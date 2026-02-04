Katalin hercegné személyes hangvételű videóüzenet posztolt a Rákellenes Világnapon, amiben nyíltan beszélt saját betegségéről is. A felvétel, amelyet családja hivatalos Instagram-oldalán osztott meg február 4-én, a Royal Marsden kórházban tett látogatása során készült – ebben az intézményben ő és férje, Vilmos herceg közösen töltenek be védnöki szerepet.

Katalin hercegné megható üzenetet tett közzé a Rákellenes Világnap alkalmából

Forrás: Getty Images

Katalin szavai mély együttérzésről tanúskodtak: „A rák elleni küzdelem világnapján azokra gondolok, akik épp most szembesülnek a diagnózissal, akik kezelés alatt állnak vagy éppen a gyógyulás útját járják.” Hozzátette: „A rák nemcsak a beteget érinti, hanem azokat is, akik mellette állnak – a családtagokat, barátokat, gondozókat. Ez az út nem egyszerű. Vannak benne félelmetes, kimerítő pillanatok, de olyan szakaszok is, amelyek erőt adnak és mély kapcsolatokat teremtenek.”

Katalin záró gondolataiban kiemelte:

A mai nap emlékeztet minket arra, milyen fontos a gondoskodás, a megértés és a remény. Kérlek, tudd: nem vagy egyedül.

Szavai sokat jelenthetnek azoknak, akik most hasonló küzdelmet vívnak.

Katalin hercegné rákbetegsége és a gyógyulás

A hercegné 2024 januárjában esett át egy tervezett hasi műtéten. Kezdetben úgy tűnt, hogy jóindulatú elváltozás miatt szükséges a beavatkozás. A műtét sikeres volt, ám az utólagos vizsgálatok rákos sejteket mutattak ki. Márciusban Katalin egy videóban tudatta a világgal a diagnózist, és elárulta, hogy orvosai megelőző célú kemoterápiát javasoltak számára. „A kezelés korai szakaszában vagyok” – mondta akkor, és hangsúlyozta, hogy a legnagyobb figyelmet most családjára fordítja. „Hatalmas sokk volt számunkra. Vilmossal azon dolgozunk, hogy ezt a helyzetet a gyerekeink védelmében magánügyként kezeljük és közösen dolgozzuk fel.”

2025 januárjában Katalin hercegné hivatalosan is megerősítette, hogy remisszióban van. „Megkönnyebbülés, hogy most remisszióban vagyok, és a továbbiakban is a gyógyulásra koncentrálhatok. Mint mindenki, aki már átélte ezt a betegséget, tudja: időbe telik, amíg az ember alkalmazkodik az új helyzethez. Én azonban bizakodó vagyok, és izgatottan nézek a következő év elé.”