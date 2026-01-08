Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megtörtént az áttörés: Harry herceg hatalmas lépést tett a családegyesítés felé

királyi család családegyesítés Károly király Harry herceg
Komáromi Bence
2026.01.08.
Közeledik a nagy találkozó időpontja: egyre nagyobb az esély rá, hogy Károly király újra láthassa az unokáit. Ráadásul Harry herceg jogi harca is rendeződni látszik Angliában.

Örömteli hírek érkeztek a király családról. Sajtóhírek szerint Harry herceg jogi csatát nyert a Ravec (a királyi és VIP személyek biztonságáért felelős szervezet) ellen, amely most arra a megállapításra jutott, hogy Károly király kisebbik fia mégis jogosult a rendőri védelemre, amikor Angliában tartózkodik. Ez egyben azt is jelenti, hogy most már a hazalátogatásai során az állam biztosítja Harry herceg védelmét.

Az állami rendőrség köteles biztosítani Harry herceg biztonságát a jövőben
Az állami rendőrség köteles biztosítani Harry herceg biztonságát, amikor Angliába látogat
Forrás: Getty Images

Már semmi nem áll Harry herceg útjába, ha hazalátogatna a családjához

A sussexi herceg korábban arról beszélt, hogy azért nem hozza magával soha a családtagjait Angliába, mert félti a testi épségüket. Most azonban elhárult az egyik legnagyobb akadály, így várhatóan a herceg felesége, Meghan Markle és gyermekeik, Archie és Lilibet a közeljövőben együtt utazhatnak haza a családfővel.

Milyen előzményei voltak a jogi győzelemnek?

  • A Brit Belügyminisztérium korábban visszavonta a herceg védelmét, ugyanis úgy ítélték meg, hogy csak a királyi család dolgozó tagjainak jár az adófizetők pénzén fenntartott biztonsági kíséret
  • Harry herceg tavaly szeptemberben személyesen találkozott az édesapjával, Károly királlyal egy rövid megbeszélésre, a találkozójuk után pedig egy zaklató megpróbált közel férkőzni hozzá
  • A férfi később ismét megpróbálta elérni a herceget, ekkor Harry biztonsági szolgálata hatástalanította őt, és átadták a rendőrségnek
  • A Ravec kockázatelemzői arra a megállapításra jutottak idén januárban, hogy Harry herceg és családja nincsenek biztonságban Angliában, ezért jogosultak a rendőri védelemre

Idén két alkalommal is összejöhet a nagy találkozó

A Page Six információi szerint Harry herceg hamarosan ismét Angliába utazik, hogy részt vegyen egy közelgő tárgyaláson, amelyet a brit média néhány képviselője ellen indított, rágalmazás és illegális információszerzés miatt. A per időpontjában Károly király várhatóan Skóciában fog tartózkodni, azonban a lap informátorai szerint meg van az esély rá, hogy átszervezzék az uralkodó utazását és akkor ismét találkozhatna a fiával.

Ha pedig ez a találkozó nem jön össze, akkor is ott van még az esély az amerikai látogatás időpontjában, ugyanis Károly király néhány hónap múlva az Egyesült Államokba utazik, ahol elérhető távolságba kerül az unokáival. A fél világ izgatottan várja most, hogy mikor történhet meg a várva-várt családegyesítés.

Harry herceg üzent az apjának: örülne, ha Károly király találkozna az unokáival Amerikában

Sajtóhírek szerint néhány hónap múlva Amerikába látogat a brit uralkodó. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Károly király újra találkozhasson a fiával, Harry herceggel és az unokáival.

Amerikába utazik Károly király: unokáival is találkozhat a brit uralkodó

A brit uralkodó Amerikába készül. Károly király tervezett látogatása újra reflektorfénybe helyezi a brit uralkodó és Harry herceg feszült kapcsolatát.

Károly király kemény feltételekkel fogadná vissza Harry herceget

Károly királyt különösen aggasztja, hogy unokái, Archie és Lilibet ritkán találkoznak vele, és fél, hogy elszakadnak a családi örökségtől.

 

