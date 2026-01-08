Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Ha már fagy, akkor csillogjon: a legbrutálisabb jeges körömtrendek, amikre most mindenki vágyik

manikűr körömtrend jeges körmök
Baranyi Hanna
2026.01.08.
Beköszöntött a fagyos-havas tél! A legtutibb védekezés a hideg ellen? A jeges köröm! Ismerd meg a 2026-os téli körömtrendeket és borítsd jégbe a kacsódat!

A jeges hatású manikűr ismét hódít! Persze, hiszen elegáns, látványos, és tökéletesen passzol a havas hangulathoz. Ismerd meg a legmenőbb téli körömtrendeket!

jeges téli körömtrendek 2026-ban
Próbáld ki a legdivatosabb téli körömtrendeket!
Forrás: Shutterstock

Téli körömtrendek: jeges körmök 2026-ban

A téli körömminták közül mutattunk már luxushatású drágaköves körmöket, kötött pulóver inspirálta manikűröket, vagy éppen karácsonyi körmöket. A karácsonyi és szilveszteri körömtrendek után viszont ideje az új évre fókuszálni! És mi adhatna tökéletesebb vizuális aláfestést a jelenlegi hóhelyzethez, mint a jeges mintájú, téli manikűrdizájnok?

1. Hópehely és jégkristály

Természetesen a sort a klasszikus hópihemintával kell kezdenünk: megunhatatlan, elegáns és visszafogott. Persze ebből is tudsz extravagánsat, esetleg 3D-s dizájnt készíteni, de a lényeg, hogy a körmödön is megörökíted a csodálatos hóesés emlékeit.

hópelyhes körömtrend
Fess a körmeidre is hópelyheket!
Forrás: Instagram / @overglowededit

2. Átlátszó tejfehér az álomszerű hóhatásért

Kölcsönözz éteri érzetet a körmeidnek, mely egyszerre sejteti a fagyban fázós pírt, az álomszerű hóesést és a ködös természetességet. Minimalista és kifejező – kell ennél több?

3. Jeges kékség a fagyokhoz

Ezzel a körömmel igazi jégkirálynő lehetsz. A januári hideghez tökéletesen passzol a jeges, kék árnyalat, melyet használhatsz akár krómos felületen, akár gleccserárnyalattal keverve. Ez a köröm tökéletes módja annak, hogy átadd magad a szezonnak.

jeges kék – téli körömtrend
A jeges kék szín tökéletesen illik a téli hangulathoz. És ha jól megnézed ezt a példát, akkor még egy elbújt pingvinmintát is láthatsz a hüvelykujjon.
Forrás: Instagram / @sansungnails

4. Bársonyos króm jeges árnyalatokban

A bársonyos krómhatás már 2025-ben is felütötte a fejét, de a trend ki fog tartani 2026-ban is. Ha az előző jeges, kék manikűr bejött, de kicsit extrábbra vágysz, akkor turbózd fel ezzel a bársonyos króm lookkal!

5. Bekeretezett mandulaforma

A framed nails, vagyis a bekeretezett körmök szintén nagy divatnak örvendtek 2025-ben, most viszont ötvözni tudod a trendet a jeges hangulattal. Sőt, szakértők szerint a mandulaforma 2026-ban újra reflektorfényt kap, úgyhogy járj te is a divat ösvényén, és keretezd be a mandula alakú körmödet!

A legjegesebb körömtrendek 2026-ban

Élvezd ki a jeges napokat, és öltöztesd magad a legtéliesebb hangulatba! Ehhez pedig igazán sikkes mankód lehet egy téli manikűr, hogy a hóban is divatos légy!

