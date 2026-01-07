Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szívszorító fotót posztolt Bruce Willis felesége: „... megállt az idő."

évforduló Bruce Willis Emma Heming
Life.hu
2026.01.07.
Hollywood egyik legszebb szerelmi története mindenki szemébe könnyeket csal. Bruce Willis és felesége különleges évfordulót ünnepeltek.

December 31-én volt 18 éve, hogy elcsattant az első csók Bruce Willis és felesége, Emma Heming között. Az évfordulót azonban szomorúság árnyékolta be.

Bruce Willis és felesége, Emma Heming: 18 éve csattant el köztük az első csók
Bruce Willis és felesége, Emma Heming: 18 éve csattant el köztük az első csók
Forrás: Getty Images

18 éve jóban és rosszban: évfordulót ünnepelt Bruce Willis és felesége, Emma Heming

A legendás színész évek óta frontotemporális demenciával küzd, az állapota pedig folyamatosan romlik. Már nem képes kommunikálni és önállóan mozogni sem. Felesége, Emma Hemming Willis jóban, rosszban kitart mellette, ahogy az esküje is szólt: egészségben, betegségben. Emma a sorsfordító találkozásukról szilveszterkor emlékezett meg az Instagramon: 2007. december 31-én kapta az első csókját Bruce Willistől. További részleteket az alábbi videóban találsz!

"Karácsony Bruce nélkül, aki idén nem tér haza" – Emma Heming megrázó vallomása a haldokló színész állapotáról

Emma Heming arról beszélt, hogyan változtatta meg a család karácsonyi terveit férje progresszív betegsége. Bruce Willis demenciája előrehaladott, így nem lehet a szeretteivel együtt az ünnepek alatt sem.

Bruce Willis felesége könnyek között vallott – Emma összeomlott

Emma Heming Willis összetörten beszélt arról, milyen kegyetlen támadások érték azután, hogy férjét, a demenciával küzdő Bruce Willist külön otthonba költöztették. A döntést élete egyik legnehezebbjeként írta le.

Emma Heming vallott, ez a teljes igazság: ilyen ember volt a betegsége előtt Bruce Willis

Emma Heming Willis új, megrendítő részleteket árult el arról, hogyan tekintett férje saját múltjára. Elmondása szerint Bruce Willis, bár hatalmas sikerei voltak, szerény maradt, soha nem tulajdonított nagy jelentőséget a rivaldafénynek.

 

 

 

