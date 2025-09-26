Henry Ford 99 éve találta fel a hétvégét - így változatták meg a szabadnapok a nők életét

Ma természetesnek vesszük, hogy heti két napot nem kell dolgozni, de alig egy évszázada nagyon előkelő helyen kellett ahhoz dolgozni, hogy lustálkodhasson is. Henry Ford találmánya nélkül ma nem lennének fesztiválok, csajos esték, de még turizmus sem. A hétvége intézménye drasztikusan átalakította a társadalom szerkezetét. De hogyan változott ezzel a nők szerepe a társadalomban?

Henry Ford legnagyobb találmánya: a hétvége

A gépjármű atyjának a neve kitörölhetetlen a történelemkönyvekből, a legnagyobb találmányáról mégis ritkán emlékezünk meg. Henry Ford nélkül ma nem lenne se wellnesshétvége, se Netflix-maraton, se mozi. Épp 99 éve (1926-ban) történt, hogy a Ford vállalat bevezette gyáraiban a 40 órás munkahetet az addigi heti 60-70 óra helyett.

Az 1910-es évektől kezdve egyre több nőt foglalkoztatott a cég. Henry Ford leginkább férfiakat alkalmazott a futószalagok mellett, míg a nőket irodai, adminisztratív feladatokat, varrodai és kisebb összeszerelő feladatoknál vetette be. A drasztikus fordulat a második világháború alatt történt, a férfiakat ugyanis besorozták katonának, ezért a nehezebb, fizikai munkákat is kénytelenek voltak nők csinálni.

Minden azzal kezdődött, hogy Henry Ford keveselte az eladott autók számát

A 20. században a munkások élete nem volt egy leányálom. Egyáltalán nem létezett a ma ismert munka magánélet egyensúly: a gyárakban az emberek gyakorlatilag kifulladásig dolgoztak, ami miatt a fizikai állapotuk gyorsan romlott. A napi 10-12 óra munka után az emberek nemtől függetlenül gyakorlatilag csak beájultak az ágyukba, hogy másnap kezdődjön elölről minden. A vasárnap volt az egyetlen szabadnapjuk, amit leginkább templomlátogatásra és háztartási munkák elvégzésére fordítottak.

A munkás mozgalmak emiatt már az 1800-as évek eleje óta követelték a kötelező óraszám csökkentését. Henry Ford – miután azt tapasztalta, hogy az emberek nem vesznek elég autót – kidolgozta és bevezette a 40 órás munkahetet. Az ok üzleti volt: felismerte, hogy nincs sok értelme az embereknek fizetést adni, ha azoknak nincs idejük elkölteni a pénzüket.