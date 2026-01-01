Ha új év, akkor új skincare trend − Kezdd 2026-ot bőrböjttel!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha már nem hagy élni a többlépéses reggeli és esti rutinod, talán érdemes lenne változtatnod. Az új arcápolási trend épp ebben segíthet, feltéve, ha nem tartozol a rizikócsoportba.

A tudatos bőrápolás nem ott kezdődik, hogy összevissza mindent is magadra kensz, amit a TikTokon ajánlanak. Ha neked is tele van a fürdőszobapolcod szérumokkal, savakkal, maszkokkal, de mégsem érzed jól magad a bőrödben, ez az új skin care trend téged szólít meg. A bőrböjt az arcápolás új dimenzióját nyitja meg, a túlterheltség ugyanis a bőrápolásban is jelen van.

többlépéses arcápolási rutin
Engedd el a többlépéses arcápolási rutinod, csak egy kis időre!
Forrás: 123rf.com

2026 új szintre emeli a tudatos arcápolást

A bőrböjt, vagyis a skin fasting lényege, hogy ideiglenesen szünetelteted az arcápolási rutinod nagy részét. Félre a ötlépéses koreai skin care-rel, az aktív hatóanyagokkal és a vajbőrrel! Egyszerűen csak engedd, hogy a bőröd visszataláljon a saját ritmusához. A trend Japánból és Dél-Koreából indult, ahol régóta létezik a minimalista arcápolás, ráadásul többeknél meglehetősen jól működik.

Azzal, hogy elhagyod a nappali és esti rutinod, az első napokban igen furcsa érzés lesz. Nem csupán a megszokás miatt, valóban érzékelhető változásokat tapasztalhatsz az arcbőrödön. Szárazság, feszülés, fakóbb bőr. Ez mind normális. Később azonban sokaknál kiegyensúlyozottabbá válik a faggyútermelés, ezáltal pedig megszűnnek a kellemetlen, ugyanakkor természetes tünetek. A bőrböjt főleg azoknak ajánlott, akik túl sok aktív összetevővel bombázták az arcukat.

a tudatos bőrápolásnak része az alapos arctisztítás
A bőrböjt nem jelenti azt, hogy az arctisztítás elmaradhat.
Forrás:123rf.com

Fontos megjegyezni, ez nem azt jelenti, hogy elmaradhat az arctisztítás, vagy nem kell fényvédőt használnod. Sőt, amennyiben nagyon száraz a bőröd, vízbázisú hidratálót használhatsz közben. Ez mindössze némi szünet, nem pedig végleges szakítás a bőrápolással − írják a szakértők.

A minimalista arcápolás nem egyenlő a bőrböjttel

Tisztázzuk le, a kettő nem ugyanaz. Míg a minimalista arcápolás kevés, de kifejezetten a te bőrtípusodra szabott és jól működő termékről szól, addig a bőrböjt egy ideiglenes leállás mindenről. A szünet után érdemes elsőként az előbbivel visszaszoktatni az arcbőrödet, hiszen, ha egyből visszatérsz a soklépéses fiatalító rutinodhoz, azzal akár még árthatsz is.

Kinek ajánlott ez az új arcápolási trend?

Ha irritált, túlhámlasztott vagy összezavarodott a bőröd, a bőrböjt újraindíthatja a természetes folyamatokat az arcbőrödben. Viszont aktív bőrbetegségek, rosacea, ekcéma vagy orvosi kezelés mellett nem ajánlott. Ezekben az esetekben ugyanis a tudatos bőrápolás mást jelent.

Minden, amit a bőrböjtről tudni kell

Ez az arcápolási trend nem varázslat, de jó emlékeztető, hogy a tudatos bőrápolás nem a termékek halmozásáról szól. Olykor a legjobb skin care döntés az, ha kettőt hátralépsz, és engeded, hogy a bőröd visszatérjen a természetes folyamataihoz. Amennyiben elhagyod az összes kencét, az alapos reggeli és esti tisztítást semmiképp se engedd el, továbbá mindig használj fényvédőt. Ez a pár nap a túlhajszolt, irritált arcbőr számára maga lehet a mennyország. 

