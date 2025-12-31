Egy kutatás megállapította, hogyan néz ki a legszexibb nő a férfiak szerint

A felmérés a Maxim magazin HOT100 listáit elemezte visszamenőleg egy teljes évtizedre. A kutatók életkortól hajszínen és testalkaton át egészen a kapcsolati státuszig minden részletet megvizsgáltak. Ez alapján a legszexibb nő 29 éves, barna hajú és barna szemű, közepesen magas, erősen nőies testalkattal. A sötétebb tónusok egyértelműen előnyt élveznek, valamint a hosszú vagy félhosszú haj is elnőny. A testalkatot tekintve a karcsú dominál.

Ilyen lenne a legszexibb nő?

Forrás: Getty Images

Meglepő: a legszexibb nők foglaltak

Talán a legérdekesebb megállapítás, hogy a magazin listáján szereplő nők közel 90 százaléka párkapcsolatban él, jegyes vagy házas. Vagyis a kutatás szerint a „foglalt” nők sokak szemében vonzóbbak. Ehhez társul még egy meglepő trend: a tetoválások. A lista szereplőinek több mint fele visel tetkót.

Hírességek, akik tökéletesen illenek a képbe

A kutatás szerint Dua Lipa és Hailey Bieber közel 90 százalékos egyezést mutat az ideális profillal. Szorosan mögöttük Shay Mitchell és Emily Ratajkowski, valamint olyan világsztárok, mint Zendaya vagy Olivia Culpo kevesebb kritériumnak felelnek meg – például a testmagasság vagy tetoválások hiánya miatt.

Mit árul el mindez rólunk?

A szakértők szerint napjaink szépségideálja az összetettebb vonzerőt képviseli, nem az aktuális trendeknek felel meg: magabiztosság, jelenlét és az „elérhetetlen” aura mind szerepet játszik a párválasztásban. Hogy ez mennyire reális? Ez már ízlés kérdése.

