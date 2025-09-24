Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 24., szerda Gellért, Mercédesz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Kézikönyv

5 tipp, hogyan éld túl, ha az exeddel kell együtt dolgoznod

Shutterstock - Cast Of Thousands
Kézikönyv munkahelyi ex Netflix and chill szituáció munkaidő
Hajdú Viktória
2025.09.24.
Mi történik, ha a céges kávéfőzőnél pont azzal futsz össze, akivel tegnap még a „Netflix and chill” ment? Az ex a munkahelyen mindenki rémálma, de hidd el, nem kell örökre a mosdóban bujkálnod. Íme, a túlélők kézikönyve — ha neked is az exeddel kell együtt dolgoznod.

Ex a munkahelyen? Igen, kínos. Igen, fárasztó. De nem a világ vége. A lényeg, hogy ne engedd, hogy a magánélet rátelepedjen a karrieredre. Hiszen a legjobb bosszú nem a passzív-agresszív megjegyzés a konyhában, hanem az, ha te leszel az, aki előléptetést kap, miközben ő még mindig a kávéfőzőnél áll sorban.

Tippek arra, hogy hogyan éld túl a kínos pillanatokat a munkahelyen.
Tippek arra, hogy hogyan éld túl a kínos pillanatokat a munkahelyen
Forrás: Shutterstock

Ex a munkahelyen: így kerülheted el a kínos szituációkat

A szerelem szép, amíg tart, a szakítás nehéz, amikor jön, de az igazi horror akkor kezdődik, amikor másnap reggel az exedet találod a cég közös konyhájában. Igen, őt. Akitől három hete drámai körülmények között váltál el, és akinek azóta sem adtad vissza a kedvenc pulcsiját. Munkahelyi ex-szitu? Check. Szociális szorongás? Double check. De mielőtt elhatároznád, hogy inkább home office-ban éled le a következő tíz évet, van pár trükk, amivel a helyzetet túlélhetővé teheted, és még a főnök sem fogja kiszagolni a drámát.

1. Tudd: nem ti vagytok az elsők

A munkahelyi ex-faktor annyira gyakori, hogy az amerikai Society for Human Resource Management 2023-as felmérése szerint a dolgozók 27 százaléka esett már bele egy kollégájába, és legtöbbször, ahol szerelem van, ott szakítás is lesz. Szóval nem vagy egyedül, nem te vagy a világ legnagyobb lúzere, és nem kell egyből felmondanod. Persze, ha ő a főnököd az... akkor lehet, hogy jobb, ha frissíted önéletrajzod. 

2. Legyél a „profizmus szobra”

Ez az a pillanat, amikor Oscar-díjas alakításra van szükséged. Ha bejön a tárgyalóba, ne forgasd a szemed, ne sóhajts hangosan, és pláne ne meséld el az egész csapatnak, hogy „ő volt az, aki karácsonykor elfelejtett ajándékot venni”. Ehelyett mosolyogj, bólogass és éreztesd mindenkivel, hogy te vagy a munkahelyi zen Buddha.

3. Kávéstratégia: időzítés mindenek felett

A legkínosabb helyek egyike a kávéfőző melletti három négyzetméter. Ha ott összefuttok, garantált a passzív-agresszív small talk. Tipp: alakíts ki saját menetrendet. Ha ő reggel nyolckor szokta tölteni a bögréjét, te menj fél kilenckor. Ha ő fél kilenckor, akkor te legyél a hajnali hős, aki már hétkor ott van. Igen, fárasztó, de még mindig jobb, mint naponta végighallgatni: „Szóval… hogy vagy?”

4. Kommunikálj csak annyit, amennyit muszáj

Nem kell örökre ignorálni, de fontos, hogy ne csússz vissza a régi dinamikába. Ha a munkáról van szó, válaszolj röviden, tárgyilagosan. Ha viszont arról akar beszélni, hogy „egyébként mi lett a közös streaming-fiókkal?”, akkor elég a „ne munkaidőben beszéljük meg”, egy mosoly kíséretében.

5. Alakítsd át a fókuszt: magadra!

A legjobb ex-ellenes fegyver a self-care. Dobd be magad új projektekbe, kezdeményezz meetingeket, és koncentrálj a saját karrieredre. Plusz, ha látszik rajtad, hogy magabiztos vagy és nem törtél össze, az valahogy mindig bosszantja az exeket. Win-win. 

5 tanács egy vezérigazgatótól, hogy home office alatt se ess szét

5 tipp, ami segít, hogy a home office alatt ne boruljon rád a kiégés és az imposztorérzés.

Minden nőnek példát mutatott: így bánt el perverz zaklatójával Kamilla királyné

Kamilla királyné egy zaklatás áldozataként is példát mutatott: nem maradt csendben, hanem cselekedett.

Eláruljuk, miért sikeresebbek azok a férfiak, akik a feleségükre hallgatnak

A nők nagy hatássla vannak férjük életére! Eláruljuk, hogy mi a siker kulcsa a férfiak esetében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu