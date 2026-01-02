Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

2026-ban lesz az esküvőd? Ezek lesznek az év meghatározó trendjei

házasság esküvő 2026 trend
Nektek is 2026-ban lesz az esküvőtök? Megmutatjuk, milyen dekorációs, fotós, szín- és rendezvénytrendek fogják uralni az új évet. Készülj fel, mert ezek az esküvői trendek mindenkit elcsábítanak majd!

Ahogy az általános divat, úgy az esküvők is folyamatosan változnak. A menyasszonyi ruha és az öltöny stílusa mellett a dekoráció, a fotózások és a rendezvény menete is megváltozik 2026-ban. Nézd meg, mit tartogat az új év esküvői dizájnokban!

esküvő 2026
Íme a 2026-os esküvői szezon kiemelkedő trendjei.
Forrás:  Getty Image

Esküvői trendek 2026-ban

  • Kíváncsi vagy, milyen színek és dekorációs stílusok fogják uralni a 2026-os esküvői szezont?
  • Mutatjuk, hogyan lehetsz egyedi, sikkes és elképesztően divatos a nagy napodon is.
  • Ezekkel a dekorációs elemekkel és stílusokkal ikonikus esküvőd lesz.

A 2026-os menyasszonyiruha-trendek mellett éppen olyan kiemelt szerepet kap a dekoráció is. A színek harmóniája, a koszorúslányok öltözete, a szalvéták, a virágdíszítés és a szalagok mind egységet alkotnak, amelyeket ha nem válogatsz meg, jól káosz lesz a végeredmény. Ez mind egyszerre nagyon soknak tűnhet, így, hogy megkönnyítsük a dolgodat, elhoztuk a legjobb esküvői tippeket. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket, amelyek segítenek vizualizálni az álomszerű nagy napodat. 

Esküvői dekorációs és esztétikai trendek 2026-ban

Esküvői fotók

Kezdésként a legfontosabb: az esküvői fotók. Azt mondják, a legfontosabb és leghasznosabb dolog, amire költenetek kell, az az esküvői fotós, hiszen ő készíti el azokat a fényképeket, amelyeket örökké újranézhettek majd. Az esküvői fotózásban is új irány született. A steril, beállított, kontrasztos és nagyon fehér fotók helyett most a vintage, elmosott és szemcsés képek kerülnek előtérbe. Egyre többen fogadnak fel divatfotósokat az esküvőjükre, mert ők művészibb, elvontabb képeket készítenek. A következő három kép jól megragadja ezeknek a képeknek a hangulatát. Ilyen stílusú képekkel olyan leszel, mintha a Pinterestről léptél volna elő. Plusz jó ebben a stílusban, hogy akárcsak egy gyöngyös nyaklánc, örökre divatosak maradnak.

esküvői fotó
Új esküvői fotózási trend határozza majd meg a 2026-os évet. 
Forrás:  Getty Image

Ültetőkártyák, menük és asztalelrendezések

Bár nagyon fontos, hogy ne legyen túlhalmozva a vendégek asztala, de minden vendégnek kell ültetőkártya, egy menetrend és asztalonként egy menü is. Ezek a papírok nemcsak informatívak, de dekorációs elemek is. Kedvedre tervezheted őket, és egy remek lehetőség, hogy összhangba hozd az asztal dekorációját a saját tervezéseiddel. Inspirációkat találhatsz TikTokon, Instagramon vagy Pinteresten is. 2026-ra ez egyedi, névre szóló, vendégváró ajándék sem maradhatnak el. Lehet például a kedvenc kisméretű italotok, egy macaron a monogramotokkal, egy vonalrajz az adott vendégről vagy egyikőtök születési kristályköve. Engedjétek szabadjára a kreativitásotokat!

