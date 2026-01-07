A hó illata: ezekkel a parfümökkel a bőrödön idézheted meg a téli csodavilágot

Te is imádod, amikor a frissen lehullott hó ropog a talpad alatt, a mindent eltakaró hóréteg pedig takaróként vonja be a tájat? Akkor a te tökéletes téli parfümöd a hó ihlette illatok lesznek. Ugyanis igen, létezik hóillatú parfüm. Természetesen nem a hópelyhek vannak üvegbe zárva, de ha ezekből magadra fújsz, akkor garantáltan megidézed a téli, havas csodavilágot.

A friss, talpunk alatt ropogó hó illatát idézik ezek a téli parfümök.

Hóillatú téli parfümök: ha a hóesésben te akarsz lenni a plusz esszencia

Nehéz leírni vagy megfogalmazni, mégis mindannyian tudjuk, hogy milyen az. Ezzel nem vagyunk egyedül és cseppet sem olyan elrugaszkodott dolog a hó illatát keresni, mint az elsőre tűnhet.

Johan Lundström, a Monell Center for Chemical Senses „szagkutatója” ugyanis 2022-ben a The Washington Postnak elmagyarázta, hogy a hópelyhek illékony vegyületeket gyűjtenek össze a környezetükből, ahogy hullanak. Idővel a hó egyre többet nyel el ezekből a finom illatokból, így fokozódik a szaga.

De hogyan lehet ezt az illatot bezárni egy üveg parfümbe? Úgy, hogy egy parfüm nem feltétlenül a konkrét illatot hozza, hanem az érzéseket, amiket akkor érzünk, ami arra emlékeztet minket. Az orrunk ugyanis az egyetlen érzékszervünk, ami kapcsolódik az agyalapi mirigyhez, így a pillanat tört része alatt képes érzéseket előhívni egy-egy illat. Ha a tökéletes hóillatú téli parfümöt keressük, érdemes azt kutatni, ami ugyanazokat az érzéseket kelti bennünk, mint a hólepte utcákon sétálni egy csendes este.

Ha ezeket a parfümöket fújod magadra, a bőrödön kel életre a havas táj.

5 legjobb hóillatú parfüm:

Issey Miyake – L’Eau d’Issey – A víz és a frissesség megtestesítője. Moncler pour femme – Ez a virágos-fás-pézsmás illat olasz bergamott, púderes jegyek, vaníliavirág, arab jázmin, vanília, borostyánkő, cédrus és szantálfa jegyeit foglalja magában. Egy igazi puha, púderes vanília, ami valóban hidegben nyílik ki igazán. Byredo Blanche – Ez az illat a makulátlan tisztaságot idézi, mint a frissen lehullott hólepel vagy egy ropogós, tiszta lepedő. Illatjegyek: rózsabors, rózsa, aldehidek, narancsfa virág, ibolya, bazsarózsa, fás tónusok, szantálfa, pézsma Chanel No. 22 – Finoman megmunkált illata sima, gyengéd és porszerű, a tisztaság jegyében. Illatjegyek: tubarózsa, rózsa és narancsvirág

5. Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning – Ez az ágyban töltött, laza reggelek illata, ami hasonlóan üde, mint a frissen leesett hó illata. Illatjegyek: körte, nőszirom, rózsalevelek, narancsfa virág, fehér fa, krémes pézsma, fehér pézsma.