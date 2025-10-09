Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„A cirkusz jelvilága” címmel rendeztek interdiszciplináris konferenciát Egerben

PR Fekete Péter cirkusz Fővárosi Nagycirkusz
2025.10.09.
Az egri rendezvény során nem a porondmesterek és az artisták voltak a főszereplők, hanem a művészek és a tudósok. „A cirkusz jelvilága” című konferencián a résztvevők szimbolikus üzenetté tették a cirkusz szó jelentését.

Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója azt kérte az Egerben megrendezett, 24. Semiotica Agriensis nemzetközi tudományos konferencián, hogy legyenek egyre többen a cirkusz szó nagykövetei.

A cirkusz szó népszerűsítése volt a téma az egri konferencián
Forrás: 24. Semiotica Agriensis nemzetközi tudományos konferencia

„Legyenek Önök a cirkusz szó nagykövetei!”

Fekete Péter Jászai Mari-díjas, érdemes művész megnyitó előadásában felhívást intézett a konferencia előadóihoz és közönségéhez: „ha már szemiotika, akkor segítsenek abban, hogy visszaszoruljon a cirkusz szó csak Magyarországra jellemző, pejoratív jelentése, hiszen a benne dolgozó, naponta életüket kockáztató művészek, artisták nem azt érdemlik, hogy a balhé, a zűrzavar, a felfordulás szinonimája legyen a munkahelyük és a művészetük neve.”

A cirkusz a csodák otthona: emberi erővel, kitartással, egymásra figyeléssel és szorgalommal megvalósítható csodák színtere. Nekünk, alkotóknak szentély, a közönség számára felemelő kulturális tér, a katarzis színhelye

 - tette hozzá Fekete Péter.

Fekete Péter a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója
Forrás: 24. Semiotica Agriensis nemzetközi tudományos konferencia

A multidiszciplináris konferencia a cirkusz jelenségét filozófiai, művelődés-, művészet-, színháztörténeti, irodalmi, nyelvészeti, jelentéstani, pszichológiai, szociológiai, antropológiai megközelítésekkel járta körül, a közönség előadásokat hallhatott még a bohóc figurájának különböző megjelenéseiről, a cirkuszi audionarráció módszertanáról, a cirkusz és más művészeti ágak kapcsolódási pontjairól, a magyar cirkusz történetéről. Az előadók több mint tíz magyarországi egyetemről, Romániából és Indiából érkeztek, továbbá előadásokat tartottak a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár kutatói és tudományos munkatársai is.

