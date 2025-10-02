Csütörtök hajnalban havazott hazánkban: a szokásosnál jóval hidegebb van

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök

2025.10.02.
Tartja magát a szokásosnál jóval hűvösebb időjárás, a havazás is megérkezett, jövő héten azonban megint meleg lesz.

Egyelőre továbbra is a hideg levegő alakítja hazánk időjárását. A következő napokban a tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon és egy hideg légörvény lesz uralkodó, miközben a Földközi-tenger térségében egészen Görögországig kiterjedő mediterrán ciklon mélyül.

Csütörtök hajnalban megérkezett a havazás
Havazás csütörtökön, hétfőn már 20 fok

Csütörtök hajnalban még előfordultak gyenge záporok, az Északi-középhegység magasabban fekvő részein pedig fagyott és havazott is. A reggeli hőmérséklet mindössze 1 és 9 fok között alakult, ez napközben 12–15 fokig emelkedhet – de még mindig elmarad a sokéves átlagtól. A következő napokban esőre már nem kell számítani, az északi szél viszont élénk marad.

Jelentős változás tehát egyelőre nincs kilátásban: az éjszakák csípősek maradnak, de a hét végén enyhülés kezdődik. Az előrejelzések szerint vasárnap nyugat felől egy melegfront érkezik, amely enyhébb légtömegeket hoz magával. A jövő hét közepén már 20 fok feletti maximumokra is van esély, így újra visszatérhet a kora őszi, kellemes idő.

Napi horoszkóp 2025. október 2.: a Halak megismer egy titkot, a Szűz tárgyalása jól alakul

Ma nem a szemünk előtt, hanem a színfalak mögött lezajló események lesznek a fontosak. Kedvező tárgyalások, izgalmas tervek, lebilincselő titkok derülnek ki – A napi horoszkóp szállítja a részleteket.

Megszólalt Sophie Marceau egykori szerelme: Pierre Cosso 35 éve várja a színésznő hívását, nem váltak el szépen

Negyvenöt éve került a mozikba a Házibuli című film, amely azonnal hatalmas siker lett, és elindította Sophie Marceau karrierjét. A filmben partnere, Pierre Cosso a valóságban is a színésznő szerelme lett. A jubileum kapcsán adott interjút Pierre Cosso, aki őszintén mesélt kapcsolatukról.

Óriási veszteség a világnak: váratlanul meghalt Jane Goodall

Elhunyt a világ elsőszámú csimpánzkutatója. Jane Goodall 91 éves volt.

 

 

 

