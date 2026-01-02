2026-ban lesz az esküvőd? Ezek lesznek az év meghatározó trendjei

Ahogy az általános divat, úgy az esküvők is folyamatosan változnak. A menyasszonyi ruha és az öltöny stílusa mellett a dekoráció, a fotózások és a rendezvény menete is megváltozik 2026-ban. Nézd meg, mit tartogat az új év esküvői dizájnokban!

Íme a 2026-os esküvői szezon kiemelkedő trendjei.

Forrás: Getty Image

Esküvői trendek 2026-ban Kíváncsi vagy, milyen színek és dekorációs stílusok fogják uralni a 2026-os esküvői szezont?

Mutatjuk, hogyan lehetsz egyedi, sikkes és elképesztően divatos a nagy napodon is.

Ezekkel a dekorációs elemekkel és stílusokkal ikonikus esküvőd lesz.

A 2026-os menyasszonyiruha-trendek mellett éppen olyan kiemelt szerepet kap a dekoráció is. A színek harmóniája, a koszorúslányok öltözete, a szalvéták, a virágdíszítés és a szalagok mind egységet alkotnak, amelyeket ha nem válogatsz meg, jól káosz lesz a végeredmény. Ez mind egyszerre nagyon soknak tűnhet, így, hogy megkönnyítsük a dolgodat, elhoztuk a legjobb esküvői tippeket. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket, amelyek segítenek vizualizálni az álomszerű nagy napodat.

Esküvői dekorációs és esztétikai trendek 2026-ban

Esküvői fotók

Kezdésként a legfontosabb: az esküvői fotók. Azt mondják, a legfontosabb és leghasznosabb dolog, amire költenetek kell, az az esküvői fotós, hiszen ő készíti el azokat a fényképeket, amelyeket örökké újranézhettek majd. Az esküvői fotózásban is új irány született. A steril, beállított, kontrasztos és nagyon fehér fotók helyett most a vintage, elmosott és szemcsés képek kerülnek előtérbe. Egyre többen fogadnak fel divatfotósokat az esküvőjükre, mert ők művészibb, elvontabb képeket készítenek. A következő három kép jól megragadja ezeknek a képeknek a hangulatát. Ilyen stílusú képekkel olyan leszel, mintha a Pinterestről léptél volna elő. Plusz jó ebben a stílusban, hogy akárcsak egy gyöngyös nyaklánc, örökre divatosak maradnak.

Új esküvői fotózási trend határozza majd meg a 2026-os évet.

Forrás: Getty Image

Ültetőkártyák, menük és asztalelrendezések

Bár nagyon fontos, hogy ne legyen túlhalmozva a vendégek asztala, de minden vendégnek kell ültetőkártya, egy menetrend és asztalonként egy menü is. Ezek a papírok nemcsak informatívak, de dekorációs elemek is. Kedvedre tervezheted őket, és egy remek lehetőség, hogy összhangba hozd az asztal dekorációját a saját tervezéseiddel. Inspirációkat találhatsz TikTokon, Instagramon vagy Pinteresten is. 2026-ra ez egyedi, névre szóló, vendégváró ajándék sem maradhatnak el. Lehet például a kedvenc kisméretű italotok, egy macaron a monogramotokkal, egy vonalrajz az adott vendégről vagy egyikőtök születési kristályköve. Engedjétek szabadjára a kreativitásotokat!