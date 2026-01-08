Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Tommy Lee Jonest maga alá temette a gyász: szívszorító fotók érkeztek a filmsztárrról

Komáromi Bence
2026.01.08.
Ismerősei szerint jelenleg nem önmaga a legendás színész. Tommy Lee Jones lánya, Victoria Kafka Jones mindössze egy héttel ezelőtt veszítette életét egy San Franciscó-i hotelben. A filmsztár azóta most először hagyta el az otthonát.

Először mutatkozott nyilvánosan a Men in Black sztárja a lánya tragédiája óta. Tommy Lee Jones szerdán a harmadik felesége, Dawn társaságában sétált San Antonióban, amikor lencsevégre kapták őket. A fotók alapján a színész nagyon rossz bőrben van. Ismerősei szerint Jones önkívületi állapotban van jelenleg a gyásztól.

Tommy Lee Jones lánya, Victoria Kafka Jones egy héttel ezelőtt hunyt el
Forrás: FilmMagic

Meghalt Tommy Lee Jones lánya

Tommy Lee Jones nehezen viseli a lánya elvesztését

Most a Page Six fotózta le a sztárt, amint szomorúan, megviselten és több napos borostával sétált az utcán. A 79 éves színész a barátai szerint borzasztó állapotban van jelenleg.

„Tommy jelenleg nem önmaga... Nem képes megemészteni a lánya elvesztését" - árulta el a lap egyik forrása.

A Tommy Lee Jonesről készült friss fotókat itt tudjátok megtekinteni:

További megrázó részleteket Victoria Kafka Jones haláláról itt tudtok elolvasni:

Kiderült, mi okozhatta Tommy Lee Jones lányának halálát

Victoria Kafka Jones január elsején hunyt el. Tommy Lee Jones lánya 34 éves volt, halának körülményeit jelenleg is vizsgálják, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Tommy Lee Jones lányának többször is meggyűlt a baja rendőrséggel a halála előtt

Január elsején holtan találtak rá a 34 éves Victoria Kafka Jonesra. Tommy Lee Jones lánya egy San Franciscó-i szálloda 14. emeletén veszítette életét. A halála körülményei továbbra is tisztázatlanok.

Gyászol Tommy Lee Jones: egy hotelben találtak rá 34 éves lánya holttestére

Szörnyű tragédiával indul az új év az Oscar-díjas színész számára. Tommy Lee Jones 34 éves lányára újév napján találtak rá egy hotelben.

 