Menü, ültetőkártya és vendégváró ajándék
Forrás: marylisebridal.com

Esküvői színek

Az eddigi években az egyszerű bézs, fehér árnyalatok és a zöld földszínek voltak a legnépszerűbb esküvői árnyalatok. Szinte minden esküvőn ezekkel a színpalettákkal találkoztunk. 2026-ra azonban ez megváltozik és az élénk színek kerülnek előtérbe. A naplemente és a drágakő fantázianevekre hallgató színpaletták lesznek a legkedveltebbek. Gondolj meleg narancssárgára, ciklámenre, babarózsaszínre, smaragdzöldre, burgundira vagy a bronzos metálokra. Virágokban is a maximalizmus fog uralkodni, így a szálból álló csokrok lesznek divatosak. Ez a stílus visszahozza a kreativitást és az egyediséget az esküvőkbe, amit már nagyon hiányoltunk. 

esküvői dekoráció
Esküvői dekorációs színek 2026-ban.
Forrás:  Getty Images

Csillogó apróságok és egyediségek

2026-ra kiemelt szerepet kapnak az egyedi, névre szóló esküvői dekorációk. A feliratos tükrök, a kézzel írt ajándékok, a molinók és az aranyló pezsgő piramisok most hihetetlenül trendik lesznek. Ezeket garantáltan minden vendék fotózni fogja, és egy kis csillogást visznek a nagy napba. Szerencsére ezeket könnyű beszerezni, és még a büdzsét sem vágja agyon. Az ilyen kiegészítők bár kis dolgoknak tűnnek, de magasabb szintre emelik az esküvő divatját és megjelenést. 

egyedi dekorációs esküvőre
Egyedi dekorációs elemek esküvőre.
Forrás: marylisebridal.com

Előtérbe kerül az esküvői világítás

A csillárok, gyertyák, fényfüzérek és lampionok még soha nem voltak olyan fontosak mint 2026-ban. A fő hangsúly a hangulatvilágításra kerül, hiszen ki szeretne műtősfényben üldögélni a vacsora alatt, amikor lágy lampionok is lehetnek. Sok pár elsiklik efelett a dekorációs lépés felett, pedig a jó világítás nemcsak a hangulatot, de a képek stílusát is meghatározza. Nézd meg a kedvenc esküvős inspirációs képeidet, és te is látni fogod, hogy mennyit számít a fény. Szerencsére ma már a papír lampionokból 1000 formájú, színű és mintájú létezik, így könnyen stílusodra igazíthatod őket. Ne feledd el a romantikus gyertyafény erejét sem, hiszen ez teszi legmeghittebbé a vacsorát és az estélyt. 

Esküvői világítás
Esküvő 2026: világítás
Forrás: marylisebridal.com

Tekintsd meg a témához kapcsolódó cikkeinket is:

Elképesztő esküvőiruha-trendek 2026-ra – Ha ilyen darabokat viselsz, mindenki emlékezni fog rád!

Akár divatrajongó menyasszony vagy, akár csak lelkes barátnőként követed az esküvőszervezés részleteit, ezt a trendelőrejelzést nem érdemes kihagynod: megérkeztek a 2026-os menyasszonyi ruhák!

Apró tippek menyasszonyoknak: nem kell, hogy az esküvői készülődés rémálom legyen!

A nagy nap terhe sokszor ólomként nehezedik a menyasszonyokra, amit nehéz cipelni. De ne aggódj, mi értünk téged, melletted vagyunk! Kövesd ezt a pár esküvői tippet, hogy felszabadultan, igazi istennőként tölthesd életed legszebb napját!

Vége a nagy napnak és teljesen kivagy? Lehet, hogy esküvő utáni depressziód van— Szakértőnk válaszol

Esküvő, fehér ruha, könnyek, nevetés, szerelem - a nagy nap, amire évek óta vártál, végre valóra vált. Mindenki téged ünnepelt, te voltál az esküvő sztárja, ragyogtál, mint egy igazi hercegnő. De mi történik utána? Megkérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus véleményét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu