Veszélyes férfitípus: a labor diggerek a szakmai kapcsolataidat és az ötleteidet is elszipkázzák

Egyre több nő számol be arról, hogy a párjuk a szorgalmukra, az ötleteikre és a szociális kapcsolati hálójukra „vadászik”. A labor digger, azaz a „karrierparazita" kifejezést Shay Walker, egy TikTok-felhasználó tette világhírűvé, amikor elmagyarázta, hogy mi jellemzi pontosan ezt a veszélyes férfitípust.

Veszélyes férfitípus, aki elszipkázthatja a tudásod és az ötleteidet: labor diggerek.

Veszélyes férfitípus, akinek lelkesen asszisztálsz, anélkül, hogy észlelnéd a red flaget Kik a labor diggerek?

Miért lehetnek veszélyesek párkapcsolatban a labor diggerek?

Miben különbözik a labor digger a gold diggertől?

A labor digger az ismerkedés és a kapcsolat elején figyelmes és empatikus, mint bárki más, de vigyázat: kevésbé érdekli őt a te személyed és vágyaid! Azzal nem vádolható, hogy kizárólag a testi élvezetek miatt alakítana ki kapcsolatot, azzal viszont igen, hogy módszeresen elveszi azt, amiért te dolgoztál meg.

„Kellene valami jó podcastötlet, csak nem tudom, mi legyen a koncepció” − mondja ő, mire neked már be is indulnak az agytekervényeid, és mint a jókislány ontod magadból a kreatívabbnál kreatívabb ötleteket.

Az ő szeme felcsillan, te pedig irtó büszke vagy magadra, hogy ily' módon is segíthetsz neki. A tantusz csak hónapokkal később esik le: míg te naivan megosztottad vele az ötleteidet, mozgósítottad szakmai kapcsolati hálódat, addig ő az egészet közös ötletelésként aposztrofálja. Ilyenkor fel kell villanjon lelki szemeid előt az a bizonyos piros lámpa. Csakhogy nem villan, mert hát „olyan kedves és törődő és elképesztően jóképű is".

Pedig jobb, ha tisztába kerülsz a csúf igazsággal: az amit ő, azaz egy labor diggel művel, egy csendes, alattomos folyamat, gyakorlatilag egy lassú erőforrás-elszívó tevékenység. Az egész dinamika lényege, hogy többet vesznek el, mint amennyit visszaadnak, sokszor úgy, hogy észre sem veszed.

Ez a veszélyes férfitípus szemérmetlenül elveszi, amit te hozzáférhetővé teszel számára

Úgy tesznek, mintha ők nem lennének elég kreatívak, és imponálóan a segítséged kérik, vagy csak céloznak rá, hogy segíthetnél ötletelni. A labor digger veszélyes férfitípus: kifejezetten az ambiciózus, önálló, sikeres nőket pécézik ki maguknak (ehhez ott van segítségül az összes socialmedia-oldalad), na, nem azért, hogy feleségül vegyenek, hanem azért, hogy kihasználják a kreativitásodat, elszipkázzák az ötleteidet, az üzleti kapcsolataidat, esetleg rajtad keresztül szeretnének eljutni egy bizonyos pozícióba.