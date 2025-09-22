Tényleg almát evett Éva? — A tudósok szerint nem valószínű

Amióta az ábrahámi vallások (kereszténység, zsidóság) léteznek, az alma vált a bűnbeesés szimbólumává. De mi van akkor, ha az eredeti Biblia soha nem is említette ezt a gyümölcsöt? Az Ószövetség eredeti héber szövegében ugyanis nem szerepel az „alma” szó. Az egyetlen, amit tudunk: „a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből” evett Éva, majd adott belőle Ádámnak is. A tudósok utánajártak a történetnek.

Az alma, a latin nyelv és egy orbitális félreértés

A Vulgata – vagyis a Biblia latin fordítása – a rossz szót így írja: malum. Ami azt is jelentheti, hogy gonosz..., de akár azt is, hogy alma.

És mivel a középkori keresztény fordítók zsebékben nem volt sem mesterséges intelligencia, sem Google Translate, ami segíthetett volna nekik az egységes héber-latin fordításban, bizony megtörténhetett, hogy összekeverték a bűnt egy gyümölccsel. Így lett a „jó és rossz tudás fájának” gyümölcse egyszer csak az alma – és azóta ez a szegény gyümölcs viszi el a balhét... Meg persze Éva, aki leszüretelte, és voilà: megszületett a világ első PR-katasztrófája, egy ártatlan gyümölcs körül.

Miért lehetünk benne biztosak, hogy nem lehetett alma?

Ha visszamennénk az időben a bibliai időkbe, és megpróbálnánk beleharapni egy akkoriban termett almába, valószínűleg kiköpnénk az első falatot. A vadalmafák gyümölcsei aprók, savanyúak, fanyarak voltak, nem az a csábító, lédús, pirospozsgás verzió, amilyennek ma ismerjük. A mai desszertalma tehát egy modern luxustermék, amely csak évezredekkel később, az ember keze által, szelektív nemesítéssel alakult azzá, amit most almának nevezhetünk.

Így néztek ki a gyümölcsök 200 éve.

Akkor mégis mi lehetett?

Mélázzunk el egy kicsit azon, hogy mi lehetett az eredeti gyümölcs, ami helyett az alma ugrott be statisztaként.

Füge: Az első számú gyanúsított

Nem kell messzire mennünk: a bűnbeesés után Ádám és Éva fügefalevéllel takarták el magukat. Logikusnak tűnik, hogy a fa is ebbe a fajba tartozott – főleg, ha a legközelebbi lombot tépték meg ijedtükben.

Gránátalma: a mitikus vetélytárs

A gránátalma a Közel-Keleten őshonos, gyakran a termékenységgel és tudással kapcsolják össze. És valljuk be: sokkal markánsabb kinézete van, mint egy béna kis almának.