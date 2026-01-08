Megtörtént az áttörés: Harry herceg hatalmas lépést tett a családegyesítés felé

Örömteli hírek érkeztek a király családról. Sajtóhírek szerint Harry herceg jogi csatát nyert a Ravec (a királyi és VIP személyek biztonságáért felelős szervezet) ellen, amely most arra a megállapításra jutott, hogy Károly király kisebbik fia mégis jogosult a rendőri védelemre, amikor Angliában tartózkodik. Ez egyben azt is jelenti, hogy most már a hazalátogatásai során az állam biztosítja Harry herceg védelmét.

Az állami rendőrség köteles biztosítani Harry herceg biztonságát, amikor Angliába látogat

Forrás: Getty Images

Már semmi nem áll Harry herceg útjába, ha hazalátogatna a családjához

A sussexi herceg korábban arról beszélt, hogy azért nem hozza magával soha a családtagjait Angliába, mert félti a testi épségüket. Most azonban elhárult az egyik legnagyobb akadály, így várhatóan a herceg felesége, Meghan Markle és gyermekeik, Archie és Lilibet a közeljövőben együtt utazhatnak haza a családfővel.

Milyen előzményei voltak a jogi győzelemnek? A Brit Belügyminisztérium korábban visszavonta a herceg védelmét, ugyanis úgy ítélték meg, hogy csak a királyi család dolgozó tagjainak jár az adófizetők pénzén fenntartott biztonsági kíséret

Harry herceg tavaly szeptemberben személyesen találkozott az édesapjával, Károly királlyal egy rövid megbeszélésre, a találkozójuk után pedig egy zaklató megpróbált közel férkőzni hozzá

A férfi később ismét megpróbálta elérni a herceget, ekkor Harry biztonsági szolgálata hatástalanította őt, és átadták a rendőrségnek

A Ravec kockázatelemzői arra a megállapításra jutottak idén januárban, hogy Harry herceg és családja nincsenek biztonságban Angliában, ezért jogosultak a rendőri védelemre

Idén két alkalommal is összejöhet a nagy találkozó

A Page Six információi szerint Harry herceg hamarosan ismét Angliába utazik, hogy részt vegyen egy közelgő tárgyaláson, amelyet a brit média néhány képviselője ellen indított, rágalmazás és illegális információszerzés miatt. A per időpontjában Károly király várhatóan Skóciában fog tartózkodni, azonban a lap informátorai szerint meg van az esély rá, hogy átszervezzék az uralkodó utazását és akkor ismét találkozhatna a fiával.

Ha pedig ez a találkozó nem jön össze, akkor is ott van még az esély az amerikai látogatás időpontjában, ugyanis Károly király néhány hónap múlva az Egyesült Államokba utazik, ahol elérhető távolságba kerül az unokáival. A fél világ izgatottan várja most, hogy mikor történhet meg a várva-várt családegyesítés.