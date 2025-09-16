Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A közös utálat lenne a barátság kulcsa? — Kiderült, mennyire kovácsol össze két embert, ha ugyanazt gyűlölik

Pópity Balázs
2025.09.16.
Nem a közös hobbik, hanem a közös ellenszenvek építik a legerősebb kapcsolatokat. Pszichológusok szerint a közös utálat azonnali bizalmat szül.

Mind azt hisszük, hogy a baráti kapcsolat alapja a közös érdeklődés és a kedves gesztusok. A valóságban viszont sokkal erősebben kovácsol össze az, ha ugyanazt a személyt vagy dolgot nem bírjuk elviselni. Egy amerikai kutatás szerint a közös utálat a legbiztosabb recept arra, hogy valaki hirtelen a lelki társunkká váljon.

Lehet, hogy a legjobb barátságok a közös utálatból születnek?
A nő, aki utálatból csinált karriert

Alice Roosevelt Longworth, Theodore Roosevelt elnök lánya legendásan szarkasztikus asszony volt. Annyira, hogy a nappalijában egy párna hirdette az életfilozófiáját: „Ha nem tudsz valami jót mondani valakiről, ülj mellém”. Nemcsak elnökök és politikusok szavait forgatta ki eredeti jelentésükből, úgy vált a washingtoni elit legkedveltebb társasági figurájává, hogy mindenki tudta róla, hogy bizony kíméletlenül osztogatja a rosszindulatú megjegyzéseket. És imádták érte.

Pszichológusok is igazolták a jelenséget

Jennifer Bosson, a Dél-Floridai Egyetem pszichológusa kísérletekkel bizonyította: ha két ember ugyanazt a dolgot utálja, gyorsabban közel kerülnek egymáshoz. Egy vizsgálatban például diákokat kértek meg, hogy jelöljék be, melyik tanárt kedvelik a legkevésbé. Amikor kiderült, hogy a szomszédjuk ugyanazt a nevet húzta be, rögtön barátságosabbnak és szimpatikusabbnak látták egymást.

Miért működik a közös utálkozás?

Az emberek többsége elsőre jó benyomást akar tenni: mosolyog, bókol, keresi a közös pontokat. Ha viszont valaki azonnal valami negatívval hozakodik elő, az bár kockázatos húzás, de épp ezért erősebben is hat, mivel a másik azt érezheti: „ez az ember bízik bennem, különben nem mondana ilyeneket”. Ez a tabusértés azonnali intimitást teremt. Gondolj csak bele: hányszor érezted úgy, hogy egy kollégád hirtelen a barátod lett, miután kibeszéltétek a főnökötöket, egy borzalmas celebet vagy épp a szomszéd vasárnapi flexelését? A közös nevetés és morgolódás sokszor erősebb szálat sző, mint egy közös hobbi vagy rajongás.

A negatív nem mindig rossz

Persze nem arról van szó, hogy minden beszélgetést panaszkodással kell kezdeni. De ha legközelebb azon kapod magad, hogy valakivel ugyanazt a sorozatot húzzátok le a sárga földig, jusson eszedbe: lehet, hogy épp most születik egy új barátság.

