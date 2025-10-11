Egykor a plakát nemcsak hirdetés volt, hanem műalkotás is, ami ott feszített a villanyoszlopokon és kávéházi falakon. A grafikusok nem csupán terméket adtak el, hanem életérzést, hangulatot, egy egész világot.

Egy jól sikerült rajz vagy szlogen évekre beleégett a kollektív emlékezetbe. És hogy mennyire? Elég csak felidézni néhány ikont, és azonnal időutazásra indulunk.

A vizesember és az Unicum

Forrás: Profimedia

Kezdjük a klasszikus klasszikusával: a „vizesember” Unicum-plakát. A férfi, aki frissen mártózott meg a Duna habjaiban, majd egy jóízű korty gyógynövénylikőrrel állítja helyre a lelki egyensúlyt – nos, ő az egyik legikonikusabb alakja a magyar reklámtörténelemnek. Az Unicum amúgy sem szorul bemutatásra, de ez a plakát tette igazán emberközelivé. Nem csillogó üvegpoharak, nem aranyozott logó – csak egy átlagos férfi, aki a fürdés után a legtermészetesebben emeli ajkához a kupicát. Ez a kép egyszerre volt humoros, hiteles és végtelenül magyar. Nem véletlen, hogy máig az egyik legtöbbet emlegetett darab.

Budapest fürdőváros – 1936

Konecsni György műve, a „Budapest fürdőváros” plakát egyfajta nyári csábításként működött már a harmincas években is. A színek, a hullámok, a napsütés mind arra invitálták a városlakót és a turistát, hogy fedezze fel a főváros fürdőinek kincseit. Nem egyszerű brosúra volt ez, hanem igazi vizuális meghívó, amelyik azt súgta: „Budapest nem csak főváros, hanem wellness-paradicsom is” Mindezt még azelőtt, hogy a wellness szót ismerték volna.

Orion rádió – Bottlik József, 1930 körül

Forrás: Szabad Föld

A technika csodája, amit plakátba öntve hirdettek: az Orion rádió. Bottlik József munkája egyszerre volt elegáns és futurisztikus, mintha azt sugallta volna, hogy aki Oriont hallgat, az lépést tart a világgal. Akkoriban a rádió maga volt a Netflix, a Spotify és a breaking news egyben, így egy jó reklám nemcsak terméket, hanem jövőképet is árult. És valljuk be, egy Orion-rádióval az asztalon valóban úgy érezhette magát az ember, mintha egy lépéssel közelebb került volna a modernitáshoz.