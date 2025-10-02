Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
életveszély

Merényletet terveztek Kim Kardashian ellen, a rendőrségnek kellett közbelépnie

életveszély Kim Kardashian merénylet Kardashian család
Komáromi Bence
2025.10.02.
Az üzletasszony zokogva árulta el a kamerák előtt, hogy egy közeli ismerőse az életére tört volna, ha a rendőrség nem lép közbe időben. Kim Kardashian a valóságshowjának új évadában árult el részleteket a brutális ügyről.

Úgy látszik tartogat még meglepetéseket a Kardashian család életéről szóló valóságshow a The Kardashians (A Kardashian sztori). Október elsején mutatták be a Hulu kínálatában a sorozat 7. évadának előzetesét, ami rögtön egy kőkemény vallomással indult: A trailerben Kim Kardashian elárulta, hogy merényletet tervezett ellene az egyik közeli ismerőse.

Merényletet terveztek Kim Kardashian ellen
Merényletet terveztek Kim Kardashian ellen 
Forrás: WireImage

Kim Kardashian nem árulta el, hogy ki akarta megölni, de a fél világ Kanye Westet gyanúsítja

A PageSix szúrta ki, hogy Kim Kardashian az előzetesben azt állította, hogy egy közeli hozzátartozója akart az életére törni:

Kaptam egy telefonhívást a nyomozóktól. Azt állították, hogy valaki, aki közel áll hozzám, merényletet tervezett ellenem.

- mondta el könnyek között a médiaszemélyiség. Egy későbbi bevágás során Kim elárulta, hogy a rendőrségnek sikerült megoldania a helyzetet.

Örülök, hogy vége.

- tette hozzá a négygyermekes édesanya.

Bár az előzetesből nem derült ki, hogy kire utalt a rendőrség, sokan rögtön Kim Kardashian exférjére Kanye Westre kezdtek gyanakodni. Ez a gyanúsítgatás olyan méreteket öltött, hogy a rapper egy nappal az előzetes után az Instagram-oldalán fakadt ki:

Tegnap Kim azzal vádolt meg, hogy az életére törtem! Ezek az alaptalan vádaskodások valakit akár börtönbe is juttathatnak! Így játszanak egy fekete férfi életével. 

- írta Instagram-sztorijában az előadó.

A Kardashian család korábban többször került már veszélyes helyzetekbe, ugyanis Kimet egyszer egy fegyveres támadó kirabolta egy párizsi szállodában, testvérét Kendall Jennert pedig éveken át üldözte egy zaklató, akit nemrég sikerült elfognia a rendőrségnek. 

Kim Kardashian gyereknevelési módszere hatalmas vitát robbantott ki a neten

A milliárdos üzletasszony megosztotta szélsőséges nézeteit a gyerekei taníttatásáról. Kim Kardashian véleménye nem nyerte el mindenki tetszését.

Hiába könyörgött zokogva Kim Kardashian, Kanye Westet nem tudta megmenteni

Szerdán mutatták be Kanye West új, In Whose Name? (Kinek a nevében?) című dokumentumfilmjének az előzetesét, amelyben egy beszélgetés látható közte és volt felesége, Kim Kardashian között, aki sírva próbálja észhez téríteni exét.

Összeomlott kim Kim Kardashian

A realitysztár elárulta, hogy mi volt az a kezelés, ami rendbehozta. Kim Kardashian edzés közben sérült meg és komoly fájdalmai voltak egy ideje.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu