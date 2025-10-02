Merényletet terveztek Kim Kardashian ellen, a rendőrségnek kellett közbelépnie

Úgy látszik tartogat még meglepetéseket a Kardashian család életéről szóló valóságshow a The Kardashians (A Kardashian sztori). Október elsején mutatták be a Hulu kínálatában a sorozat 7. évadának előzetesét, ami rögtön egy kőkemény vallomással indult: A trailerben Kim Kardashian elárulta, hogy merényletet tervezett ellene az egyik közeli ismerőse.

Merényletet terveztek Kim Kardashian ellen

Forrás: WireImage

Kim Kardashian nem árulta el, hogy ki akarta megölni, de a fél világ Kanye Westet gyanúsítja

A PageSix szúrta ki, hogy Kim Kardashian az előzetesben azt állította, hogy egy közeli hozzátartozója akart az életére törni:

Kaptam egy telefonhívást a nyomozóktól. Azt állították, hogy valaki, aki közel áll hozzám, merényletet tervezett ellenem.

- mondta el könnyek között a médiaszemélyiség. Egy későbbi bevágás során Kim elárulta, hogy a rendőrségnek sikerült megoldania a helyzetet.

Örülök, hogy vége.

- tette hozzá a négygyermekes édesanya.

Bár az előzetesből nem derült ki, hogy kire utalt a rendőrség, sokan rögtön Kim Kardashian exférjére Kanye Westre kezdtek gyanakodni. Ez a gyanúsítgatás olyan méreteket öltött, hogy a rapper egy nappal az előzetes után az Instagram-oldalán fakadt ki:

Tegnap Kim azzal vádolt meg, hogy az életére törtem! Ezek az alaptalan vádaskodások valakit akár börtönbe is juttathatnak! Így játszanak egy fekete férfi életével.

- írta Instagram-sztorijában az előadó.