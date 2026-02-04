Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Twilight

Vajon a ’70-es években is nagy sikernek örvendett volna az Alkonyat? Az AI szerint így néztek volna ki a szereplők

Alkonyat az AI szerint
Northfoto - g90
Twilight AI-képgenerátor Alkonyat
Baranyi Hanna
2026.02.04.
Képzeld el, hogy hogyan létezne Edward és Bella a 2000-es évek kínos divatja helyett az 1970-es évek fantasy filmjeinek színes csillogásában. Az eredmény vizuális gyönyörökkel kecsegtet. Hidd el, ha ezeket az AI-képeket meglátod, egész biztosan meg akarod majd nézni ezt az Alkonyat-változatot!

A kínos 2000-es évek után az Alkonyat most, a 2020-as években éli reneszánszát. De vajon milyen lett volna a kedvenc vámpíros sztorink, ha a ’70-es években játszódik? Az AI most lerántotta a leplet.

Alkonyat – Edward és Bella
Az AI megmutatja, milyen lett volna az Alkonyat a '70-es években.
Forrás: Northfoto

Újra menő az Alkonyat!

El sem tudjuk hinni: Edward és Bella örök szerelme 20 évvel ezelőtt kezdődött el, legalábbis ami a könyveket illeti. A bestseller Twilight-sagából aztán nagy sikerű filmek is készültek, melyek olyan klasszikussá váltak, mint a Bajos csajok vagy a Harry Potter-filmsorozat.

Bár a nagy reflektorfény után egy ideig kínos volt a franchise-t kedvelni, ma már maga Robert Pattinson is nosztalgiával emlékszik vissza az alkotásra, sőt szívesen térne vissza Edward bőrébe, ha tehetné (igen, az a Robert Pattinson, aki a 2010-es években még utálattal beszélt a karakteréről). Még Kristen Stewart is arról nyilatkozott, hogy szívesen készítene egy Twilight-remake-et, úgyhogy egyértelműen gyógyul a világ!

A vámpírsztori és a belőle készült paródiavideók tömkelege elárasztotta a közösségi médiát is, nemrég például egy kanadai tűzoltócsapat játszotta újra a film legikonikusabb jeleneteit az Olympic Nemzeti Parkot idéző erdőben.

Alkonyat a ’70-es években

Ha van valami, ami még az Alkonyatnál is nagyobb rivaldafényt kap, akkor az az AI-képgenerátor. Manapság már bármiből lehet bármilyen képet készíteni, és még csak várni sem kell rá sokat (bezzeg régen még a betárcsázós internetre is órákat kellett várni).

A mesterséges intelligencia azt már megmutatta, hogy hogyan néznének ki az Alkonyat szereplői a könyvek alapján, de most valami egészen elképesztőt alkotott. 

Egy igazán csillogó-villogó változatot készített el az Alkonyatból, melyen azt láthatjuk, hogy hogyan néztek volna ki a karakterek, ha a ’70-es években készült fantasyfilm lett volna. Az biztos, hogy a vámpírrománc ezen verzióját is nagyon szívesen megnéznénk!

Csekkold le a képeket!

Alkonyat az AI világában

Az 1970-es évek izgalmas vizuális világához és a romantikus-misztikus történethez a retró esztétika meglepően jól passzol. Persze mindez csak AI-generált álomkép, de legalább most láthatjuk, hogyan néztek volna ki kedvenc karaktereink egy teljesen más korszakban. 

Ha még több AI által generált sztorira vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

