Egy biztos, ha valaki a világ bármelyik pontján azt mondja, „Hungary”, arról nem csak a gulyás jut az emberek eszébe. Nézzük, melyik öt magyar termék írta be magát nemcsak a hazai, de a világtörténelembe is.
Ha Magyarország egyetlen itallal kéne bemutatkozzon, az bizonyára az Unicum lenne. Az 1790-ben feltalált gyógynövénylikőr története szinte filmbe illő.
A Zwack család titkos receptjéből született ital állítólag II. József császárnak készült gyógyírként, aki egyetlen korty után csak annyit mondott: „Das ist ein Unikum!” – azaz, ez egyedülálló. Innen a név.
Az ital több mint 40-féle gyógynövényből készül, és máig szigorúan őrzött, titkos recept alapján főzik.
A magyarok előszeretettel isszák étkezés előtt étvágygerjesztőként, mások szerint viszont inkább a másnaposság ellenszere. A Zwack gyár ma már nem csak a hazai piacon tarol, világszerte exportálja a palackokat, és turisták ezrei látogatják meg a budapesti Unicum Házat, ahol betekintést nyerhetnek a hordók mélyén érlelődő titokba.
Az Unicum tehát nem csupán egy ital, hanem szimbólum. Egy kicsit olyan, mint mi, magyarok – erős és különleges.
Ha a magyar gasztronómiáról van szó, lehetetlen kikerülni a szalámit. A szegedi Pick szalámi 1869 óta gyártott prémium minőségű húskészítmény, amely ma is az egyik legnagyobb hungarikum. A recept? Titkos, de a lényeg a válogatott sertéshús, a fűszerek, és persze az a különleges penész, amely a szalámi érlelése során keletkezik, és adja annak utánozhatatlan aromáját.
Nem véletlen, hogy a külföldi piacokon a „Hungarian salami” szinte egyet jelent a Pick márkával. Egy szelet belőle képes egy egyszerű kenyérből is ünnepi falatot varázsolni és valljuk be, van valami nagyon magyar abban, ahogy egy szalámis zsemle képes megmenteni egy hosszú vonatutat vagy egy másnapos reggelt.
A Túró Rudi valószínűleg az egyik legmegosztóbb édesség a külföldiek szemében. „Túrós csoki?!” – szokták kérdezni döbbenten, mi pedig csak mosolygunk, mert tudjuk, ha valaki egyszer rákapott vagyis ráharapott, az onnantól függővé válik. A Túró Rudi 1968 óta létezik, és azóta is hűségesen őrzi a pöttyös dizájnt, ami mára már branddé vált.
Belül lágy túrókrém, kívül roppanós csokibevonat – egyszerű, mégis zseniális. Magyarországon a gyerekek és felnőttek egyaránt imádják, és sokak szerint nincs is igazi hazatérés anélkül, hogy valaki ne venne legalább egy pöttyös desszertet a reptérről. A világ más részein viszont igazi kuriózumnak számít, hiszen kevés helyen mertek ilyen szokatlan kombinációval előállni.
Ha egy tárgyat kéne említeni, amely Magyarország nevét a legtöbb országba eljuttatta, az bizony a Rubik-kocka lenne. Rubik Ernő 1974-ben találta fel a „Bűvös kockát”, amely azóta is az egyik legnépszerűbb logikai játék a világon. A színes kis kocka több mint 350 millió példányban kelt el világszerte, és világbajnokságokat rendeznek a kirakásából.
De a Rubik-kocka több, mint játék: szimbóluma a kreativitásnak, a kitartásnak és annak a fajta furfangnak, ami minket, magyarokat mindig is jellemzett. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg minden családban ott porosodik legalább egy kocka, amit sosem sikerült teljesen kirakni.
Végül, de nem utolsó sorban, nem hagyhatjuk ki a Herendi porcelánt sem. Az 1826-ban alapított manufaktúra a világ egyik legismertebb porcelángyára, amelynek kézzel festett, díszes darabjai ma is luxusnak számítanak. A Herendi porcelán nemcsak a hazai otthonokban, hanem királyi palotákban, nagykövetségeken és exkluzív gyűjteményekben is megtalálható.
A különlegessége abban rejlik, hogy minden darab kézzel készül, így nincs a világon két teljesen egyforma Herendi. Ez az aprólékos munka és elegancia teszi időtlenné – és valljuk be, kevés dolog képviseli ennyire stílusosan a magyar kézművességet, mint egy szépen festett Herendi váza vagy csésze.
Magyarország tehát nemcsak a paprika, a gulyás és a pálinka hazája, hanem olyan ikonikus termékeké is, amelyek méltán váltak világhírűvé.
És hogy mi a közös bennük? Az, hogy mindegyik egy kicsit különc, mégis zseniális, pont, mint mi, magyarok.
