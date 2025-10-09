A film, amitől még Omar Sy is elveszti a sármját – Végigszenvedtük A francia szeretőt

Egy film, ahol mindenki szenved, mindenki szeret, és mégsem hiszi el nekik senki. Omar Sy új filmje, A francia szerető a romantika legnagyobb kliséit gyúrja egybe, sajnos ízléstelenül. Végigszenvedtük, talán az év legrosszabb filmjét. Figyelem, a kritika spoilert tartalmaz, bár a filmben nincsenek meglepetések...

Még Omar Sy se tudta megmenteni A francia szerető filmet

Omar Sy és a klisék csatája: megnéztük A francia szeretőt a Netflixen

Van az a film, amire a Netflix leírását olvasva azt mondod: „Na, ez kell most a szívemnek!” Aztán tíz perc után elkezded pörgetni a telefonod, húsz perc után a plafont nézed, és a végére azon gondolkodsz, hogy vajon hány liter kávé kellett ehhez a forgatókönyvhöz. Na, ez pontosan az a film. A francia szerető mindent megtesz, hogy elhitesse velünk, hogy ez most Az A Nagy Romantikus Történet. Csak épp az érzés valahol a harmadik perc környékén elszáll – és nem tért vissza.

Hatalmas szerelmi kliségyár

A sztori a „már megint civil lány + sztár = szerelem” klasszikus receptjét követi. Adott a hétköznapi, picit esetlen nő, aki véletlenül belebotlik a híres színészbe. A férfi persze elsőre arrogáns, önimádó és lehetetlen, de aztán – hopp! – megcsillan benne a jóság szikrája. Innen már tudjuk, mi következik: véletlen újratalálkozás, romantikus pillanatok, egy óriási veszekedés, szakítás, majd a nagy visszatáncolás.

Minden pontosan úgy zajlik, ahogy az a kézikönyvben meg van írva. Ha a lottón csak negyedennyire kiszámítható lenne a jövő, már milliárdosok lennénk.

Kell ez nekünk?

A film főszerepében az Életrevalók és a Lupin sztárja, Omar Sy próbálja hozni a sármos, kicsit öntelt, de szerethető hírességet, Abelt – csak éppen nem sikerül. Egy nárcisztikus, nyálas karaktert kapunk végül. Olyan, mintha egy reklámfilmet néznénk, amiben a férfi csak azért mosolyog, mert az van a szerződésben. A legnevetségesebb benne ez, hogy pont egy ugyanilyen reklámfilmmel kezdődik a sztori.

Sara Giraudeau, a civil lány, Marion megtestesítője, mintha örökre a „mellékszereplő, aki főszerepet játszik” kategóriában ragadt volna. Nem rossz, csak… semmi különös.