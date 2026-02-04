Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megszólalt a táncosnő, aki édeshármasozott Jeffrey Epsteinnel és András herceggel – durva dolgokról számolt be

2026.02.04.
Újabb zavarba ejtő részletek derültek ki Jeffrey Epsteinről és köreiről. Egy nő azt állítja, 2006-ban Epstein palm beach-i házában táncolt a milliárdosnak és András hercegnek - a két férfi később édeshármasra akarta rávenni.

Ismét kellemetlen helyzetbe került a brit királyi család, újabb súlyos vádak láttak napvilágot András herceggel és a hírhedt szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban. Egy névtelenséget kérő sztriptíztáncosnő állítása szerint 2006-ban édeshármasra kényszerítették őt egy Palm Beach-i partin – eredetileg csak táncolni hívták.

András herceg és Jeffrey Esptein édeshármasra beszéltek rá egy táncosnőt, majd átverték

Az amerikai igazságügyi hatóságok által nemrég nyilvánosságra hozott, több millió oldalas Epstein-akták feldolgozása még javában zajlik, de már most számos kompromittáló részlet derült ki. A Daily Mail legfrissebb címlapsztorijában arról ír, hogy Károly király öccse – aki azóta lemondott minden hivatalos tisztségéről – és a 2019-ben elhunyt Jeffrey Epstein közösen szerepelnek egy komoly vádiratban.

A nő elmondása szerint sofőr vitte őt Epstein luxusvillájába, ahol 10 ezer dollárt ígértek neki egy exkluzív táncos fellépésért. Arról azonban egy szó sem esett, hogy szexuális szolgáltatásokra is igényt tartanak. A helyszínre érve azonban döbbenten tapasztalta, hogy helyszínen tartózkodók között több fiatal lány is volt, akik alig néztek ki 14 évesnek.

A táncosnőt felkísérték az emeletre, ahol Epstein bemutatta őt András hercegnek. A nő a vallomása szerint félmeztelenre táncolt nekik, ezután pedig a két férfi közölte vele, hogy hármas szexet akarnak. Hiába tiltakozott, hogy ő kizárólag táncolni érkezett, Jeffrey Epstein végül meggyőzte, nagy összeget ígért neki, így mégiscsak részt vett különféle szexuális aktusokban. A történtek után a nőt visszavitték a klubjába, ám a megígért 10 ezer dollár helyett mindössze 2000-et kapott. Emiatt jogi eljárást indított Epstein ellen, és 250 ezer dollár kártérítést követelt. A nő csak évekkel később kereste meg a hatóságokat, mert szégyellte a történteket, és sokáig nem tudta feldolgozni, hogy úgy bántak vele, mint egy prostituálttal. 

A brit királyi család tagjai továbbra sem kommentálják a friss fejleményeket, ám a nyilvánosságra került dokumentumok miatt egyre nagyobb a nyomás a Buckingham-palotán. András herceg – aki éveken át tagadta a szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat – korábban lemondott királyi címeiről, és eltűnt a nyilvános szereplésekből. A hírek szerint pedig a király a minap az éj leple alatt kötelezte költözésre, el kellett hagyni a Royal Lodge-ot

Miközben az új dokumentumok miatt a lapok ismét címoldalon hozzák Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson Jeffrey Epsteinhez fűződő egészségtelen kapcsolatát, egy PR-szakértő arról beszélt, ha Beatrix és Eugénia hercegnők végső megoldásként lemondanak a királyi címeikről, az akár vissza is üthet. Tény: így vagy úgy, az Epstein-akták a yorki hercegnőket is érintik, de az nem mindegy, mit lépnek ezután.

