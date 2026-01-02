71 évesen megnősült a Modern Talking sztárja, Dieter Bohlen - Fotó

Örömteli hírekről számolt be a Modern Talking korábbi zenésze, Dieter Bohlen. A 71 éves világsztár az Instagram-oldalán jelentette be, hogy feleségül vette a 42 éves élettársát, Carina Walzot. A szerelmesek 2006 óta alkottak egy párt és úgy érezték, hogy szeretnék végre hivatalossá tenni a kapcsolatukat.

Megnősült Dieter Bohlen: a Maldív-szigeteken vette feleségül szerelmét, Carina Walzot

Forrás: Getty Images Europe

Különleges helyszínen tartotta az esküvőjét Dieter Bohlen

Nem véletlen sem a hely, sem az idő. A manapság tévésműsorokban szereplő Dieter szándékosan választotta a Maldív-szigeteket az esküvője színhelyének. Állítása szerint azért, mert a feleségével imádják a trópusi szigetvilágot. Emellett közösen döntöttek arról is, hogy december 31-e ne csak a szilvesztert jelentse számukra a jövőben, hanem egyben ez a dátum legyen a házassági évfordulójuk napja is.

„Carina akarta így. Ezek után nem csak a szilvesztert ünnepeljük bulival december 31-én, hanem az esküvőnk évfordulóját is, amit soha nem fogunk elfelejteni. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat"

- osztotta meg boldogságát az Instagram-oldalán a Modern Talking sztárja.

