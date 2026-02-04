Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kim Kardashian lánya élő adásban hozta kellemetlen helyzetbe édesanyját

sztárcsemete North West Kim Kardashian
Horváth Angéla
2026.02.04.
A 12 éves North West élőzött az Instagramon, és közben meglepő kijelentést tett. Nemcsak a követőit sokkolta, hanem az édesanyját is kellemetlen helyzetbe hozta.

Egy ártatlannak induló élőzés vált kínos közjátékká, amikor Kim Kardashian és lánya, North West közösen jelentkeztek be az Instagramon. A 12 éves lány váratlanul kéregetésbe kezdett – mindezt az édesanyja jelenlétében.

23-12-2025 North West Makes Her Instagram Debut with Recreation of Her Mother Kim Kardashian's Signature Pose
Kim Kardashian lánya, North West pénzt kéregetett a követőitől
Forrás: Profimedia

A videóban Kim csak részben volt látható, igyekezett a háttérben maradni, North azonban ingerülten szólt oda neki: „Meg kellene mutatnod az arcodat, mert... nem is tudom... pénzt akarok!” A kijelentés láthatóan váratlanul érte a valóságshow-sztárt, aki azonnal reagált: határozottan kijelentette, hogy nem kérnek pénzt. Elmagyarázta, hogy az élőzéssel nem akarnak pénzt keresni, és szerinte a lánya összetéveszthette ezt a TikTok live-funkciójával, ahol a nézők valóban küldhetnek virtuális ajándékokat - írja a Borsonline.

North Westtel elszaladt a ló, és ezt a követői is látják

North West élete gyakorlatilag születésétől a nyilvánosság előtt zajlik. Kim Kardashian és Kanye West gyermeke még csak 12 éve, de már most saját közösségi oldalakkal rendelkezik. Extravagáns stílusát imádja 1,5 millió követője. A kamera előtt is rendkívül magabiztos, látszik, hogy természetes számára az online jelenlét. A mostani eset azonban sokak szerint túlmutat egy egyszerű gyermeki elszóláson. A rajongók szerint North West viselkedése jól mutatja, milyen hatással lehet egy gyerekre az, ha ilyen korán népszerű lesz, ráadásul emellett a szüleitől is mindent megkap. 

Megszólalt a táncosnő, aki édeshármasozott Jeffrey Epsteinnel és András herceggel – durva dolgokról számolt be

Újabb zavarba ejtő részletek derültek ki Jeffrey Epsteinről és köreiről. Egy nő azt állítja, 2006-ban Epstein palm beach-i házában táncolt a milliárdosnak és András hercegnek - a két férfi később édeshármasra akarta rávenni.

Ilyen volt Jackie Kennedy utolsó éjszakája JFK-vel: a first lady tudta, hogy minden percet ki kell használnia

1963. november 22-én Dallasban halálos lövés érte John F. Kennedyt. Felesége, Jackie a merénylet idején mellette volt. Most új részletek láttak napvilágot arról, hogyan töltötte a házaspár az utolsó közös éjszakát.

Sophie Marceau lánya gyönyörű nő lett – Friss fotón a 23 éves Juliette

A Házibuli című francia film sztárja a napokban a párizsi divathéten tűnt fel. Sophie Marceau azonban most nem egyedül érkezett: vele volt 23 éves lánya, Juliette Lemley is, aki csak ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt.

 

 

