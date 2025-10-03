Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek

National Boyfriend Day: október 3-án is ünnepelheted a szerelmedet

Virág Emília
2025.10.03.
Október 3-án a világ a szerelmes párokra figyel: ezen a napon van a National Boyfriend Day, az a Nemzetközi Pasinap. Az anyáknak, apáknak vagy testvéreknek is van ünnepnapjuk, a mai nap pedig a párunké, mutassuk hát meg október 3-án, hogy mennyire szeretjük őket.

A kapcsolatok az idő előrehaladtával folyamatosan formálódnak: a közös élmények, a randevúk és a kalandok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre mélyebb kötelék alakuljon ki két ember között. A pasik nemcsak társak, hanem a támaszaink is: támogatják az álmainkat, céljait, védelmeznek, tartalmassá, izgalmassá teszik a hétköznapokat. A National Boyfriend Day az ő napjuk!

Október 3-én van a National Boyfriend Day
Forrás: Digital Vision

National Boyfriend Day: a te pasid mitől különleges?

Egy jó társ inspirálhat, jobb emberré tehet bennünket, ám nem minden nap mondjuk el, hogy mennyire hálásak vagyunk ezért. Akár rosszfiú, akár geek alkat, ünnepeljük ma a pasijainkat!

Hogyan ünnepeljük a Nationa Boyfriend Dayt?

Mutasd ki ma párodnak, mennyire fontos számodra! Íme néhány ötlet:

  • Mondd el neki, mennyire értékeled őt!
  • Szervezz meglepetésprogramot, vidd el egy olyan helyre, ahová már régen vágyott!
  • Romantikus, őszi túrát is szervezhetsz, jövő héten szép idő lesz. 
  • Menjetek el moziba egy általa választott filmre, vagy vegyél jegyet a kedvenc csapatának meccsére!

Bárhogyan is döntesz, a lényeg, hogy érezze: különleges helye van a szívedben. A közösségi médiában a #WorldBoyfriendDay hashtaggel oszthatod meg, hogyan ünneplitek ezt a napot.

