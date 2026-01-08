Számolj le a havazással: 5 vízálló kabát, amiben nem fogsz úgy kinézni, mint egy szemeteszsák

Bár mind imádjuk a pihe-puha szőrmekabátokat és pufi dzsekiket, ezek legtöbbször nem vízállóak. A havazásos időjárásra tekintettel összegyűjtöttük a legjobb női vízálló kabátokat, amelyekben tényleg jól néznek ki. Nézd meg az idei télikabát-divatot!

Mutatjuk a legsikkesebb vízálló kabátokat.

Forrás: Getty Images North America

Havazásban is stílusos: íme a legjobb női vízálló kabátok A vízálló kabátokból már divatos darabokat is találhatunk.

Nem kell kompromisszumot kötnöd: a hó nem zárja ki a sítlusos ötlözetet.

Cseréld le a szőrmekabátodat egy meleg, thermo és vízálló darabra.

Az idei tél egyik nagy kedvencei szőrmekabátok és a hosszú dívás szabások is. Bár ezek nagyon trendik, nem igazán praktikusak a havazásban. Akárcsak a hótaposókra és fülmelegítőkre úgy a vízálló kabátokra is szükségünk van a jeges hóban. A vízálló kabátokról a legtöbbünknek kínos gyerekkori emlékei vannak, és egyből egy nagy, sátorszerű, csúszós anyagú zsákkabátra gondolunk. Mostantól azonban a szélsőséges téli időjáráshoz is fel lehet öltözni stílusosan. A téli kabátok legújabb kollekcióiban a vízálló kabátok kiemelt szerepet kaptak. Trendik, stílusosak és elképesztően hasznosak a havazásban.

Miért kötelező darab a vízálló kabát?

Ezek a kabátok különleges anyagokból készülnek, amelyek taszítják vagy lepergetik a vizet. Ez különösen hasznos a havazásban és az ónos esős időszakokban. A legtöbb vízálló kabát szélálló tervezéssel készül, így a nagyobb viharokban sem fogsz dideregni. Mindezek mellett thermo béléssel vannak ellátva, így hosszabb ideig is viselheted őket a cudar időben.

Milyen vízálló kabátot válassz?

Mivel a legtöbb embernek a téli kabátja fekete, sötétkék vagy szürke, érdemes egy színesebb, egyedibb dizájnt választanod. Attól, hogy a kinti időjárás szürke nem kell úgy is öltözködnöd. Minél színesebb és mintásabb a téli kabátod, annál jobban ki fogsz tűnni a tömegből. Az idei divatban a vízálló kabátok már minden fazonban és színben elérhető. Nagy kedvenc a csokoládébarna, a hamvas rózsaszín és a világosszürke is. Mintákban az állatminták, kockás és csíkos motívumok is népszerűek. Válassz olyan tervezést, aminek nagyon magas a nyaka, így nem kell sálat is viselned. Ugyanakkor figyelj a kapucni és az ujjak kialakítására is.