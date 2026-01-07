A hó illata: ezekkel a parfümökkel a bőrödön idézheted meg a téli csodavilágot

Te is imádod, amikor a frissen lehullott hó ropog a talpad alatt, a mindent eltakaró hóréteg pedig takaróként vonja be a tájat? Akkor a te tökéletes téli parfümöd a hó ihlette illatok lesznek. Ugyanis igen, létezik hóillatú parfüm. Természetesen nem a hópelyhek vannak üvegbe zárva, de ha ezekből magadra fújsz, akkor garantáltan megidézed a téli, havas csodavilágot.
Hóillatú téli parfümök: ha a hóesésben te akarsz lenni a plusz esszencia
Nehéz leírni vagy megfogalmazni, mégis mindannyian tudjuk, hogy milyen az. Ezzel nem vagyunk egyedül és cseppet sem olyan elrugaszkodott dolog a hó illatát keresni, mint az elsőre tűnhet.
Johan Lundström, a Monell Center for Chemical Senses „szagkutatója” ugyanis 2022-ben a The Washington Postnak elmagyarázta, hogy a hópelyhek illékony vegyületeket gyűjtenek össze a környezetükből, ahogy hullanak. Idővel a hó egyre többet nyel el ezekből a finom illatokból, így fokozódik a szaga.
De hogyan lehet ezt az illatot bezárni egy üveg parfümbe? Úgy, hogy egy parfüm nem feltétlenül a konkrét illatot hozza, hanem az érzéseket, amiket akkor érzünk, ami arra emlékeztet minket. Az orrunk ugyanis az egyetlen érzékszervünk, ami kapcsolódik az agyalapi mirigyhez, így a pillanat tört része alatt képes érzéseket előhívni egy-egy illat. Ha a tökéletes hóillatú téli parfümöt keressük, érdemes azt kutatni, ami ugyanazokat az érzéseket kelti bennünk, mint a hólepte utcákon sétálni egy csendes este.
5 legjobb hóillatú parfüm:
- Issey Miyake – L’Eau d’Issey – A víz és a frissesség megtestesítője.
- Moncler pour femme – Ez a virágos-fás-pézsmás illat olasz bergamott, púderes jegyek, vaníliavirág, arab jázmin, vanília, borostyánkő, cédrus és szantálfa jegyeit foglalja magában. Egy igazi puha, púderes vanília, ami valóban hidegben nyílik ki igazán.
- Byredo Blanche – Ez az illat a makulátlan tisztaságot idézi, mint a frissen lehullott hólepel vagy egy ropogós, tiszta lepedő. Illatjegyek: rózsabors, rózsa, aldehidek, narancsfa virág, ibolya, bazsarózsa, fás tónusok, szantálfa, pézsma
- Chanel No. 22 – Finoman megmunkált illata sima, gyengéd és porszerű, a tisztaság jegyében. Illatjegyek: tubarózsa, rózsa és narancsvirág
5. Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning – Ez az ágyban töltött, laza reggelek illata, ami hasonlóan üde, mint a frissen leesett hó illata. Illatjegyek: körte, nőszirom, rózsalevelek, narancsfa virág, fehér fa, krémes pézsma, fehér pézsma.
Összefoglalás
A parfümök illatjegyei alapján tehát elmondható, hogy a „hó illata" valójában a tisztaságé, a „szagtalanságé", valamint azoké a környezeti elemeké, amit a hópelyhek elnyelnek. Így jön a rózsa be szinte mindegyik parfümbe, vagy a szantálfa. Ha tehát ezekből a parfümökből választasz téli illatot magadnak, garantáltan passzolni fogsz a havas tájhoz hangulatban és az intenzív havazás sem veheti el a kedvedet attól, hogy gyönyörködj a hófedte tájban.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
