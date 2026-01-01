Összeomlott a nő – Ráégett a körmeire a géllakk

Behelyezed a kezed az UV-lámpába... Aztán a géllakk ráég a körmödre. Legszívesebben vonyítanál a csontig hatoló, égő fájdalomtól. A körmeid lilák, és úgy érzed, menten lángra kap a körömágyad is. Rémálom.

A géllakk és az UV-lámpa együtt nem kevés veszélyt rejt

Forrás: Shutterstock

Pontosan így járt egy amerikai nő is – Videót is posztolt arról, hogy milyenek lettek a körmei a géllakknak köszönhetően

Még szerencse, hogy volt lélekjelenléte telefonjával rögzíteni az esetet, hogy a követői is megdöbbenhessenek!

A géllakk napjaink egyik legnépszerűbb körömszépészeti megoldása

Tartós, fényes és esztétikus eredményt ad. Sok nő számára azonban meglepő lehet, hogy ez a látványos manikűr kockázatokat is rejthet, különösen, ha nem megfelelő termékeket használunk, vagy ha nem szakember végzi a felhelyezést. Az említett amerikai hölgy videóját Myro Figura aneszteziológus, egyetemi oktató orvos is végig nézte, és így kommentálta:

„A géllakk alkalmazásához, pontosabban a szárításhoz 5-10 percekre ugyebár UV-lámpára van szükség. Az ultraviola sugárzás kifejezetten növeli az égés és a bőrrák kialakulásának esélyét.”

A Semmelweis Egyetem kutatásai is igazolják, hogy világszerte egyre többen tapasztalnak allergiás reakciókat géllakk használata után. A jelenség oka legtöbbször a folyamatosan változó összetevőkben, az új termékek megjelenésében, illetve a nem szakszerű felhelyezésben keresendő. A körömszépészeti termékekben található úgynevezett akrilátorok felelősek azért, hogy az UV-lámpa hatására a lakk megkeményedjen, de ezek okozzák a legtöbb allergiás megbetegedést. Az allergiás reakció jelei lehetnek a pirosság, viszketés, apró hólyagok a köröm körül vagy az ujjbegyeken. Fontos tudni, hogy ezek a panaszok akár több évvel az első használat után is kialakulhatnak. Ilyenkor a lehető leggyorsabban el kell távolítani a géllakkot, majd bőrgyógyászhoz fordulni, hogy a gyulladás ne terjedjen tovább. Gyulladáscsökkentő vagy antibiotikumos krémekkel az allergiás tünetek gyorsan kezelhetők, maradandó károsodás nem alakul ki, de a további géllakk viselése nem ajánlott, mert a panaszok újra jelentkezhetnek.