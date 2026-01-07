Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Brutális időjárás közelít Magyarország felé: ekkor ér ide a farkasordító hideg

A friss veszélyjelzés szerint csütörtök reggelre kemény fagy és kiterjedt hófúvás nehezítheti a közlekedést, elsősorban a Dunántúlon és az ország középső, illetve északkeleti tájain.

A meteorológiai szolgálat szerdán kiadott tájékoztatása alapján szerda délutántól késő estig még elszórtan előfordulhat kisebb havazás, majd az esti óráktól dél felől újra csapadékos időjárás érkezik. Ez főként a Tiszántúlon, Borsod térségében és a Tisza vonalában okoz havazást. A keleti országrészben csütörtök délelőttig általában 2–10 centiméter friss hóval lehet számolni, a keleti határ mentén pedig 10–15 centiméter is összegyűlhet, helyenként ennél is vastagabb hóréteg alakulhat ki. A havazás a jelenlegi előrejelzés szerint csütörtökön legtovább északkeleten tarthat ki, de a déli, kora délutáni órákra ott is eláll.

A szél szerdán napközben átmenetileg kissé mérséklődik, de helyenként még előfordulhatnak élénk, erős lökések. Csütörtök hajnalra azonban ismét nagy területen erőre kap a szél, ami sokfelé okozhat hófúvást. Napközben elsősorban a Dunántúl keleti kétharmadán, az ország középső részén és északkeleten számíthatunk jelentősebb hótorlaszok kialakulására; a széllökések sebessége időnként elérheti az óránkénti 55–65 kilométert.

Extrém időjárás: narancs figyelmeztetést adtak ki csütörtökre

A kedvezőtlen időjárás miatt csütörtökre másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyében. A friss hóval borított területeken a viharos szél helyenként komoly hótorlaszokat építhet.

Az előrejelzés kiemeli: csütörtök reggelre a nyugati határvidéken extrém hideg várható, a hőmérséklet ott mínusz 15 Celsius-fok alá süllyedhet, egyes helyeken a mínusz 20 fokot is megközelítheti. A rendkívüli hideg miatt Vas és Zala vármegyére csütörtökre elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet.

 

