibolya, bazsarózsa, fás tónusok, szantálfa, pézsma
  4. Chanel No. 22 – Finoman megmunkált illata sima, gyengéd és porszerű, a tisztaság jegyében. Illatjegyek: tubarózsa, rózsa és narancsvirág 

5. Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning – Ez az ágyban töltött, laza reggelek illata, ami hasonlóan üde, mint a frissen leesett hó illata. Illatjegyek: körte, nőszirom, rózsalevelek, narancsfa virág, fehér fa, krémes pézsma, fehér pézsma.

1. Notino byredo blanche Eau de Parfum hölgyeknek - 94.120 Ft 2- Chanel_N°22 LES EXCLUSIFS DE CHANEL – EAU DE PARFUM - 462 € ami kerekítve 17.7885 Ft 3. Douglas - MONCLER Pour Femme Eau De Parfum - 35.290 Ft 4. Notino - Maison margiela REPLICA Lazy Sunday Morning Eau de Toilette unisex - 57.120 Ft 5. Marionnaud - ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey Eau de Parfum Intense - 34.500 Ft 
Forrás: Shutterstock, Marionnaud, Notino, Chanel, Douglas

Összefoglalás

A parfümök illatjegyei alapján tehát elmondható, hogy a „hó illata" valójában a tisztaságé, a „szagtalanságé", valamint azoké a környezeti elemeké, amit a hópelyhek elnyelnek. Így jön a rózsa be szinte mindegyik parfümbe, vagy a szantálfa. Ha tehát ezekből a parfümökből választasz téli illatot magadnak, garantáltan passzolni fogsz a havas tájhoz hangulatban és az intenzív havazás sem veheti el a kedvedet attól, hogy gyönyörködj a hófedte tájban. 

