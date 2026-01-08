Tommy Lee Jonest maga alá temette a gyász: szívszorító fotók érkeztek a filmsztárrról

Először mutatkozott nyilvánosan a Men in Black sztárja a lánya tragédiája óta. Tommy Lee Jones szerdán a harmadik felesége, Dawn társaságában sétált San Antonióban, amikor lencsevégre kapták őket. A fotók alapján a színész nagyon rossz bőrben van. Ismerősei szerint Jones önkívületi állapotban van jelenleg a gyásztól.
Meghalt Tommy Lee Jones lánya
- Victoria Kafka Jones 34 éves volt
- 2026. január 1-jén találták holtan a San Franciscó-i Fairmont Hotelben
- Az esetet „3-as kódú túladagolásként” sorolták be
- Idegenkezűség gyanúja nem merült fel
- Színészként több filmben és sorozatban is szerepelt
- Az elmúlt években többször volt dolga a hatóságokkal
- A hivatalos halálok megállapítása még folyamatban van
- A család barátai aggódnak Tommy Lee Jones miatt, ugyanis a színész maga alá került a gyásztól
Tommy Lee Jones nehezen viseli a lánya elvesztését
Most a Page Six fotózta le a sztárt, amint szomorúan, megviselten és több napos borostával sétált az utcán. A 79 éves színész a barátai szerint borzasztó állapotban van jelenleg.
„Tommy jelenleg nem önmaga... Nem képes megemészteni a lánya elvesztését" - árulta el a lap egyik forrása.
A Tommy Lee Jonesről készült friss fotókat itt tudjátok megtekinteni:
További megrázó részleteket Victoria Kafka Jones haláláról itt tudtok elolvasni: