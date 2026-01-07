Szívszorító fotót posztolt Bruce Willis felesége: „... megállt az idő."

December 31-én volt 18 éve, hogy elcsattant az első csók Bruce Willis és felesége, Emma Heming között. Az évfordulót azonban szomorúság árnyékolta be.

Bruce Willis és felesége, Emma Heming: 18 éve csattant el köztük az első csók

Forrás: Getty Images

18 éve jóban és rosszban: évfordulót ünnepelt Bruce Willis és felesége, Emma Heming

A legendás színész évek óta frontotemporális demenciával küzd, az állapota pedig folyamatosan romlik. Már nem képes kommunikálni és önállóan mozogni sem. Felesége, Emma Hemming Willis jóban, rosszban kitart mellette, ahogy az esküje is szólt: egészségben, betegségben. Emma a sorsfordító találkozásukról szilveszterkor emlékezett meg az Instagramon: 2007. december 31-én kapta az első csókját Bruce Willistől. További részleteket az alábbi videóban találsz!

@life.hu_official Szívszorító évfordulót ünnepelt Bruce Willis és felesége December 31-én volt 18 éve, hogy elcsattant az első csók Bruce Willis és felesége, Emma Hemming Willis között. #life #brucewillis #emmahemmingwillis #demencia #betegség #évforduló #anniversary #brucewillisdementiadisease ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

További cikkek Bruce Willisről: