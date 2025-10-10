Gondolj csak bele. A Zwack család italba csomagolta a magyarság esszenciáját, a Gundelék gasztronómiai csodákkal etették a polgárságot, a Zsolnay família porcelánnal tette örökéletűvé a szépséget, a Richter dinasztia gyógyszerekkel életeket mentett, a magyar Rotschildok pedig a pénzügyi világot formálták meg. Nem rossz társaság, igaz?

Nézzük is meg őket közelebbről!

Zwack – A család, aki gyógyitalt készített

A Zwack név hallatán szinte mindenki ugyanarra gondol: az Unicumra. Ez a kis kerek üvegbe zárt gyógynövénykeserű nem csupán egy ital, hanem egyfajta magyar talizmán. A legenda szerint 1790-ben Dr. Zwack, II. József császár orvosa alkotta meg az első receptet, amely több mint 40-féle gyógynövény titkos elegyéből áll.

Forrás: Fotó: Bohanek Miklós

A stafétát a következő generációk vitték tovább. Zwack József a 19. század végén- a budapesti Soroksári úton ma is álló- modern gyárat épített, amely hamar a magyar ipar egyik büszkesége lett. A Zwack-palackok lassan meghódították egész Európát, miközben itthon a polgári élet szimbólumává váltak.

A 20. század azonban nem volt kegyes a családhoz. Zwack János és felesége, Vera a II. világháború után emigrálni kényszerültek, amikor a gyárat államosították. És itt jön a filmbe illő fordulat! A család magával vitte az eredeti receptet. Magyarországon így egy „hamisított” Unicum készült, míg a világ másik felén New Yorktól Rómáig az „igazi”.

A rendszerváltás után jött a diadalmas visszatérés. Zwack Péter, János fia, hazajött, és újraindította a családi vállalkozást. Péter igazi polihisztor volt: üzletember, politikus, diplomata és borász, aki legalább annyira értett az élet élvezetéhez, mint a munkához. Halála után gyerekei, Zwack Sándor és Zwack Izabella vitték tovább a hagyományt. Izabella pedig még egy történelmi címet is bezsebelt: a világ egyik első női Master of Wine szakértője lett – ami akkora teljesítmény, mintha valaki magyar létére Grammy-díjat vinne haza.

A Zwack-történet tehát túlmutat egy családi recepten: a túlélés, az újrakezdés és a kitartás szimbóluma.