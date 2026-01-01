Szilveszteri havazás: csodaországgá változott hazánk az év utolsó éjjelén – Galéria

A szilvesztert idén nem csak a pezsgő, a tűzijáték és a konfetti tették emlékezetessé: 2025 utolsó éjjelén fehérbe öltözött Budapest és az ország nagy része. Olvasóink fotóival mutatjuk meg, milyen csodás volt a táj.
A Köpönyeg.hu már előre jelezte, hogy december 31-én, az esti órákban hó érkezhet, de a szilveszteri havazás minden várakozásunkat felülmúlta: sötétedés után nagy pelyhekben kezdett esni, és rövid idő alatt fehérré változott a főváros.
Hófehér mesevilágot hozott a szilveszteri havazás
Olvasóink beszámolói szerint nem csak Budapestet borította be a hó, szinte az egész országban havazott. Aki csak tehette szánkóra pattant, egyesek hajnalban mentek ki hógolyózni. Az alábbi galériát olvasóink legjobb fotóiból állítottuk össze:
1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
1 / 7
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!