A 3 leggyakoribb ok, amely a szakértők szerint az eljegyzés felbontásához vezet

Egy párkapcsolatot fenntartani sosem egyszerű. Folyamatosan kompromisszumokat kell kötni, oda kell figyelni egymásra, konfliktusokat kell megoldani, ám nem mindenki tud ezeknek elég figyelmet szentelni. Sokan a párok közül még azelőtt sort kerítenek az eljegyzésre, hogy jobban megismerték volna a másikat. Íme 3 indok, amivel előhozakodnak, ha esküvőszervezés közben jönnek rá, hogy mégsem egymásnak szánta őket a sors.

Sok párnak az eljegyzési gyűrú felhúzása után lesz elegük egymásból

Forrás: Shutterstock

Egy 2023-as tanulmányban 43 párt kérdeztek meg, miért bontották fel az eljegyzésüket az esküvő szervezése alatt — a legtöbben az alábbi indokokat mondták el.

1. Esküvőszervezés: a jéghegy az eljegyzés Titanicjának útjában

Ha egy virágcsokorról is képesek vagytok 3 órát vitatkozni, mi lesz majd egy jelzáloghitelnél? Sokan csak az esküvőszervezés kihívásai alatt jönnek rá, hogy életük szerelme mennyire képes (vagy épp nem képes) felelősséget vállalni a döntésekért és mennyire hajlamos semmiségeken összeveszni. Aztán egyszer csak elegük lesz, és felbontják az eljegyzést.

2. Kontroll és manipuláció

Sokan csak az esküvő után találkoznak párjuk sötét oldalával. A kutatásban résztvevők arról számoltak be, hogy már a párkapcsolat elején is gyakran szembesültek azzal, hogy a párjuk megszégyeníti őket és rájuk akarja erőszakolni az akaratát, így jobbnak látták, ha még házasság előtt felveszik a nyúlcipőt.

3. A bizalom apró repedései

Sokan azt tapasztalták, hogy a párjuk titkolózik, vagy úgy érezték, hogy érzelmileg egyre távolabb kerülnek egymástól, ezen pedig nincs az az eljegyzés vagy esküvő, ami változtathatna. Szerintük ez annak a jele, hogy dolgozni kell a kapcsolaton, de ha nem kezdenek vele semmit, az megmérgezi a kapcsolatot, épp ezért sem a jegygyűrűt, sem az esküvőt nem érdemes elkapkodni. Sokkal jobb felmondani egy eljegyzést, mint évtizedeket eltölteni egy rossz házasságban.