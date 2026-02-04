Kim Kardashian lánya élő adásban hozta kellemetlen helyzetbe édesanyját

Egy ártatlannak induló élőzés vált kínos közjátékká, amikor Kim Kardashian és lánya, North West közösen jelentkeztek be az Instagramon. A 12 éves lány váratlanul kéregetésbe kezdett – mindezt az édesanyja jelenlétében.

Kim Kardashian lánya, North West pénzt kéregetett a követőitől

Forrás: Profimedia

A videóban Kim csak részben volt látható, igyekezett a háttérben maradni, North azonban ingerülten szólt oda neki: „Meg kellene mutatnod az arcodat, mert... nem is tudom... pénzt akarok!” A kijelentés láthatóan váratlanul érte a valóságshow-sztárt, aki azonnal reagált: határozottan kijelentette, hogy nem kérnek pénzt. Elmagyarázta, hogy az élőzéssel nem akarnak pénzt keresni, és szerinte a lánya összetéveszthette ezt a TikTok live-funkciójával, ahol a nézők valóban küldhetnek virtuális ajándékokat - írja a Borsonline.

North Westtel elszaladt a ló, és ezt a követői is látják

North West élete gyakorlatilag születésétől a nyilvánosság előtt zajlik. Kim Kardashian és Kanye West gyermeke még csak 12 éve, de már most saját közösségi oldalakkal rendelkezik. Extravagáns stílusát imádja 1,5 millió követője. A kamera előtt is rendkívül magabiztos, látszik, hogy természetes számára az online jelenlét. A mostani eset azonban sokak szerint túlmutat egy egyszerű gyermeki elszóláson. A rajongók szerint North West viselkedése jól mutatja, milyen hatással lehet egy gyerekre az, ha ilyen korán népszerű lesz, ráadásul emellett a szüleitől is mindent megkap.

