Streaming és AI szolgáltatás az MBH Triplával – új kategóriát teremt a hazai bankszámlapiacon az MBH Bank

„A változó ügyféligények új irányokat szabnak a banki termékfejlesztésben. Az MBH Bankban célunk, hogy élen járjunk a termékinnovációban, olyan megoldásokat kínálva, amelyek valóban értéket jelentenek az ügyfelek mindennapi életében” – mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.
Az MBH Tripla alapja egy MBH bankszámla, amely nemcsak számlavezetést kínál, hanem egy akciós, 6 hónapos betétlekötési lehetőséget is, 6,5%-os éves betéti kamattal. Ez a konstrukció azoknak az ügyfeleknek szól, akik legalább 350.000 Ft jövedelmet utalnak az MBH Bankhoz, és ezzel hozzáférnek a további kedvezményekhez.
A promóciós ajánlat második pillére a biztonság, amely a digitális térben egyre növekvő kockázatokat csökkenti. Az MBH Tripla részeként elérhető Csoportos Bankolási Védelem akár 1 millió forintig nyújt biztosítást elveszett, eltulajdonított bankkártyával történő, illetve internetes elektronikus fizetések során felmerülő visszaélések esetén, 12 hónapon keresztül. Emellett az ügyfelek egyéni rendszeres díjas biztosítást is választhatnak, amelyhez 1 havi díjvisszatérítés jár, akár 100.000 Ft értékben.
A harmadik pillér, ami az igazi egyediségét adja a csomagnak, és túlmutat a hagyományos banki kereteken, az a digitális előfizetésekhez való hozzáférés, amelyek mára szerves részévé váltak a családok életének. Az MBH Tripla segítségével az ügyfelek 6 hónapig díjmentesen használhatják a One Magyarország Easy tarifacsomagját, amely korlátlan belföldi adatot kínál. Emellett kedvezményesen férhetnek hozzá a legnépszerűbb streaming platformokhoz. További kedvezmény az AI asszisztens előfizetési díjvisszatérítés is, szintén 6 hónapig.
Az MBH Tripla összesen akár 165.000 Ft értékű kedvezményt kínál. A promóció részletei és igénybevételi feltételei elérhetők az MBH Bank weboldalán: www.mbhbank.hu\tripla
„Az MBH Tripla nem csupán egy új promóciós termék – hanem egy új szemlélet. A bankolás jövője nem a számlákban, hanem az élményekben rejlik. A formabontó konstrukció célja, hogy olyan fogyasztói és ügyféligényeket szolgáljon ki, amelyek a mindennapok részévé váltak. Ahogyan a napi bankolás természetes része az életünknek, úgy váltak azzá a különböző streaming és mesterséges intelligencia alapú előfizetések is. Az MBH Bank ebben kíván aktív segítséget nyújtani ügyfeleinek” – ismertette Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.
………………………………………………………
EBKM: 0,01%
EBKM 6,50-6,59%
A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja és nem minősül ajánlattételnek.
MBH Tripla promóció főbb feltételei: 2025.09.22-től visszavonásig, de legkésőbb 2025.12.31-ig a nyitott vagy már meglévő, meghatározott számlákra, min. 350 000 Ft jövedelem jóváírás és pozitív marketing nyilatkozat.
A 165 000 Ft az MBH Tripla promócióban elérhető kedvezmények összértéke, ha az összes kedvezmény igénybe vételre kerül a kedvezmény nyújtás teljes időtartamára: mobil szolgáltatás 6 havi díj 6X6 990 Ft, AI és Streaming 6 havi előfizetési díj jóváírás 6X8 000 Ft, Csoportos Bankolási Védelem piaci értéke 1 évre 12 000 Ft, rendszeres díjas biztosítás 1 havi díj kedvezmény átlagosan 40 000 Ft, 6 hónapos 1 millió Ft betétlekötés betéti kamata 23 400 Ft kamatadó és SZOCHO levonást követően (EBKM 6,59%/ 6,50%) .
A One Magyarország Easy tarifacsomagjával kapcsolatos kedvezményt a Bank és a One Magyarország Zrt. közötti együttműködés alapján előfizetési szerződés megkötésével a One biztosítja egyéni előfizetőknek minősülő ügyfelek esetén.
A promóció, lakossági bankszámlák részletes leírását és az igénybevétel feltételeit MBH Tripla Részvételi Szabályzat, Lakossági számlavezetési hirdetmény és Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek ÁSZF, valamint az MBH Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata tartalmazza, melyek megtalálhatóak az www.mbhbank.hu\tripla oldalon és bármely bankfiókunkban.
