71 évesen megnősült a Modern Talking sztárja, Dieter Bohlen - Fotó

Komáromi Bence
2026.01.02.
20 évnyi élettársi viszony után feleségül vette szerelmét a német világsztár. Dieter Bohlen és Carina Walz a Maldív-szigeteken fogadtak örök hűséget egymásnak december 31-én. Mutatjuk a házaspár első képeit.

Örömteli hírekről számolt be a Modern Talking korábbi zenésze, Dieter Bohlen. A 71 éves világsztár az Instagram-oldalán jelentette be, hogy feleségül vette a 42 éves élettársát, Carina Walzot. A szerelmesek 2006 óta alkottak egy párt és úgy érezték, hogy szeretnék végre hivatalossá tenni a kapcsolatukat.

Megnősült Dieter Bohlen: a Maldív-szigeteken vette feleségül szerelmét, Carina Walzot
Forrás: Getty Images Europe

Különleges helyszínen tartotta az esküvőjét Dieter Bohlen

Nem véletlen sem a hely, sem az idő. A manapság tévésműsorokban szereplő Dieter szándékosan választotta a Maldív-szigeteket az esküvője színhelyének. Állítása szerint azért, mert a feleségével imádják a trópusi szigetvilágot. Emellett közösen döntöttek arról is, hogy december 31-e ne csak a szilvesztert jelentse számukra a jövőben, hanem egyben ez a dátum legyen a házassági évfordulójuk napja is.

„Carina akarta így. Ezek után nem csak a szilvesztert ünnepeljük bulival december 31-én, hanem az esküvőnk évfordulóját is, amit soha nem fogunk elfelejteni. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat"

 - osztotta meg boldogságát az Instagram-oldalán a Modern Talking sztárja.

Ha kíváncsiak vagytok a Dieter Bohlen esküvőjén készült képekre, azokat itt tudjátok megtekinteni:

