Merényletet terveztek Kim Kardashian ellen, a rendőrségnek kellett közbelépnie

Úgy látszik tartogat még meglepetéseket a Kardashian család életéről szóló valóságshow a The Kardashians (A Kardashian sztori). Október elsején mutatták be a Hulu kínálatában a sorozat 7. évadának előzetesét, ami rögtön egy kőkemény vallomással indult: A trailerben Kim Kardashian elárulta, hogy merényletet tervezett ellene az egyik közeli ismerőse.
A PageSix szúrta ki, hogy Kim Kardashian az előzetesben azt állította, hogy egy közeli hozzátartozója akart az életére törni:
Kaptam egy telefonhívást a nyomozóktól. Azt állították, hogy valaki, aki közel áll hozzám, merényletet tervezett ellenem.
- mondta el könnyek között a médiaszemélyiség. Egy későbbi bevágás során Kim elárulta, hogy a rendőrségnek sikerült megoldania a helyzetet.
Örülök, hogy vége.
- tette hozzá a négygyermekes édesanya.
Bár az előzetesből nem derült ki, hogy kire utalt a rendőrség, sokan rögtön Kim Kardashian exférjére Kanye Westre kezdtek gyanakodni. Ez a gyanúsítgatás olyan méreteket öltött, hogy a rapper egy nappal az előzetes után az Instagram-oldalán fakadt ki:
Tegnap Kim azzal vádolt meg, hogy az életére törtem! Ezek az alaptalan vádaskodások valakit akár börtönbe is juttathatnak! Így játszanak egy fekete férfi életével.
- írta Instagram-sztorijában az előadó.
A Kardashian család korábban többször került már veszélyes helyzetekbe, ugyanis Kimet egyszer egy fegyveres támadó kirabolta egy párizsi szállodában, testvérét Kendall Jennert pedig éveken át üldözte egy zaklató, akit nemrég sikerült elfognia a rendőrségnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.