A film, amitől még Omar Sy is elveszti a sármját – Végigszenvedtük A francia szeretőt

Egy film, ahol mindenki szenved, mindenki szeret, és mégsem hiszi el nekik senki. Omar Sy új filmje, A francia szerető a romantika legnagyobb kliséit gyúrja egybe, sajnos ízléstelenül. Végigszenvedtük, talán az év legrosszabb filmjét. Figyelem, a kritika spoilert tartalmaz, bár a filmben nincsenek meglepetések...
Van az a film, amire a Netflix leírását olvasva azt mondod: „Na, ez kell most a szívemnek!” Aztán tíz perc után elkezded pörgetni a telefonod, húsz perc után a plafont nézed, és a végére azon gondolkodsz, hogy vajon hány liter kávé kellett ehhez a forgatókönyvhöz. Na, ez pontosan az a film. A francia szerető mindent megtesz, hogy elhitesse velünk, hogy ez most Az A Nagy Romantikus Történet. Csak épp az érzés valahol a harmadik perc környékén elszáll – és nem tért vissza.
A sztori a „már megint civil lány + sztár = szerelem” klasszikus receptjét követi. Adott a hétköznapi, picit esetlen nő, aki véletlenül belebotlik a híres színészbe. A férfi persze elsőre arrogáns, önimádó és lehetetlen, de aztán – hopp! – megcsillan benne a jóság szikrája. Innen már tudjuk, mi következik: véletlen újratalálkozás, romantikus pillanatok, egy óriási veszekedés, szakítás, majd a nagy visszatáncolás.
Minden pontosan úgy zajlik, ahogy az a kézikönyvben meg van írva. Ha a lottón csak negyedennyire kiszámítható lenne a jövő, már milliárdosok lennénk.
A film főszerepében az Életrevalók és a Lupin sztárja, Omar Sy próbálja hozni a sármos, kicsit öntelt, de szerethető hírességet, Abelt – csak éppen nem sikerül. Egy nárcisztikus, nyálas karaktert kapunk végül. Olyan, mintha egy reklámfilmet néznénk, amiben a férfi csak azért mosolyog, mert az van a szerződésben. A legnevetségesebb benne ez, hogy pont egy ugyanilyen reklámfilmmel kezdődik a sztori.
Sara Giraudeau, a civil lány, Marion megtestesítője, mintha örökre a „mellékszereplő, aki főszerepet játszik” kategóriában ragadt volna. Nem rossz, csak… semmi különös.
Mint amikor valaki megpróbálja újraalkotni a Sztárom a párom báját és a Randiztam egy sztárral cukiságát, majd mindezt betolja egy őszi szűrő alá, ami Boomer-módba váltja az egész képet. A végeredmény: színtelen, íztelen, de legalább hosszú.
Ha nagyon keresünk valami jót a filmben, akkor talán Claudine-t, a hatalmas kutyát felírhatjuk a listára.
Ő legalább hiteles, kedves, és valahogy több érzelmet visz a vászonra, mint a két főszereplő együttvéve. Claudine jeleneteinél legalább egy pillanatra megmozdul az arcunk – még ha csak egy fáradt mosolyra is.
Korrekt, de semmi több. Az operatőr mintha csak a „Netflix középszintű romantikus filmek” sablonját másolta volna le, a zene pedig annyira jellegtelen, hogy a stáblista alatt már el is felejtjük.
A „civil lány és sztár” szerelmének története lehet szívmelengető, vicces, sőt, akár friss is – lásd a Sztárom a páromat, ami még ma is működik, vagy a könnyed Randiztam egy sztárral című filmet. A francia szerető viszont minden erejével próbálja megteremteni a varázst, csak közben elfelejti, hogy a romantika nem a gyönyörű díszletektől lesz hiteles, hanem attól, hogy a néző elhiszi, a főszereplők szerelmesek. Itt viszont egyetlen pillanatra sem hittük el. Kémia ugyanis nyomokban sem volt a két főszereplő között.
A francia szerető tipikusan az a film, amit csak akkor kapcsolunk be, ha takarítunk, vasalunk vagy betegszabadságon vagyunk, és minden más opciót már kipipáltunk. Ha megnézed, nem leszel tőle dühös, de más érzelmeket se várj.
Egy pont Claudine-nak, a kutyának. A többiek? Inkább menjenek vissza a Lupin 4 forgatására.
