National Boyfriend Day: október 3-án is ünnepelheted a szerelmedet

A kapcsolatok az idő előrehaladtával folyamatosan formálódnak: a közös élmények, a randevúk és a kalandok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre mélyebb kötelék alakuljon ki két ember között. A pasik nemcsak társak, hanem a támaszaink is: támogatják az álmainkat, céljait, védelmeznek, tartalmassá, izgalmassá teszik a hétköznapokat. A National Boyfriend Day az ő napjuk!

Október 3-én van a National Boyfriend Day

Forrás: Digital Vision

National Boyfriend Day: a te pasid mitől különleges?

Egy jó társ inspirálhat, jobb emberré tehet bennünket, ám nem minden nap mondjuk el, hogy mennyire hálásak vagyunk ezért. Akár rosszfiú, akár geek alkat, ünnepeljük ma a pasijainkat!

Hogyan ünnepeljük a Nationa Boyfriend Dayt?

Mutasd ki ma párodnak, mennyire fontos számodra! Íme néhány ötlet:

Mondd el neki, mennyire értékeled őt!

Szervezz meglepetésprogramot, vidd el egy olyan helyre, ahová már régen vágyott!

Romantikus, őszi túrát is szervezhetsz, jövő héten szép idő lesz.

Menjetek el moziba egy általa választott filmre, vagy vegyél jegyet a kedvenc csapatának meccsére!

Bárhogyan is döntesz, a lényeg, hogy érezze: különleges helye van a szívedben. A közösségi médiában a #WorldBoyfriendDay hashtaggel oszthatod meg, hogyan ünneplitek ezt a napot.