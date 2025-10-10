Gondolj csak bele. A Zwack család italba csomagolta a magyarság esszenciáját, a Gundelék gasztronómiai csodákkal etették a polgárságot, a Zsolnay família porcelánnal tette örökéletűvé a szépséget, a Richter dinasztia gyógyszerekkel életeket mentett, a magyar Rotschildok pedig a pénzügyi világot formálták meg. Nem rossz társaság, igaz?
Nézzük is meg őket közelebbről!
A Zwack név hallatán szinte mindenki ugyanarra gondol: az Unicumra. Ez a kis kerek üvegbe zárt gyógynövénykeserű nem csupán egy ital, hanem egyfajta magyar talizmán. A legenda szerint 1790-ben Dr. Zwack, II. József császár orvosa alkotta meg az első receptet, amely több mint 40-féle gyógynövény titkos elegyéből áll.
A stafétát a következő generációk vitték tovább. Zwack József a 19. század végén- a budapesti Soroksári úton ma is álló- modern gyárat épített, amely hamar a magyar ipar egyik büszkesége lett. A Zwack-palackok lassan meghódították egész Európát, miközben itthon a polgári élet szimbólumává váltak.
A 20. század azonban nem volt kegyes a családhoz. Zwack János és felesége, Vera a II. világháború után emigrálni kényszerültek, amikor a gyárat államosították. És itt jön a filmbe illő fordulat! A család magával vitte az eredeti receptet. Magyarországon így egy „hamisított” Unicum készült, míg a világ másik felén New Yorktól Rómáig az „igazi”.
A rendszerváltás után jött a diadalmas visszatérés. Zwack Péter, János fia, hazajött, és újraindította a családi vállalkozást. Péter igazi polihisztor volt: üzletember, politikus, diplomata és borász, aki legalább annyira értett az élet élvezetéhez, mint a munkához. Halála után gyerekei, Zwack Sándor és Zwack Izabella vitték tovább a hagyományt. Izabella pedig még egy történelmi címet is bezsebelt: a világ egyik első női Master of Wine szakértője lett – ami akkora teljesítmény, mintha valaki magyar létére Grammy-díjat vinne haza.
A Zwack-történet tehát túlmutat egy családi recepten: a túlélés, az újrakezdés és a kitartás szimbóluma.
Az Unicum nemcsak aperitif vagy gyógyszer, hanem identitás. Egy korty belőle, és az ember rögtön magyarabbnak érzi magát.
Ha a Zwack család megitatott minket, akkor a Gundel család megetetett. Gundel Károly a 20. század elején olyan éttermet álmodott meg a Városligetben, amely a magyar konyhát a világ élvonalába emelte. Vendégei között ott volt mindenki, aki számított: arisztokraták, művészek, politikusok.
A Gundel-palacsinta – rumos-diós töltelékkel, csokoládéöntettel és flambírozással – máig a magyar desszertkultúra királynője. Ha Hollywoodban született volna, valószínűleg saját csillagot kap a Csillagok Sétányán. És bár a világ rengeteget változott, a Gundel név ma is egyet jelent a kifinomult gasztronómiával.
Pécs neve egyet jelent a Zsolnayval. A 19. században alapított családi manufaktúra a híres eosin mázzal írta be magát a történelembe. A gyöngyházfényű porcelánjaik annyira különlegesek, hogy még a mai napig, a világ minden tájáról érkeznek emberek, hogy megcsodálják.
Zsolnay Vilmos és leszármazottai nem egyszerűen porcelánt készítettek, hanem művészetet csempésztek a hétköznapokba. A Parlament, a Gellért fürdő vagy éppen a pécsi székesegyház is az ő munkáikkal büszkélkedhet. Nem túlzás azt mondani, hogy a Zsolnay név a magyar iparművészet egyik szinonimája.
Richter Gedeon 1901-ben alapította gyógyszergyárát, amelyből rövid idő alatt a régió egyik legnagyobb vállalata lett. Bár a név talán kevésbé csillog a nagyközönség számára, a gyógyszereik nélkül ma milliókkal lennénk kevesebben.
És bár a történelem itt sem volt kegyes – Gedeon a holokauszt idején vesztette életét –, a gyár és az örökség fennmaradt, és máig a magyar ipar egyik legfontosabb alappillére.
A Rotschild név elsőre inkább Párizst vagy Bécset idézi meg a fejekben, de a család magyar ága is komoly szerepet játszott a 19. századi gazdasági életben. Bankjaik és ipari befektetéseik nélkül a magyar modernizáció jóval lassabban zajlott volna.
Ők bizonyították, hogy a pénzügyi intelligencia éppoly érték, mint a bor, a porcelán vagy a gyógyital – még akkor is, ha a történelem viharai időről időre próbálták elsodorni őket.
A Zwack, a Gundel, a Zsolnay, a Richter és a Rotschild család története nemcsak sikerekről, hanem túlélésről szól. Mindegyikük megküzdött a történelem nehézségeivel, mégis maradandót alkottak.
És ha legközelebb valaki azt mondja: „kis ország, kis emberek”, csak nyiss ki egy üveg Unicumot, rendelj egy Gundel-palacsintát, nézz meg egy Zsolnay vázát vagy épp gondolj a Richter gyógyszerekre. Magyar családok nélkül a világ bizony sokkal színtelenebb lenne.
