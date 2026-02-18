Férjhez ment a Stranger Things sztárja: ilyen gyönyörű menyasszony volt Maya Hawk – Videó

Valentin-napon, New York egyik patinás templomában mondta ki a boldogító igent Maya Hawke és Christian Lee Hutson. A 27 éves színésznő és a 35 éves dalszerző 3 éve alkotnak egy párt, és Maya közös albumán is együtt dolgoztak.

Férjhez ment Maya Hawk

Forrás: NBCUniversal

Maya Hawk esküvője: a színésznőt híres édesapja kísérte az oltárhoz

A menyasszonyt édesapja, Ethan Hawke kísérte az oltárhoz, az örömanya, Uma Thurman pedig mindenkit elvarázsolt gyönyörű, világoskék ruhájával. Persze a Stranger Things sztárjai sem hagyhatták ki a bulit: szinte az egész stáb megjelent az eseményen, egyedül a két főszereplő, Millie Bobby Brown és Noah Schnapp maradt távol.

@life.hu_official Férjhez ment a Stranger Things sztárja Egy csodás ceremónia keretei között mondta ki az igent Christian Lee Hutsonnak Maya Hawke New Yorkban. #life #StarangerThings #MayaHawke #EthanHawke #UmaThurman #MillieBobbyBrown #esküvő #pletyka ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

