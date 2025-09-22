Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 22., hétfő Móric

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyümölcs

Tényleg almát evett Éva? — A tudósok szerint nem valószínű

Shutterstock - Shutterstock AI
gyümölcs tudomány Biblia vallás
Csére Erik
2025.09.22.
A tudósok rendet tesznek az édenkerti gyümölcsösben. Azt állítják, hogy nem lehetett alma, amit Éva a tudás fájáról leszakított. Több érv is szól az állításuk, de ha többet akarsz tudni, inkább olvasd el a cikket.

Amióta az ábrahámi vallások (kereszténység, zsidóság) léteznek, az alma vált a bűnbeesés szimbólumává. De mi van akkor, ha az eredeti Biblia  soha nem is említette ezt a gyümölcsöt? Az Ószövetség eredeti héber szövegében ugyanis nem szerepel az „alma” szó. Az egyetlen, amit tudunk: „a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből” evett Éva, majd adott belőle Ádámnak is. A tudósok utánajártak a történetnek.

alma, biblia, bűn, ördög
A Biblia szerint a bűnbeesés egy alma miatt történt. 
Forrás: Shutterstock

Az alma, a latin nyelv és egy orbitális félreértés

A Vulgata – vagyis a Biblia latin fordítása – a rossz szót így írja: malum. Ami azt is jelentheti, hogy gonosz..., de akár azt is, hogy alma.

És mivel a középkori keresztény fordítók zsebékben nem volt sem mesterséges intelligencia, sem Google Translate, ami segíthetett volna nekik az egységes héber-latin fordításban, bizony megtörténhetett, hogy összekeverték a bűnt egy gyümölccsel. Így lett a „jó és rossz tudás fájának” gyümölcse egyszer csak az alma – és azóta ez a szegény gyümölcs viszi el a balhét... Meg persze Éva, aki leszüretelte, és voilà: megszületett a világ első PR-katasztrófája, egy ártatlan gyümölcs körül.

Miért lehetünk benne biztosak, hogy nem lehetett alma? 

Ha visszamennénk az időben a bibliai időkbe, és megpróbálnánk beleharapni egy akkoriban termett almába, valószínűleg kiköpnénk az első falatot. A vadalmafák gyümölcsei aprók, savanyúak, fanyarak voltak, nem az a csábító, lédús, pirospozsgás verzió, amilyennek ma ismerjük. A mai desszertalma tehát egy modern luxustermék, amely csak évezredekkel később, az ember keze által, szelektív nemesítéssel alakult azzá, amit most almának nevezhetünk.

Baroque artistic image of figs, pomegranates, wheat, grapes in a bowl.
Így néztek ki a gyümölcsök 200 éve.
Forrás: Shutterstock

Akkor mégis mi lehetett?

Mélázzunk el egy kicsit azon, hogy mi lehetett az eredeti gyümölcs, ami helyett az alma ugrott be statisztaként.

Füge: Az első számú gyanúsított

Nem kell messzire mennünk: a bűnbeesés után Ádám és Éva fügefalevéllel takarták el magukat. Logikusnak tűnik, hogy a fa is ebbe a fajba tartozott – főleg, ha a legközelebbi lombot tépték meg ijedtükben.

Gránátalma: a mitikus vetélytárs

A gránátalma a Közel-Keleten őshonos, gyakran a termékenységgel és tudással kapcsolják össze. És valljuk be: sokkal markánsabb kinézete van, mint egy béna kis almának.

Szőlő: részegen bölcsek leszünk?

A szőlőből már régebben készítenek bort, mint ahonnan a Biblia keletkezését datáljuk. A bor pedig könnyen azonosítható a mámor, a tudatmódosítás és az ősbűn szimbólumaként. Egyes zsidó értelmezések szerint ez volt az első gyümölcs – és az első másnaposság okozója is.

Búza: hogy mi van?

Bizonyos rabbinikus értelmezések szerint a tiltott gyümölcs nem is gyümölcs volt, hanem búza – az első civilizációs lépés, ami elválasztotta az embert a paradicsomi állapottól. Ráadásul ebből is lehet alkoholt csinálni, tehát a mámorhoz is köze van.

Baroque artistic image of beautiful woman eats an apple on summer in the beach.
"Almát eszem ropog a fogam alatt..."
Forrás: Shutterstock

A valódi bűn nem ehető

Az Éden-történet sokkal inkább egy pszichológiai dráma, mint kertészeti útmutató. A „gyümölcs” a tudás, a szabad akarat, a szabályszegés és az emberi döntés metaforája. Nem az a lényeg, mit ettek, hanem az, ahogy döntöttek. És ettől lettünk emberek. Meg bűnösök. És éhesek.

Kinek ártott igazából az az alma?

Jó kérdés. Ha a tényeket nézzük, az alma igazából csak egy ártatlan statiszta volt a világ legnagyobb morális tanmeséjében. De ne aggódj, attól még, hogy beleharapsz egy Jonagoldba, a mennybe fogsz jutni. A valódi kérdés az: ha te ott állnál az édenkerti fa alatt… mit tennél?
 

Játszótárs vagy maga a gonosz? – A legnyomasztóbb horrorfilmek képzeletbeli barátokról

Mi történik, ha a gyermeki képzelet sötét entitásokkal találkozik, és a „barát” már nem játszani akar, hanem pusztítani?

Így próbál rászedni a HR-es: 5 kérdés, amire nem kell válaszolnod egy állásinterjún

És, mikor jön a baba? – Avagy a kérdés, amit sem a Hr-es, sem a nagymamád nem kérdezne rá egy ideális világban. De ahogy a családi ebédek, úgy az állásinterjúk is olykor izzasztóak lehetnek, így jobb, ha megtanulod, mikor áll jogodban hallgatni.

333 éve haltak meg a salemi boszorkányok: így kezdődött a véres történetük

Az emberiség 333 éve érte el egyik legmélyebb pontját. Ugyanis ezen a napon végezték ki az utolsó elítéltjeit a Salemi boszorkányoknak, akik sorsa intő példa az ember valós természetéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu