Fiús anyaként nincs könnyű dolgod, hiszen egyszerre óvnád és erősítenéd a porontyodat. Azonban egyszer elérkezik az idő, amikor a fiúgyermek nevelése komolyabbra fordul, a tét pedig a jövője.

Szülőként nem egyszerű úgy tekintenünk egy kamasz fiú nevelésére, hogy pár éve múlva akár ki is repülhet a családi fészekből, barátnője lesz, majd felesége és gyerekei. Azonban egyre több édesanya gondolkodik tudatosan azon, milyen férfi válik majd a fiából. Ezt erősíti egy új TikTok trend is, amelyben a fiúgyermek nevelése került fókuszba. Ha fiús anya vagy, ez neked szól! Tarts velünk, és tudd meg, hogyan lesz gyermekedből egyszer valaki álomférje.

A fiúgyermek nevelése
A fiúgyermek nevelése nem egyszerű, de annál nemesebb feladat.
Forrás:  123rf.com

A fiúgyermek nevelése, avagy így formálj belőle jó férjet

A feleségtől is függ persze, hogy mit tekintünk a jó férj ismérveinek, de vannak olyan alaptulajdonságok, amik nélkül egyetlen férfit sem nevezhetünk annak. Ilyen például az érzelmi intelligencia, az önállóság és a valódi partnerség, mindezek pedig legkönnyebben gyerekkorban sajátíthatóak el.

A fiúgyermek nevelése során gyakran a tanulmányi eredményekre vagy a viselkedési szabályokra helyezzük a hangsúlyt, miközben legalább ilyen fontos kérdés, milyen társsá válik majd férfiként. A párkapcsolati minták, az érzelmekhez való viszony és az önálló élethez szükséges készségek mind olyan alapok, amelyeket a legjobb kicsi korban elsajátítani.

a jó férj ismérvei más gyerekkorban kialakulnak
A jó férj ismérveinek tudatában, fiús anyaként könnyű abba az irányba nevelni a gyereket.
Forrás: 123rf.com

Egy TikTok trend, ami valóban hasznos

A közösségi oldalakon gyakran találkozhatunk különböző trendekkel, ám egy mostani, gyerekneveléssel kapcsolatos valóban megérdemli a figyelmet. A #TeachingOurSons hashtag alatt már számos fiús anyuka osztotta meg tapasztalatát arról, hogy nálunk miként is történik a fiúgyermek nevelése. Köztük van a TikTokon népszerűvé vált édesanya, Zohra is, aki  tudatosan tanítja fiát arra, hogy a párkapcsolat nem teher, hanem közös élmény. Legyen szó arról, hogy örömmel vesz részt ő és férje is az ünnepi készülődésben, vagy nem kérdőjelezik meg egymás döntéseit az apróbb kiadások kapcsán, minden mozzanatukkal azt üzenik, hogy a figyelmesség és a támogatás nem kizárólag női feladat.

@thatlawyermomlife Dusty be gone—only gentlemens allowed. #trend #dustyson #trending #boymom #momlife #momandson #funnyvideos ♬ original sound - Bryan

Zohra szerint a jó férj ismérvei közül az egyik legfontosabb az érzelmi érettség, érzelmi intelligencia. Épp ezért már gyerekként arra ösztönzi fiát, hogy megfogalmazza az érzéseit, akár naplóírás segítségével. Egy olyan férfi, aki képes beszélni a félelmeiről, öröméről vagy frusztrációjáról, tehát nem nyomja el az érzelmeit, hitelesen képes támogatni egy kiegyensúlyozott házasságot.

A TikTok-kedvenc anya szerint épp ilyen lényeges elhagyni a retró gyereknevelési elveket, és önállóságra tanítani. A fiúk gyakran úgy nőnek fel, hogy bizonyos feladatokat mindig valaki más old meg helyettük, általában az anya, vagyis a nő. Egy jó férj azonban képes gondoskodni önmagáról, például figyel a higiéniájára, az egészségére, és nem várja el, hogy a párja menedzselje az életét. Az öngondoskodás tisztelet önmagunk és a társunk felé.

Fiús anyaként Zohra szerint a harmadik legfontosabb, hogy a fiú gyerek olyan családi mintát lásson, ahol a partnerség kétoldalú. A mindennapi apró gesztusok – egymás meghallgatása, a feladatok megosztása, az empátia – egyértelműen ott vannak a vonzó férfi tulajdonságok között. Ráadásul az ilyen hozzáállással valóban van esély egy hosszú távú házasság kialakítására.

A fiú gyermek nevelése és a jó férj közti összefüggés

Fiús anyaként a legnagyobb ajándék, amit a gyermekednek adhatsz, ha jó férjet nevelsz belőle. Ez a fajta gyereknevelés nem szereptanítás, hanem értékátadás. Az érzelmi intelligencia, az önállóság és a figyelmesség mind olyan készségek, amelyek gyerekkorban gyökereznek. Ha ezekre helyezed a hangsúlyt, a fiú gyerek nemcsak jó társ, hanem stabil, szerethető felnőtt is lesz. Ez az, ami igazán számít. Hiszen életében a társas kapcsolatok adják azt a megtartó erőt, amire akkor is támaszkodhat, ha te már nem tudod számára ezt megadni.

