Miért hallgatnak a gyerekek idegesítő zenét újra és újra? Okok és megoldások

Baby Shark, Gumimaci, Kacsatánc, Crazy Frog – A gyerekek által hallgatott zenék néha olyanok, mintha az idegeinken pengetnének. Pedig megvan a maga logikus oka, hogy miért épp az a zene nyerte el a porontyok tetszését, ahogy annak is, miért hallgatják vissza állandóan, mintha egy időhurokba csöppentünk volna. De van egy jó hírünk is! Szerencsére a gyerekek zenei ízlése formálható.

A gyerekek és az idegtépő zene - Szerencsére a gyeplő a mi kezünkben van.

Forrás: Stone RF

Lurkók és a jazz, avagy a gyerekzenék sajátosságai

Jó oka van annak, hogy a gyerekek nem avantgárd jazzre ugrálnak szabadidejükben, hanem például popzenére, népzenére, rockra vagy nekik írt gyerekdalokra. Ugyanis az agyuk még nem fejlődött ki teljesen, így jóval fogékonyabbak az egyszerű, kiszámíthatóbb dallamokra, az ismétlés pedig növeli a komfortérzetüket.

Az sem véletlen, hogy előnyben részesítik a komfortételeket, néhány fogáson kívül nem esznek semmit, hisz épp felfedezik a világot, az ismétlődő ritmusok, ízek, pedig biztonságot, elégedettséget nyújtanak nekik.

Könnyen értelmezhető szövegekre, egyszerű üzenetekre szintén fogékonyak, nem csoda tehát, hogy a gyerekeknek írt zene is ilyen elemekkel operál. Azonban a kedves gyerekdalok mellett sokszor a virális, idegesítő zenei alkotások is ebbe a kategóriába esnek, emiatt van az, hogy megállás nélkül ugyanazokat a felnőtt fül számára idetépő dalokat hallgatják.

Ne feledjük, hogy a mai muzsikák többsége színes-szagos klipekkel, gyermekded humorral érkezik, plusz egy bizonyos életkorban a porontyok szeretik feszegetni a határokat, hogy elsajátítsák a társadalmi szabályokat. Nem meglepő hát, hogy ezek a fajta zenék megmozgatják dopaminreceptoraikat.

A zene hatása a gyerek idegi és pszichés fejlődésére

Annak, hogy milyen zenét hallgat a gyerek, pszichés okai is vannak: a vidám, energikus dalok javítják a hangulatot, a sebes tempó pedig bizonyítottan csökkenti a stressz és növeli a motivációt. A klasszikus, nyugtató zene gyerekeknek jótékony hatással van a teljesítményre, segíti a koncentrációt.

A zeneterápia, hangszeren tanulás segíthet az érzelmek kifejezésében, pszichés problémák feldolgozásában.

A zaklatott dallamok és az agresszív dalszövegek szorongást vagy feszültséget idézhetnek elő, ráadásul ismételt hallgatásuk tompíthatja az olyan negatív érzelmek iránti érzékenységet, mint az erőszak vagy a fájdalom. Éppen ezért a gyermek zenei ízlésének és hallgatási szokásainak alakítása nagyrészt a mi felelősségünk a nevelés során.