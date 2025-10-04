Ha a matrac mesélni tudna...! – 5 katasztrofális nászéjszaka a történelemből

Az európai uralkodók évezredekig érdekházasságot kötöttek, a frigyet nem az érzelmek, hanem politikai-gazdasági érdekek diktálták, a menyasszony pedig jószerivel semmilyen tapasztalattal sem rendelkezett szerelmi téren. Ez tökéletes recept egy katasztrófával egyenértékű nászéjszakához, ahogy a házasságnak sem épp előnyére vált. Vajon melyik volt a legrosszabb nászéjszaka a történelemben?

Karolina királyné és IV. György király nászéjszakája katasztrófába torkollt.

Forrás: Getty Images

5 rettenetes királyi nászéjszaka a történelemből

1. Brunscwicki Karolina és IV. György brit király

A falánk, iszákos, nőfaló IV. György – akkor még walesi herceg – tetemes adósságot halmozott fel az évek alatt, melyet egy vagyonos hercegnő hozományával igyekezett orvosolni. Így esett a választása Brunswicki Karolina hercegnőre, akivel kapcsolatuk undor volt első látásra: a nem túl divatos, szegényes higiéniájú nő nem ért fel a herceg elvárásaihoz, de Karolina sem volt lenyűgözve piától bűzlő jövendőbelijétől. Mivel a pénz nagy úr, a pár mégis egybekelt, melyet egy roppant kínos nászéjszaka zárt.

A vőlegény részegen támolygott a nászszobába, összeesett és végigaludta az éjszakát.

Katasztrofális házasságuk alatt mindössze háromszor látogatta feleségét, míg meg nem bizonyosodott róla, hogy viselős. Azonban szeretett lányuk, a tragikusan fiatalon elhunyt Sarolta hercegnő sem volt képes javítani a házasságon.

2. Nagy Katalin és III. Péter orosz cár

Kevés lehangolóbb élményt lehet elképzelni, mint amikor a házasság beteljesítése helyett a férj a nászéjszakán inkább játékkatonákkal szórakozik. Pontosan ez történt Nagy Katalin cárnővel is: míg ifjú feleségként türelmesen várta férjét, Péter cárevicset, a trónörökös jócskán elhúzódó mulatozás után végül ugyan megérkezett, de nem teljesítette házastársi kötelességét. Ehelyett egyszerűen az ágyba zuhant, s reggelig békésen aludta álmát, mit sem törődve hitvese csalódottságával

A következő éjszakán még ezt is sikerült alulmúlni, ugyanis akkor az ágy alatt tárolt játékkatonákkal töltötte idejét az ifjú férj, Nagy Katalin bánatára.

3. Mária Jozefa és Lajos Ferdinánd

Régen a királyi családokban a nászéjszaka-szokások között volt, hogy a friss házasokat a teljes udvar elkísérte a hálószobába, ahol megáldották őket. Ez a mindenki számára kellemetlen szituáció csak még kínosabb lett, amikor Lajos Ferdinánd francia trónörökös feleségét meglátva sírva fakadt 1747-es menyegzőjük után. Tudniillik a francia trónörökös alig egy évvel korábban vesztette el szeretett feleségét, Mária Terézia infánsnőt, új arája pedig elhunyt szerelmére emlékeztette.