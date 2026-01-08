Ha már fagy, akkor csillogjon: a legbrutálisabb jeges körömtrendek, amikre most mindenki vágyik

A jeges hatású manikűr ismét hódít! Persze, hiszen elegáns, látványos, és tökéletesen passzol a havas hangulathoz. Ismerd meg a legmenőbb téli körömtrendeket!
Téli körömtrendek: jeges körmök 2026-ban
A téli körömminták közül mutattunk már luxushatású drágaköves körmöket, kötött pulóver inspirálta manikűröket, vagy éppen karácsonyi körmöket. A karácsonyi és szilveszteri körömtrendek után viszont ideje az új évre fókuszálni! És mi adhatna tökéletesebb vizuális aláfestést a jelenlegi hóhelyzethez, mint a jeges mintájú, téli manikűrdizájnok?
1. Hópehely és jégkristály
Természetesen a sort a klasszikus hópihemintával kell kezdenünk: megunhatatlan, elegáns és visszafogott. Persze ebből is tudsz extravagánsat, esetleg 3D-s dizájnt készíteni, de a lényeg, hogy a körmödön is megörökíted a csodálatos hóesés emlékeit.
2. Átlátszó tejfehér az álomszerű hóhatásért
Kölcsönözz éteri érzetet a körmeidnek, mely egyszerre sejteti a fagyban fázós pírt, az álomszerű hóesést és a ködös természetességet. Minimalista és kifejező – kell ennél több?
3. Jeges kékség a fagyokhoz
Ezzel a körömmel igazi jégkirálynő lehetsz. A januári hideghez tökéletesen passzol a jeges, kék árnyalat, melyet használhatsz akár krómos felületen, akár gleccserárnyalattal keverve. Ez a köröm tökéletes módja annak, hogy átadd magad a szezonnak.
4. Bársonyos króm jeges árnyalatokban
A bársonyos krómhatás már 2025-ben is felütötte a fejét, de a trend ki fog tartani 2026-ban is. Ha az előző jeges, kék manikűr bejött, de kicsit extrábbra vágysz, akkor turbózd fel ezzel a bársonyos króm lookkal!
5. Bekeretezett mandulaforma
A framed nails, vagyis a bekeretezett körmök szintén nagy divatnak örvendtek 2025-ben, most viszont ötvözni tudod a trendet a jeges hangulattal. Sőt, szakértők szerint a mandulaforma 2026-ban újra reflektorfényt kap, úgyhogy járj te is a divat ösvényén, és keretezd be a mandula alakú körmödet!
A legjegesebb körömtrendek 2026-ban
Élvezd ki a jeges napokat, és öltöztesd magad a legtéliesebb hangulatba! Ehhez pedig igazán sikkes mankód lehet egy téli manikűr, hogy a hóban is divatos légy!
