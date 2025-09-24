5 tipp, hogyan éld túl, ha az exeddel kell együtt dolgoznod

Ex a munkahelyen? Igen, kínos. Igen, fárasztó. De nem a világ vége. A lényeg, hogy ne engedd, hogy a magánélet rátelepedjen a karrieredre. Hiszen a legjobb bosszú nem a passzív-agresszív megjegyzés a konyhában, hanem az, ha te leszel az, aki előléptetést kap, miközben ő még mindig a kávéfőzőnél áll sorban.

Tippek arra, hogy hogyan éld túl a kínos pillanatokat a munkahelyen

Ex a munkahelyen: így kerülheted el a kínos szituációkat

A szerelem szép, amíg tart, a szakítás nehéz, amikor jön, de az igazi horror akkor kezdődik, amikor másnap reggel az exedet találod a cég közös konyhájában. Igen, őt. Akitől három hete drámai körülmények között váltál el, és akinek azóta sem adtad vissza a kedvenc pulcsiját. Munkahelyi ex-szitu? Check. Szociális szorongás? Double check. De mielőtt elhatároznád, hogy inkább home office-ban éled le a következő tíz évet, van pár trükk, amivel a helyzetet túlélhetővé teheted, és még a főnök sem fogja kiszagolni a drámát.

1. Tudd: nem ti vagytok az elsők

A munkahelyi ex-faktor annyira gyakori, hogy az amerikai Society for Human Resource Management 2023-as felmérése szerint a dolgozók 27 százaléka esett már bele egy kollégájába, és legtöbbször, ahol szerelem van, ott szakítás is lesz. Szóval nem vagy egyedül, nem te vagy a világ legnagyobb lúzere, és nem kell egyből felmondanod. Persze, ha ő a főnököd az... akkor lehet, hogy jobb, ha frissíted önéletrajzod.

2. Legyél a „profizmus szobra”

Ez az a pillanat, amikor Oscar-díjas alakításra van szükséged. Ha bejön a tárgyalóba, ne forgasd a szemed, ne sóhajts hangosan, és pláne ne meséld el az egész csapatnak, hogy „ő volt az, aki karácsonykor elfelejtett ajándékot venni”. Ehelyett mosolyogj, bólogass és éreztesd mindenkivel, hogy te vagy a munkahelyi zen Buddha.

3. Kávéstratégia: időzítés mindenek felett

A legkínosabb helyek egyike a kávéfőző melletti három négyzetméter. Ha ott összefuttok, garantált a passzív-agresszív small talk. Tipp: alakíts ki saját menetrendet. Ha ő reggel nyolckor szokta tölteni a bögréjét, te menj fél kilenckor. Ha ő fél kilenckor, akkor te legyél a hajnali hős, aki már hétkor ott van. Igen, fárasztó, de még mindig jobb, mint naponta végighallgatni: „Szóval… hogy vagy?”