Csütörtök hajnalban havazott hazánkban: a szokásosnál jóval hidegebb van

Egyelőre továbbra is a hideg levegő alakítja hazánk időjárását. A következő napokban a tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon és egy hideg légörvény lesz uralkodó, miközben a Földközi-tenger térségében egészen Görögországig kiterjedő mediterrán ciklon mélyül.
Csütörtök hajnalban még előfordultak gyenge záporok, az Északi-középhegység magasabban fekvő részein pedig fagyott és havazott is. A reggeli hőmérséklet mindössze 1 és 9 fok között alakult, ez napközben 12–15 fokig emelkedhet – de még mindig elmarad a sokéves átlagtól. A következő napokban esőre már nem kell számítani, az északi szél viszont élénk marad.
Jelentős változás tehát egyelőre nincs kilátásban: az éjszakák csípősek maradnak, de a hét végén enyhülés kezdődik. Az előrejelzések szerint vasárnap nyugat felől egy melegfront érkezik, amely enyhébb légtömegeket hoz magával. A jövő hét közepén már 20 fok feletti maximumokra is van esély, így újra visszatérhet a kora őszi, kellemes idő.
