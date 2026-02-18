Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Férjhez ment a Stranger Things sztárja: ilyen gyönyörű menyasszony volt Maya Hawk – Videó

2026.02.18.
Maya Hawke egy csodás ceremónia keretei között mondta ki az igent Christian Lee Hutsonnak New Yorkban.

Valentin-napon, New York egyik patinás templomában mondta ki a boldogító igent Maya Hawke és Christian Lee Hutson. A 27 éves színésznő és a 35 éves dalszerző 3 éve alkotnak egy párt, és Maya közös albumán is együtt dolgoztak. 

Férjhez ment Maya Hawk
Férjhez ment Maya Hawk
Forrás: NBCUniversal

Maya Hawk esküvője: a színésznőt híres édesapja kísérte az oltárhoz

A menyasszonyt édesapja, Ethan Hawke kísérte az oltárhoz, az örömanya, Uma Thurman pedig mindenkit elvarázsolt gyönyörű, világoskék ruhájával. Persze a Stranger Things sztárjai sem hagyhatták ki a bulit: szinte az egész stáb megjelent az eseményen, egyedül a két főszereplő, Millie Bobby Brown és Noah Schnapp maradt távol.

További részletekért kattints az alábbi videóra!

