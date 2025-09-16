A közös utálat lenne a barátság kulcsa? — Kiderült, mennyire kovácsol össze két embert, ha ugyanazt gyűlölik

Mind azt hisszük, hogy a baráti kapcsolat alapja a közös érdeklődés és a kedves gesztusok. A valóságban viszont sokkal erősebben kovácsol össze az, ha ugyanazt a személyt vagy dolgot nem bírjuk elviselni. Egy amerikai kutatás szerint a közös utálat a legbiztosabb recept arra, hogy valaki hirtelen a lelki társunkká váljon.
Alice Roosevelt Longworth, Theodore Roosevelt elnök lánya legendásan szarkasztikus asszony volt. Annyira, hogy a nappalijában egy párna hirdette az életfilozófiáját: „Ha nem tudsz valami jót mondani valakiről, ülj mellém”. Nemcsak elnökök és politikusok szavait forgatta ki eredeti jelentésükből, úgy vált a washingtoni elit legkedveltebb társasági figurájává, hogy mindenki tudta róla, hogy bizony kíméletlenül osztogatja a rosszindulatú megjegyzéseket. És imádták érte.
Jennifer Bosson, a Dél-Floridai Egyetem pszichológusa kísérletekkel bizonyította: ha két ember ugyanazt a dolgot utálja, gyorsabban közel kerülnek egymáshoz. Egy vizsgálatban például diákokat kértek meg, hogy jelöljék be, melyik tanárt kedvelik a legkevésbé. Amikor kiderült, hogy a szomszédjuk ugyanazt a nevet húzta be, rögtön barátságosabbnak és szimpatikusabbnak látták egymást.
Az emberek többsége elsőre jó benyomást akar tenni: mosolyog, bókol, keresi a közös pontokat. Ha viszont valaki azonnal valami negatívval hozakodik elő, az bár kockázatos húzás, de épp ezért erősebben is hat, mivel a másik azt érezheti: „ez az ember bízik bennem, különben nem mondana ilyeneket”. Ez a tabusértés azonnali intimitást teremt. Gondolj csak bele: hányszor érezted úgy, hogy egy kollégád hirtelen a barátod lett, miután kibeszéltétek a főnökötöket, egy borzalmas celebet vagy épp a szomszéd vasárnapi flexelését? A közös nevetés és morgolódás sokszor erősebb szálat sző, mint egy közös hobbi vagy rajongás.
Persze nem arról van szó, hogy minden beszélgetést panaszkodással kell kezdeni. De ha legközelebb azon kapod magad, hogy valakivel ugyanazt a sorozatot húzzátok le a sárga földig, jusson eszedbe: lehet, hogy épp most születik egy új barátság.
