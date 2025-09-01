Őszi kuponözön a SPAR-ban: mostanra érdemes időzíteni a szeptemberi nagybevásárlást

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.01.
Csapj le rá még ma! Szeptember elseje és harmadika között újra elérhető a kupongyűjtési akció. A SPAR üzletlánc országszerte várja a vásárlókat a legújabb kedvezményeivel.

Kapcsold turbó üzemmódra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat, majd váltsd be őket 2025. szeptember 4. és 14. között a promócióban részt vevő SPAR és INTERSPAR áruházakban országszerte - a készlet erejéig. A csomagban ott a JOKER kupon is, amellyel a személyes kedvencedet szerezheted meg kedvezménnyel, a kuponon szereplő beváltási feltételekkel.

Visszatértek a SPAR legjobb kuponjai
Forrás: SPAR

A SPAR kuponok papíralapon és digitálisan is elérhetőek

Válaszd a papíralapú kuponfüzetet, vagy a digitális kuponokat a MySPAR appban, és élvezd a választás szabadságát, valamint a kedvező árakat! A részleteket és az aktuális ajánlatokat a spar.hu/ajanlatok oldalon találod meg.

Lássuk, hogy milyen kedvezményes termékek várnak rátok ősszel a SPAR üzletekben

  • Reggeli, ami lendületet ad

A jó nap jó reggelivel indul – és most igazán megéri felturbózni! A Hester’s Life granolák 20%, a Cerbona rizskásák 30%, míg a menő NUTRIBULLET turmixgépek 37% kedvezménnyel érhetőek el, illetve a Wasa extravékony ropogós kenyér 25%, mellé pedig a St. Dalfour gyümölcsdzsem 30% kedvezménnyel vár rád. A Gullón kínálatában gluténmentes, hozzáadott cukor nélküli és teljes kiőrlésű kekszek közül válogathatsz - most 20% kedvezménnyel -, így akkor sem kell kompromisszumot kötnöd, ha tudatos étrendet tartasz.

  • Töltsd fel a kamrát – gyorsan és okosan

Egyetem, munka, rohanás? A Barilla üveges szószok giga 35%-os kedvezménnyel kerülhetnek a kosárba. A Knorr 25%, a Maggi 30%, a Delikát alapok egyike pedig 25% kedvezménnyel lehet a tiéd. És ha útközben falatoznál, a 7Days snackek is 25%-kal olcsóbbak most. A tésztapolcra pakolj Gyermelyi vagy VITA Pasta durum tésztát – mindkettőt 30% kedvezménnyel!

  • Minőség a családi szendvicsben

A SPAR saját márkája, a Regnum Kölyök termékcsalád most igazán nagy dobás: akár 40% kedvezménnyel viheted haza a kifejezetten gyerekeknek fejlesztett finomságokat. A sertésmájas nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, foszfátot, és glutén-, laktóz-, valamint szójamentes – így a szülők teljes bizalommal tehetik a tízórais szendvicsbe.

A család minden tagja megtalálhatja a saját kedvencét a Sparban
Forrás:SPAR
  • Háztartási nagybevásárlás egyszerűbben

A kategóriakedvezményekkel még több marad a pénztárcádban: minden teljes árú mosószer 15%, minden teljes árú öblítő 15%, minden teljes árú légfrissítő és WC-illatosító 30% kedvezménnyel vár rád. Praktikus kiegészítők is elérhetőek a Kupon Kánaán keretein belül, mint például a TENTO papíráruk és SPAR palackgyűjtő táskák.

További információért látogass el a SPAR hivatalos weboldalára, amit ide kattintva érhetsz el.

