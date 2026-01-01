Szilveszteri havazás: csodaországgá változott hazánk az év utolsó éjjelén – Galéria

A Köpönyeg.hu már előre jelezte, hogy december 31-én, az esti órákban hó érkezhet, de a szilveszteri havazás minden várakozásunkat felülmúlta: sötétedés után nagy pelyhekben kezdett esni, és rövid idő alatt fehérré változott a főváros.

Szilveszteri havazás Budapesten

Forrás: AFP

Hófehér mesevilágot hozott a szilveszteri havazás

Olvasóink beszámolói szerint nem csak Budapestet borította be a hó, szinte az egész országban havazott. Aki csak tehette szánkóra pattant, egyesek hajnalban mentek ki hógolyózni. Az alábbi galériát olvasóink legjobb fotóiból állítottuk össze: