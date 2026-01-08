Tommy Lee Jonest maga alá temette a gyász: szívszorító fotók érkeztek a filmsztárrról

Először mutatkozott nyilvánosan a Men in Black sztárja a lánya tragédiája óta. Tommy Lee Jones szerdán a harmadik felesége, Dawn társaságában sétált San Antonióban, amikor lencsevégre kapták őket. A fotók alapján a színész nagyon rossz bőrben van. Ismerősei szerint Jones önkívületi állapotban van jelenleg a gyásztól.

Tommy Lee Jones lánya, Victoria Kafka Jones egy héttel ezelőtt hunyt el

Forrás: FilmMagic

Meghalt Tommy Lee Jones lánya Victoria Kafka Jones 34 éves volt

2026. január 1-jén találták holtan a San Franciscó-i Fairmont Hotelben

Az esetet „3-as kódú túladagolásként” sorolták be

Idegenkezűség gyanúja nem merült fel

Színészként több filmben és sorozatban is szerepelt

Az elmúlt években többször volt dolga a hatóságokkal

A hivatalos halálok megállapítása még folyamatban van

A család barátai aggódnak Tommy Lee Jones miatt, ugyanis a színész maga alá került a gyásztól

Tommy Lee Jones nehezen viseli a lánya elvesztését

Most a Page Six fotózta le a sztárt, amint szomorúan, megviselten és több napos borostával sétált az utcán. A 79 éves színész a barátai szerint borzasztó állapotban van jelenleg.

„Tommy jelenleg nem önmaga... Nem képes megemészteni a lánya elvesztését" - árulta el a lap egyik forrása.

A Tommy Lee Jonesről készült friss fotókat itt tudjátok megtekinteni:

‘Heartbroken’ Tommy Lee Jones seen for first time after daughter Victoria’s tragic death https://t.co/tjg5pWaVbt pic.twitter.com/0rHmm8RcHT — Page Six (@PageSix) January 7, 2026

