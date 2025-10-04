Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ha a matrac mesélni tudna...! – 5 katasztrofális nászéjszaka a történelemből

házasság királyi család nászéjszaka
Bába Dorottya
2025.10.04.
Egy királyi esküvő sem lehet mindig tündérmese. Némelyik királyi házasságnál már csak a nászéjszaka volt katasztrofálisabb – éles ellentétben a pompázatos ünnepségekkel.

Az európai uralkodók évezredekig érdekházasságot kötöttek, a frigyet nem az érzelmek, hanem politikai-gazdasági érdekek diktálták, a menyasszony pedig jószerivel semmilyen tapasztalattal sem rendelkezett szerelmi téren. Ez tökéletes recept egy katasztrófával egyenértékű nászéjszakához, ahogy a házasságnak sem épp előnyére vált. Vajon melyik volt a legrosszabb nászéjszaka a történelemben?

nászéjszaka
Karolina királyné és IV. György király nászéjszakája katasztrófába torkollt.
Forrás:  Getty Images

5 rettenetes királyi nászéjszaka a történelemből

1. Brunscwicki Karolina és IV. György brit király

A falánk, iszákos, nőfaló IV. György – akkor még walesi herceg – tetemes adósságot halmozott fel az évek alatt, melyet egy vagyonos hercegnő hozományával igyekezett orvosolni. Így esett a választása Brunswicki Karolina hercegnőre, akivel kapcsolatuk undor volt első látásra: a nem túl divatos, szegényes higiéniájú nő nem ért fel a herceg elvárásaihoz, de Karolina sem volt lenyűgözve piától bűzlő jövendőbelijétől. Mivel a pénz nagy úr, a pár mégis egybekelt, melyet egy roppant kínos nászéjszaka zárt.

A vőlegény részegen támolygott a nászszobába, összeesett és végigaludta az éjszakát.

Katasztrofális házasságuk alatt mindössze háromszor látogatta feleségét, míg meg nem bizonyosodott róla, hogy viselős. Azonban szeretett lányuk, a tragikusan fiatalon elhunyt Sarolta hercegnő sem volt képes javítani a házasságon.

2. Nagy Katalin és III. Péter orosz cár

Kevés lehangolóbb élményt lehet elképzelni, mint amikor a házasság beteljesítése helyett a férj a nászéjszakán inkább játékkatonákkal szórakozik. Pontosan ez történt Nagy Katalin cárnővel is: míg ifjú feleségként türelmesen várta férjét, Péter cárevicset, a trónörökös jócskán elhúzódó mulatozás után végül ugyan megérkezett, de nem teljesítette házastársi kötelességét. Ehelyett egyszerűen az ágyba zuhant, s reggelig békésen aludta álmát, mit sem törődve hitvese csalódottságával

A következő éjszakán még ezt is sikerült alulmúlni, ugyanis akkor az ágy alatt tárolt játékkatonákkal töltötte idejét az ifjú férj, Nagy Katalin bánatára.

3. Mária Jozefa és Lajos Ferdinánd

Régen a királyi családokban a nászéjszaka-szokások között volt, hogy a friss házasokat a teljes udvar elkísérte a hálószobába, ahol megáldották őket. Ez a mindenki számára kellemetlen szituáció csak még kínosabb lett, amikor Lajos Ferdinánd francia trónörökös feleségét meglátva sírva fakadt 1747-es menyegzőjük után. Tudniillik a francia trónörökös alig egy évvel korábban vesztette el szeretett feleségét, Mária Terézia infánsnőt, új arája pedig elhunyt szerelmére emlékeztette.

Férje összeomlását látva Mária Jozefa azonban nem tört össze, hanem elődje lelkéért imádkozott és megnyugtatta a trónörököst, aki nagyra értékelte hitvese megértését.

Így a rosszul sikerült nászéjszaka ellenére a házasság boldog és termékeny lett.

4. Luxemburgi Kunigunda és II. Henrik Német-Római császár

Amikor az 1002-ben trónra lépő II. Henrik Német-Római császár pár évvel korábban frigyre lépett Luxemburgi Kunigundával, szövetségese lányával, örökösök reményében lépett oltár elé. Legnagyobb döbbenetre azonban a nászéjszakáján ifjú felesége közölte vele, hogy előző este papok jelenlétében szüzességi fogadalmat tett, így férje nem érhet hozzá. Így az elbaltázott nászéjszakán a feleség, aki korábban apácának készült, térden állva imádkozott, a férj pedig a szomszéd szobában aludt – reggel illően meghajoltak egymás előtt.

A vallásos párt végül szentté avatták és egyes történészek szerint maga a császár sem kívánta elhálni a házasságot.

5. Attila hun fejedelem és Ildikó

Listánkat minden idők leghírhedtebb nászéjszakájával zárjuk, ahol a férj nem szerelmét, hanem halálát lelte. Attila hun vezér utolsó felesége Ildikó volt, akinek személyéről megoszlanak a források, egy dolog biztos: Isten ostorát holtan találták a nászágyban. Egyes történészek szerint a nő keze volt a dologban, mások szerint az ittas király vérömleny és hányás miatti fulladás következtében hunyt el. Ildikó későbbi sorsát is homály fedi: míg egyik iskola azt állítja, hogy megölték, mások szerint viszont elszökött a tett helyszínéről.

