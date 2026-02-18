Visszatér a kemény tél: több megyében jelentős havazásra készülhetünk, 20 centi is eshet

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.02.18.
Hamarosan ismét téliesre fordula az időjárás: csütörtöktől havazás, havas eső és ónos eső is éri el az országot, péntekre pedig többfelé fagypont alatti hőmérsékletre kell számítani. Az Operatív Törzs arra figyelmeztet, hogy mindenki tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről, mielőtt útnak indulna.

A meteorológiai szolgálat a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy az Adria térségéből egy mediterrán ciklon közelít, közben pedig észak felől sarkvidéki eredetű, hideg légtömeg érkezik. A két rendszer Magyarország felett találkozik, ez pedig jelentősen megnehezíti az előrejelzést, ezért kérdéses, hogy a következő napokban az ország egyes részein eső vagy havazás várható.

Időjárás: csütörtöktől ismét havazás várható
Forrás: Getty Images

A Köpönyeg azt írja, az Operatív Törzs azonban már konkrét forgatókönyvekre hívta fel a figyelmet. A jelenlegi számítások szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső és ónos eső is előfordulhat. Délelőtt a főváros térségében és az Északi-középhegységben számíthatunk havazásra, amelyet később eső válthat fel. A hó mennyisége területenként jelentősen eltérhet. Budapesttől délre kevesebb friss hó hullhat, északra viszont az 5 centimétert is meghaladhatja a vastagsága. Az Északi-középhegységben 3–8 centiméter közötti hó valószínű, az északi határ mentén pedig akár 10 centiméter is összegyűlhet.

Csütörtök délután délnyugat felől 10–20 milliméter csapadék érkezhet, de annak halmazállapota egyelőre bizonytalan. Péntek hajnalban északnyugat felől ismét havas esőre, hóra van kilátás. A Dunántúl északi részén 10–20 centiméter hó is eshet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében ennél nagyobb mennyiség sem kizárt. Pénteken az északkeleti országrészben és a Dunántúlon viharos széllökések alakulhatnak ki, amelyek hófúvást okozhatnak. Szombat hajnalban -10, -15 Celsius-fok közötti minimumhőmérséklet sem zárható ki.

A havazás miatt fokozott óvatosságra kérik a lakosságot

Az Operatív Törzs arra kéri a lakosságot, hogy indulás előtt ellenőrizze a friss előrejelzéseket, és tájékozódjanak az útviszonyokról is. Ahol ónos eső vagy hófúvás miatt riasztás van érvényben, ott ne induljanak útnak. Javasolják a katasztrófavédelem VÉSZ nevű, ingyenesen letölthető alkalmazásának használatát is.

Autóval csak a téli körülményekre felkészített járművel induljanak útnak, és érdemes élelmiszert, ivóvizet, valamint meleg ruházatot is a járműben tartani. Bajba jutott személy vagy sérült közmű észlelésekor a 112-es segélyhívó szám hívását kérik.

Amennyiben közműkárok miatt hosszabb időre megszűnne a fűtés, a katasztrófavédelem az érintett önkormányzatokkal együttműködve melegedőhelyeket nyit. Ha egy település vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodnak az ott élők ellátásáról.

