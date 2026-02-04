Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Veszélyes férfitípus: a labor diggerek a szakmai kapcsolataidat és az ötleteidet is elszipkázzák

Shutterstock - Miljan Zivkovic
vészharang párkapcsolat férfi kihasználás
Jónás Ágnes
2026.02.04.
Mit éreznél, ha kiderülne, hogy a párod ellopta az ötletedet, vagy, ami még rosszabb: a te szakmai kapcsolataidat felhasználva akar feljebb jutni a ranglétrán? A jelenségre egyre több nő panaszkodik, a veszélyes férfitípusnak már neve is van: labor digger, azaz karrierparazita. Tudj meg róluk mindent, hogy elkerülhesd a szakmai és szellemi kizsákmányolást.

Egyre több nő számol be arról, hogy a párjuk a szorgalmukra, az ötleteikre és a szociális kapcsolati hálójukra „vadászik”. A labor digger, azaz a „karrierparazita" kifejezést Shay Walker, egy TikTok-felhasználó tette világhírűvé, amikor elmagyarázta, hogy mi jellemzi pontosan ezt a veszélyes férfitípust. 

Nő szakmai tanácsát kéri a férfi: labor digger, a veszélyes férfitípus
Veszélyes férfitípus, aki elszipkázthatja a tudásod és az ötleteidet: labor diggerek. 
Forrás: Shutterstock

Veszélyes férfitípus, akinek lelkesen asszisztálsz, anélkül, hogy észlelnéd a red flaget

  • Kik a labor diggerek?
  • Miért lehetnek veszélyesek párkapcsolatban a labor diggerek?
  • Miben különbözik a labor digger a gold diggertől?

A labor digger az ismerkedés és a kapcsolat elején figyelmes és empatikus, mint bárki más, de vigyázat: kevésbé érdekli őt a te személyed és vágyaid! Azzal nem vádolható, hogy kizárólag a testi élvezetek miatt alakítana ki kapcsolatot, azzal viszont igen, hogy módszeresen elveszi azt, amiért te dolgoztál meg. 

Kellene valami jó podcastötlet, csak nem tudom, mi legyen a koncepció” − mondja ő, mire neked már be is indulnak  az agytekervényeid, és mint a jókislány ontod magadból a kreatívabbnál kreatívabb ötleteket. 

Az ő szeme felcsillan, te pedig irtó büszke vagy magadra, hogy ily' módon is segíthetsz neki. A tantusz csak hónapokkal később esik le: míg te naivan megosztottad vele az ötleteidet, mozgósítottad szakmai kapcsolati hálódat, addig ő az egészet közös ötletelésként aposztrofálja. Ilyenkor fel kell villanjon lelki szemeid előt az a bizonyos piros lámpa. Csakhogy nem villan, mert hát „olyan kedves és törődő és elképesztően jóképű is". 

Pedig jobb, ha tisztába kerülsz a csúf igazsággal: az amit ő, azaz egy labor diggel művel, egy csendes, alattomos folyamat, gyakorlatilag egy lassú erőforrás-elszívó tevékenység. Az egész dinamika lényege, hogy többet vesznek el, mint amennyit visszaadnak, sokszor úgy, hogy észre sem veszed. 

Ez a veszélyes férfitípus szemérmetlenül elveszi, amit te hozzáférhetővé teszel számára

Úgy tesznek, mintha ők nem lennének elég kreatívak, és imponálóan a segítséged kérik, vagy csak céloznak rá, hogy segíthetnél ötletelni. A labor digger veszélyes férfitípus: kifejezetten az ambiciózus, önálló, sikeres nőket pécézik ki maguknak (ehhez ott van segítségül az összes socialmedia-oldalad), na, nem azért, hogy feleségül vegyenek, hanem azért, hogy kihasználják a kreativitásodat, elszipkázzák az ötleteidet, az üzleti kapcsolataidat, esetleg rajtad keresztül szeretnének eljutni egy bizonyos pozícióba. 

Akkor a labor digger a gold digger férfi megfelelője? Mi a különbség a labor digger és a gold digger között?

A gold diggerek olyan partnert keresnek, aki már kiépítette stabil egzisztenciáját, és remélik, hogy a vagyonból neki is csurran-cseppen valami. Ezzel szember a labor digger nem feltétlenül pénzes nőt keres, hanem olyat, aki kellően jószívű ahhoz, hogy a megfelelő pozícióhoz segítse.

Ha azon kapod magad, hogy az önéletrajzát szerkeszted, vagy hogy az ő kérésére (vagy célozgatása miatt) bemutatod egy kollégádnak, aki segíthet neki beindítani a start-upját vagy a weboldalát, akkor csodálatosan asszisztálsz a labor diggernek.

Innentől kezdve nem kell sok idő, hogy érzelmi támogatásod, mentális energiád teljesen az ő karrierjét szolgálja. Valószínűleg oka van annak, hogy te a veszélyes férfiakat vonzod be, de erről egy másik cikkünkben írunk. 

A jelenségre egyre több szakértő figyelmeztet

Laura Danger párkapcsolati coach szerint a probléma nem  az, ha valaki támogatja a társát, hanem az, ha az egész egy egyoldalú, kimerítő és természetesnek vett szereppé válik. Röviden: amikor kihasználnak. Nem árt résen lenned, és alaposan kiismerned azt, akivel közös jövőt tervezel.

